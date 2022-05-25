2014 yılında Mogadişu’da inşa edilen hastanede, 12 milyon Somalili şifa buldu. Hastane, ülkedeki sağlık sisteminin altyapısının kurulmasına destek oldu.

Somali’de durma noktasına gelen sağlık hizmetleri, Türkiye’nin atılımları ile yeniden canlandı.

Başkent Mogadişu’da, 2014’te Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sağlık altyapısının kurulmasına destek olmaya devam ediyor.

İç savaşın ardından terör ve ekonomik sorunlarla boğuşan ve sağlık hizmetlerinin sağlanamadığı 16 milyon nüfuslu ülkede, Türk hastanesi sayesinde Somali halkı yurt dışına çıkmak zorunda kalmadan pek çok zorlu hastalığın üstesinden geliyor.

8 yılda 12 milyon kişiye şifa dağıttı

AA’nın haberine göre; kendi geliriyle işleyen, halen 163 doktorun uzmanlık eğitimi aldığı hastane, şimdiye dek 31 uzman doktoru ülkeye kazandırdı.

Aynı zamanda hastane, 8 yılda 12 milyon kişiye şifa dağıttı.

Somali'de, Türk hastanesi 12 milyon kişiye şifa dağıttı ViDEO

Türkiye’deki hastanelerden farkı yok

Hastanede yetişen doktorlar mecburi hizmetin yanı sıra kurulan yeni birimle uluslararası dergilerde ülkedeki sağlık durumuna ilişkin verileri dünyayla paylaşıyor.

Hemen her kesimden Somalilinin hizmet aldığı hastane, Türkiye’deki devlet hastanesinden farksız olarak hizmet veriyor.

Yaklaşık 1000 personelin istihdam edildiği hastane, aynı zamanda içerisinde hemşirelik okulunu da barındırıyor.