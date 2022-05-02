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    Son 24 saatte koronavirüsten 8 kişi hayatını kaybetti

    Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 8 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, bin 344 yeni vakanın olduğunu açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 02.05.2022 - 20:19
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    Son 24 saatte koronavirüsten 8 kişi hayatını kaybetti

    Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı.

    2 Mayıs’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, bin 344 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 oldu.

    Bir günde toplam 97 bin 783 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı bin 402 olarak kaydedildi.

    Aşılamada son durum

    Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi.

    En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,44 oldu.

    1. doz ortalaması yüzde 93,15 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 501 bin 398’e yükseldi.

    Son 24 saatte koronavirüsten 8 kişi hayatını kaybetti #1


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