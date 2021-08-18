Son dakika: 12 yaş üstü aşı olacak mı, ne zaman? Çocuklar için aşı randevusu açıldı mı?

Son dakika: 12 yaş üstü aşı olacak mı, ne zaman? Çocuklar için aşı randevusu açıldı mı?

Okulların açılmasına kısa bir süre kala 12 yaşından büyük çocuğu olan veliler, 12 yaş üstü çocukların ne zaman aşı olacağını merak ediyor. Peki 12 yaş üstü aşı olacak mı? Çocuklar ne zaman aşı olacak?

Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde koronavirüs aşısı ile ilgili alınan yeni kararları açıkladı. Buna göre, 15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere Kovid-19 aşı hakkı tanımlandı.

Bu gelişmenin ardından okulların başlamasına kısa bir süre kala 12 yaş üstü çocuğu olan veliler, 12 yaş üstü ne zaman aşı olacak, randevular açıldı mı? sorularına yanıt aramaya başladı.

12 yaş üstü aşılama ile ilgili araştırmalar sürerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili bir son dakika açıklamasında bulundu. Peki 12 yaş üstü aşı olacak mı, ne zaman? Çocuklar için aşı randevusu açıldı mı? İşte detaylar...

12 YAŞ ÜSTÜ AŞI OALCAK MI, NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçerek aşılama süreci ile ilgili son gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı.

Yaptığı açıklamada yüz yüze eğitime de değinen Bakan Koca, 12 yaş üzeri aşı randevusu hakkında bilgi verdi.

Bakan Koca, ''Ülkemizde Yüksek Öğretim Kurumlarına kayıt yaptıracak 18 yaşından küçük kişiler de aşı talebinde bulunabiliyorlar. Yurtdışına eğitime giden ve ilgili ülke kuralları gereği aşı olması gereken ancak ülkemizdeki yaş sınırının altında kalan çocuklarımızın, velilerinin müracaatı halinde aşıları yapılabiliyor. E-Nabız web sayfasından girerek veliler çocukları için aşı talebinde bulunabiliyor. Bununla birlikte 12 yaşından büyük ve kronik hastalığı olan çocuklarımız için de aşı tanımlaması yapılmış durumdadır.'' dedi.

Buna göre 12 yaşından büyük ve kronik hastalığı olan çocukları olan veliler, e-Nabız uygulaması üzerinden aşı randevusu alabilecek.