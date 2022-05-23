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    Son demleri! 23 Mayıs Pazartesi koronavirüs vaka sayısı kaç oldu, kaç kişi öldü?

    Koronavirüs vakalarında son durum, vatandaşların merak konuları arasında. Peki bugünkü tablo açıklandı mı, kaç kişi öldü? İşte 23 Mayıs 2022 Pazartesi koronavirüs ile mücadelede son rakamlar...
    • Haber Merkezi
    • 23.05.2022 - 17:56
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    Son demleri! 23 Mayıs Pazartesi koronavirüs vaka sayısı kaç oldu, kaç kişi öldü?

    Yeni haftada vatandaşların gündeminde günlük koronavirüs rakamları yer almaya devam ediyor.

    Aşıların etkisiyle salgın kontrol altında görülebilse de etkisini sürdürüyor.

    Özellikle sıcak günlerin gelmesiyle birlikte vakaların ne durumda olduğu merak konusu.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük vaka sayısının binin altına düştüğünü söyleyerek toplu taşımada da maske kullanımının serbest olacağı sinyalini verdi.

    Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 23 Mayıs Pazartesi 2022 koronavirüs vaka ve ölüm sayısı...

    23 Mayıs koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç?

    Türkiye'de bugünün güncel koronavirüs tablosu henüz paylaşılmadı.


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