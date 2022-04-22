Son kullanma tarihi geçmeyen 10 yiyecek

Ambalajlı ürünlerde son kullanma tarihi olsa da, bu tüm gıdaların o tarihten sonra tüketilmeyeceği anlamına gelmez. Bazı gıdalar dolabınızda çürümeden veya bozulmadan yıllarca kalabilir.

Ürünlerin son kullanma tarihi geçtikten sonra birçok kişi onları çöpe atar. Ancak, ambalajlı ürünlerde zorunlu olan tavsiye edilen tüketim tarihi, gıdanın tüm özelliklerini koruduğu ve sonrasında tüketilebilir durumda kaldığı tarihi bildirir.

Son kullanma tarihleri ​​bazen yalnızca gösterge niteliğindedir. Bu tarihten sonra bal veya pirinç gibi bazı gıda maddeleri tüketilebilir durumda kalır. İsrafı önlemek için dolaplarınızda uzun süre tutabileceğiniz yiyecekler vardır.

Makarna veya pirinç gibi çok düşük nem içeriğine sahip gıdalar bozulmaz ve sağlık açısından risk oluşturmazlar. Aynı şey şeker içeriği yüksek gıdalar için de geçerlidir. Şeker veya bal zamanla kristalleşebilse de, yine de yenilebilirler.

İdeal koruma için bu ürünleri serin, kuru ve ışıktan uzak bir yerde sakladığınızdan emin olun. Son olarak, herhangi bir sıkıntı yaşamamak için ürününüzün kalitesini önce tadına bakarak kontrol etmeyi unutmayın.

İşte dolaplarınızda yıllarca saklayabileceğiniz 10 yiyecek.

Tuz

Tuz, yiyecekleri korumak için uzun süredir kullanılan bir mineraldir. Sınırsız bir ömre sahip olduğu ve asla sona ermediği göz önüne alındığında, bu kesinlikle şaşırtıcı değildir. Bu, sofra tuzu için olduğu kadar kaya tuzu, deniz tuzu veya rafine tuz için de geçerlidir.

Bal

İnanılmaz ama gerçek; bahçenize bir kavanoz bal gömerseniz, 1000 yıl sonra hala yenilebilir durumda olur. Bal bakteriyostatik maddeler içerir, bu da içinde bakteri üremeyeceği anlamına gelir. Sonuç olarak hiçbir zaman son kullanma tarihi geçmez ve hiçbir risk olmadan saklanabilir.

Şeker

Tıpkı bal gibi şeker de ömür boyu saklanabilir, çünkü içlerinde bakteri büyüyemez. Öte yandan sertleşmemesi için ısıdan uzak ve uygun serin bir yerde muhafaza edilmesi gerekir.

Beyaz sirke

Beyaz sirke dünyanın dört bir yanında tüm mutfaklarda bulunan bir malzemedir. Beyaz sirkenin güçlü noktalarından biri de sınırsız bir raf ömrüne sahip olması ve asla bozulmamasıdır. Beyaz sirke, yaşam boyu korunmasını sağlayan antimikrobiyal etkisi sayesinde dezenfektan olarak da bilinir.

Baharatlar

Baharatları sevenşere müjde: Zamanla tadı ve rengi biraz bozulsa da baharatlar hiç bozulmayan ve istendiği gibi mutfak raflarında saklanabilen yiyecekler arasında yer alıyor.

Mısır nişastası

Mısır nişastası, zaman zaman tariflerde kullanılır. Mısır nişastası son kullanma tarihi geçmeyen bir üründür, 30 yıl sorunsuz saklanabilir.

Kahve

Kahve paketinizi dondurucuya koyarak son kullanma tarihinin altına bir çizgi çekebilir ve istediğiniz kadar saklayabilirsiniz.

Konserve ve turşular

Sebzeler, balıklar veya diğer konserveler, yiyecekleri mümkün olduğunca uzun süre korumak için yapılır. Şişmedikleri ve dış görünümleri değişmediği sürece, yenebilirler.

Baklagiller

Fasulye, nohut, bakla, mercimek ve diğer baklagiller nem içermeme özelliğine sahiptir. Bu nedenle sağlık için herhangi bir risk oluşturmadan uzun yıllar saklanabilirler.

Sızma zeytinyağı

İyi koşullarda, yani serin ve karanlık bir yerde saklanırsa zeytinyağı mutfak dolabında birkaç yıl rahatlıkla saklanabilecek bir üründür.