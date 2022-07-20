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    Son tablo! Korona vaka sayısı kaç oldu? Kaç kişi öldü?

    Koronavirüs vaka ve vefat sayılarındaki son durum, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki bu haftaki vaka sayısı açıklandı mı, kaç kişi öldü? İşte son koronavirüs tablosu...
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2022 - 10:31
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    Son tablo! Korona vaka sayısı kaç oldu? Kaç kişi öldü?

    Vatandaşların gündeminde günlük koronavirüs rakamları yer almaya devam ediyor.

    Virüs etkisini yitirirken tedbiri elden bırakmayan vatandaşlar, vaka ve vefat sayılarını sorguluyor.

    Son aylarda yeniden yükselen koronavirüs vakalarına dair değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka artışı 40 katına çıktı, hastane yükü 3 kat kadar arttı" ifadesini kullandı.

    Yeniden kapanma olup olmayacağı yönündeki soruya da yanıt veren Bakan Koca, "Aşımız var, ilacımız var, tedbirlere devam" şeklinde konuştu.

    Peki, yeni koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte koronavirüs vaka ve ölüm sayısı...

    Haftalık koronavirüs tablosu

    Son tablo! Korona vaka sayısı kaç oldu? Kaç kişi öldü? #1


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