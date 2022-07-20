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Son tablo! Korona vaka sayısı kaç oldu? Kaç kişi öldü?

Son tablo! Korona vaka sayısı kaç oldu? Kaç kişi öldü?

Koronavirüs vaka ve vefat sayılarındaki son durum, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki bu haftaki vaka sayısı açıklandı mı, kaç kişi öldü? İşte son koronavirüs tablosu...