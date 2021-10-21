Sonbaharda hastalıklardan korunmanıza yardımcı 6 besin

Hava değişimlerine bağlı olarak bağışıklığın zayıflamasıyla birlikte hastalıklara daha açık olan vücudunuzu güçlendirmenin lezzetli yollarını keşfetmeye ne dersiniz?

Bağışıklığı güçlendirmek bugün herkes için en büyük endişe. Bağışıklığı güçlendiren içeceklerden düzenli egzersize kadar, tüm enerjiyi artırabilen ve sizi zinde ve sağlıklı tutan milyonlarca yol vardır. Bununla birlikte, sağlıklı yiyecekler yemek bunu yapmanın en etkili yoludur.

Soğuk havanın kendini göstermesiyle vücudumuzun soğuk algınlığı, öksürük, grip ve enfeksiyonlara karşı daha savunmasız hale gelmesine şaşmamalı. İşte bu yüzden mevsimsel rahatsızlıkları önlemek ve bunlarla mücadele etmek için iyi bir bağışıklığa ihtiyacımız var. Ve zaten bir pandeminin ortasında olduğumuz için, bağışıklığımızı oluşturmak artık her zamankinden daha önemli. İşte, bağışıklığı güçlendiren bazı besinler;

1. NAR

C vitamini ve lif gibi besinler açısından yüksek olan meyveler, enerjiyi geri kazanmaya ve bağışıklığı oluşturmaya yardımcı olur. Nar da bu meyvelerden biridir. Antioksidanlara ve C vitaminine sahiptir, bu nedenle muazzam sağlık yararları için tarih boyunca yenmiştir. Bağışıklığa yardımcı olur, sindirimi yumuşatır, tip 2 diyabetle savaşır ve kan basıncınızı kontrol altında tutar. Bu nedenle, bir dahaki sefere bir şeyler atıştırmak istediğinizde, bir nar yiyin.

2. EV YAPIMI YOĞURT

Yoğurtta bulunan probiyotik veya iyi bakteriler bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olabilir. Ayrıca yoğurt, genel sağlığınızı iyileştirebilecek vitamin ve minerallerle doludur. Bağırsaklarda yaşayan probiyotiklerin sindirime iyi geldiğini bilmeyen yoktur. Ayrıca, vücudumuzdaki zararlı bileşenleri uzaklaştırmaya yarayan iyi bakteriler, hastalıklara karşı bizi daha güçlü hale getirir.

3. BROKOLİ

Güçlü bir gıda olan brokolinin sağlam bir besleyici özelliği vardır. Demir, potasyum, kalsiyum, selenyum ve magnezyum içerir. Bu harika sebze aynı zamanda lif, protein ve A, C, E, K vitaminleri açısından da zengindir. Ayrıca, folik asit de dahil olmak üzere bir dizi B vitamini içerir. Brokolinin sonbaharda bollaşmasını fırsat bilin ve sofralarınızdan eksik etmeyin.

4. ISPANAK

Ispanağın sağlığınız için en faydalı yeşil sebzelerden biri olduğunu biliyor muydunuz? Sonuçta, yetiştirilmesi en kolay kış sebzelerinden biridir ve sayısız sağlık yararına sahiptir. Ispanak, sistemlerimizin enfeksiyonla mücadele yeteneğini artırabilecek antioksidanlar ve beta karoten ile doludur.

5. PORTAKAL

Portakal veya mandalina gibi narenciyeler, bağışıklık sistemini güçlendiren C vitamini besinleriyle ünlüdür; her portakal çeşidi, önerilen günlük miktarınızın yüzde 100'ünden fazlasını içerir. Ayrıca demirin vücuda emilimini artırır ve kolajen üretimini artırarak hücreleri hasardan korur.

6. PANCAR

Kış mevsiminde birçok insan hazımsızlıktan muzdariptir. Pancar tüketimi, sindirim sürecine, kilo kaybına ve bağışıklık oluşumuna yardımcı olur. Aslında pancar, hemoglobin seviyelerini de iyileştirir; saç ve cilt sorunları yaşayanlar için de faydalıdır.