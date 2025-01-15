Sosyal Sigortalar Kanunu'nda değişiklik: Aile hekimi raporları ücretli olacak

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TBMM Genel Kurulunda 9 Ocak'ta kabul edilen ve yasalaşan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanun, Genel Sağlık Sigortası'na ilişkin düzenlemeleri de kapsıyor.

HASTANELERDE KATILIM PAYI ARTTI

Yasayla, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için katılım payı 20 liraya yükseltildi. SGK, katılım payını, aile hekiminden sevk edilenler için yüzde 50 azaltmaya yetkili olacak.

İŞVERENLERE PRİM DESTEĞİ

Yasayla, özel sektör işverenlerinin SGK'ya ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi için sağlanan 5 puanlık sigorta prim indirimi 4 puan olarak uygulanacak. İmalat sektöründe çalışanlar için ise 5 puanlık prim desteği devam edecek.

AİLE HEKİMİ RAPORU ÜCRETLİ OLACAK

Yasayla ayrıca, aile hekimleri mesai saatleri dışında ücret karşılığında hastalara bakabilecek.

Aile hekimlerinden alınan bazı raporlar ücretli hale gelecek. Örneğin ehliyet raporu için başvurulması durumunda belli bir miktar ücret alınacak. Raporlar karşılığı toplanan ücretler döner sermayeye aktarılacak.