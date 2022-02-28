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    Sperm kalitesini zirveye taşıyan 7 gıda

    Erkekler için çocuk sahibi olma şansını artıran sperm kalitesi, tüketilen besinlerden doğrudan etkilenebiliyor. Peki daha kaliteli sperm üretimi için nasıl beslenilmeli, neler yenmeli?
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2022 - 20:07
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    Sperm kalitesini zirveye taşıyan 7 gıda

    Baba olmak isteyen erkeklerin sıklıkla araştırdığı "sperm arttırıcı besinler hangileridir" başlığı, her zaman gündemde...

    Son yıllarda yapılan çalışmalar ve bilimsel araştırma sonuçları erkeğin beslenme alışkanlıklarının sperm kalitesini bozduğunu gösteriyor.

    Biyolojik ve sosyolojik faktörler kadar ne yiyip içtiğinizin de bu aşamada ciddi bir öneme sahip olduğunu unutmamalısınız.

    Üreme sağlığı, düzenli olarak tüketilen gıdalardan olumlu veya olumsuz olarak etkilenir.

    ÇİNKO VE SPERM SAĞLIĞI

    Çinko, sperm sağlığınızda önemli bir rol oynamaktadır ve ayrıca, güçlü sperm üretimi için de gereklidir. Çinko içeriği yüksek besinler, erkeklerde testosteron hormonu seviyelerinin artmasına da yardımcı olur. Ve, testosteron seviyeleri arttıkça, erkeklerde sperm sayısında da artış görülür

    Günlük yaşamda maruz kaldığımız radyasyon, stres gibi dış etkenler nedeniyle erkeklerde testosteron seviyesi düşüyor, üreme oranı azaltır. Bazı besinler ise testosteron seviyesini artırıp, sperm kalitesini yükseltir

    İşte sperm kalitesini zirveye çıkartmanızı sağlayacak gıdaların listesi...

    Sperm kalitesini zirveye taşıyan 7 gıda #1

    BİTTER ÇİKOLATA

    Bitter çikolata çocuk sahibi olmak isteyen erkeklerin tüketmesi gereken besinler arasında ilk sıralarda yer alır.

    İçerdiği antioksidan maddeler sayesinde sağlık açısından birçok fayda barındıran bitter çikolata, içerisinde L-Arginin HCL adlı bir aminoasit bulundurur. Bu aminoasit meni hacmini ve dolayısıyla sperm sayısını önemli ölçüde artırır.

    Sperm kalitesini zirveye taşıyan 7 gıda #2

    MUZ

    Muz, nadir bulunan bir enzim olan Bromelin içerir. Doğal bir antienflamatuar olan Bromelin, bu özelliğinin yanı sıra sperm sayısını ve hareketliliğini de arttırır. Bu sayede çocuk sahibi olabilme ihtimalini yükseltir.

    Sperm kalitesini zirveye taşıyan 7 gıda #3

    ISPANAK

    Ispanağın, yüksek magnezyum içeriği sayesinde testosteron seviyesini %24 oranında artırdığı tespit edilmiştir.

    Sperm kalitesini zirveye taşıyan 7 gıda #4

    KEÇİBOYNUZU

    Erkek üreme sağlığı için gereken en önemli minerallerden bir tanesi ise çinkodur. Bol miktarda çinko içeren keçiboynuzu, sperm üretiminin sağlıklı bir şekilde devam etmesini ve sperm sayısının yeteri miktarda olmasını sağlar.

    Sperm kalitesini zirveye taşıyan 7 gıda #5

    KABAK ÇEKİRDEĞİ

    Atıştırmalıklar listesinde yer alan kabak çekirdeği, çinko ve selenyum içeriği sayesinde sperm kalitesinin yükselmesini sağlayacaktır.

    Sperm kalitesini zirveye taşıyan 7 gıda #6

    SARIMSAK

    Sarımsak, içeriğinde bol miktarda selenyum ve B6 vitamini barındırır. Bu bileşenler vücutta sağlıklı ve yeterli şekilde sperm üretilebilmesi için gereklidir.

    Sperm kalitesini zirveye taşıyan 7 gıda #7

    NAR

    Sağlıklı ve lezzetli bir meyve olan nar, tarih boyunca doğurganlığı simgeleyen ve çocuk sahibi olmaya yardımcı özelliği ile ün kazanmış bir besindir.

    İçerdiği antioksidan bileşikler sayesinde serbest radikallerle savaşarak tüm hücrelerde olduğu gibi sperm hücrelerinde de sağlığın korunmasına yardımcı olur


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