Spirulina, besin takviyesi olarak kullanılan mavi-yeşil bir alg türüdür. Toz ve küçük kapsüller şeklinde üretilen spirulina, günlük beslenmeye destek olur. Peki, Spirulina nedir, faydaları nelerdir?

Mikroskobik bir yosun türü olan spirulina, bol miktarda protein, doğal demir, B vitamini, ve beta karoten dahil birçok vitamin ve mineral içerir.

Birçok hastalığa iyi geldiği bilinen spirulina, özellikle vegan diyetinde kullanılmaktadır.

Peki, spirulina nedir, faydaları nelerdir? Spirulina nasıl tüketilir?

SPİRULİNA NEDİR?

Spirulina, eski dönemlerde Orta Amerika'da bulunan Aztekler tarafından kullanılmıştır. Tatlı ve tuzlu suda yetişebilen bir deniz yosunu olan spirulina, mavi yeşil algler olarak da adlandırılan spirulinatek hücreli mikroorganizmalar ailesindendir.

Mavi yeşil renge sahip olmakla beraber yumuşak bir tada sahiptir. Hücreleri sert ve lifli duvarlara sahip olmayan bir özelliği vardır.

Dünyanın en eski canlılarından olan spirulina, kolay sindirilebilir ve klorofil bakımından zengindir. Yüksek pH değerine sahip olan alkali göllerde ve kontrollü koşullar altında dış mekan havuzlarında gelişmektedir.

SPİRULİNA FAYDALARI NELERDİR?

Sağlık açısından oldukça yararlı olan spirulinanın faydaları şu şekilde sıralanabilir:

Vücudun protein ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur.

Yağsız bir protein olması nedeniyle kilo vermeyi sağlar.

Halsizlik, unutkanlık ve sürekli yorgunluk hissini engeller.

Demir eksikliği tedavisinde de kullanılır.

Toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.

Cildi güzelleştirir ve yaşlanma belirtilerini azaltır.

Kasların güçlenmesine yardımcı olur.

Beyaz ve kırmızı kan hücrelerinin üretilmesine yardımcı olur.

Kanser tedavisinde kullanılır.

Alerjik reaksiyonlara karşı koruma sağlar.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

SPİRULİNA NEYE İYİ GELİR?

Bol miktarda vitamin ve mineral barındıran spirulinanın pek çok şeye iyi geldiği bilinmektedir. Spirulina içerdiği D vitamini sayesinde demir eksikliğine yardımcı olmaktadır.

Beyaz ve kırmızı kan hücrelerinin üretilmesine yardımcı olması nedeniyle kansızlık tedavisinde de kullanılmaktadır.

Spirulina düzenli kullanıldığında yaşlanma belirtilerini azaltır, arındırıcı ve toparlayıcı etkisi olduğu bilinmektedir.

Spirulinanın en önemli faydalarından biri, mental sağlığı desteklemesidir. Duygu durum bozuklukları tedavisinde spirulinanın potansiyel bir rolü bulunmaktadır.

SPİRULİNA NASIL TÜKETİLİR?

Hap şeklinde veya toz halinde satılan spirulina, günlük gıda takviyesi olarak kullanılmaktadır. Demir eksikliği yaşayan veya bitkisel protein tüketmekte zorlanan kişiler için iyi bir takviyedir. Toz halinde satılan spirulina çaylara veya tatlılara eklenerek kullanılabilir.

Spirulina kullanmadan önce mutlaka bir doktora danışılması tavsiye edilmektedir. Fazla tüketildiği taktirde böbrek ve karaciğer zarar görebilir.