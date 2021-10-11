Spor yapanların kolay tüketebileceği 3 protein kaynağı

Sağlıklı bir yaşam sürmek ya da kilo vermek için spor yapıyorsanız, günlük protein ihtiyacınızı karşılamak için kolay ulaşılabilen en iyi kaynakları sizler için sıraladık…

Egzersiz esnasında çalışan kasların güçlenmesi için bazı proteinlere ihtiyaç vardır. Gerekli olan protein ihtiyacını karşılamak için spor yapanların çoğu kolay bir yol olarak protein tozlarını tercih etmektedir. Uzmanlar, uzun vadede kullanılan protein tozlarının vücutta ciddi hasarlara yol açtığını her defasında vurguluyor.

Gün içerisinde tek seferde vücuda protein yüklemektense, bunu gün içerisine yaymak daha mantıklı olabilir. Bazılarımız için sabahları üç yumurta yemek çok da iştah açıcı değildir! Ara ve ana öğünlerde tüketebileceğiniz yüksek protein kaynağı olan 3 yiyeceği keşfetmeye ne dersiniz?

1. FINDIK

Kuru yemişler proteinler, karbonhidratlar ve doymamış yağlar gibi makro besinlerden oluşan sağlıklı bir seçenektir. Yayınlanan araştırmaya göre badem ve ceviz gibi kuru yemişler yüksek miktarda bitkisel protein, diyet lifi ve B6 vitamini içerir.

Bu nedenle, spor yaparken kuru yemişler size sadece protein içeriği sağlamakla kalmaz, kilo verme programındaysanız öğünler arasında tok kalmanıza da yardımcı olabilir. Diyetinize bir avuç fındık ekleyebilir ve egzersizlerinizi hızlandırabilirsiniz.

2. BAKLAGİLLER

Fasulye, mercimek, nohut ve soya fasulyesi gibi baklagiller yüksek miktarda protein içerir. Ayrıca iyi bir folat, magnezyum ve potasyum kaynağıdır. Bu özellikler genel kalp sağlığını, kas oluşumunu destekler ve enerji seviyelerini artırır. Baklagiller ayrıca, vücuttaki iltihabı azaltacak ve fiziksel zindeliğin korunmasına yardımcı olacak antioksidanlar içerir.

Baklagilleri haşlayıp derin dondurucunuzda bekleterek salatalarınıza ve yemeklerinize ekleyebilir, bitkisel protein kaynaklarının sağlığınızı desteklemesini sağlayabilirsiniz.

3. LOR PEYNİRİ

Lor peynir harika bir diyet proteini ve kalsiyum kaynağıdır. Aslında her 100 gram lor peynirinde 18,3 gram protein ve 208 mg kalsiyum içerir. Bu peynir ayrıca, yüksek miktarda B vitamini içerdiği için kemik ve kıkırdak sağlığın da destekler. Bu nedenle, diyetinize lor peynir eklemek, protein ihtiyacınızı tamamlamanıza yardımcı olacak ve antrenmanınızı hızlandıracaktır. Lor peynire alternatif olarak yüksek kalsiyum oranına sahip süzme peynirini de öğünlerinize ekleyebilirsiniz.