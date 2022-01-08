Sporcuların kemik sağlığını koruyacak önemli tüyolar

Genç sporcuların tüm hayatını etkileyen kemik sağlıklarını korumalarına yönelik yapılması gerekenleri ve ipuçlarını keşfetmeye ne dersiniz?

Spor aktiviteleri genç sporculara birçok sağlık yararı sağlar. Bununla birlikte, bir sporcu alt grubu, tanınmayan düşük kemik yoğunluğundan ve bozulmuş iskelet sağlığından muzdarip olabilir ve bu da onları artan kırık riskine yatkın hale getirir.

Buna ek olarak, genç sporcular arasında düşük kemik yoğunluğunun gecikmiş tanı ve uygun olmayan tedavisi, özellikle uzun vadeli kemik sağlığı açısından gelecekte ciddi sonuçlar doğurabilir. Sporcuların kısa vadede sakatlanma riskini azaltmak için, uzun vadede ise spordan emekli olduklarında kemik sağlığına daha fazla dikkat etmeleri gerekmektedir.

SPORCULAR İÇİN KEMİK SAĞLIĞI NEDİR?

Kemik sağlığı iki ana faktörle ilgilidir. Sporcuların ve/veya antrenörlerin zihnindeki birincil faktör, büyük ölçüde performans sonuçları için ani tehlike olduğu için bir kemik yaralanmasından kaçınmaktır. Stres kırıkları, sporcuların maruz kaldığı en yaygın kemik yaralanmalarıdır ve özellikle stres kırığı geliştirme riskini artıran yüksek hacimli yüksek yoğunluklu antrenmanlar açısından birçok sporda nispeten düzenli olarak meydana gelir.

Yaralanma riskine ek olarak, en azından bazı sporlar için kemik sağlığı için daha uzun vadeli bir risk vardır. Osteopeni ve osteoporozdan kaçınmak, özellikle erken yetişkinlik döneminde bazı sporcularda kemik kütlesi zaten düşük olarak kaydedilmişse gerekli hale gelir. Bu, özellikle doruk kemik kütlesinin yaklaşık yüzde 90'ının sporcunun 20'li yaşlarının başında elde edildiği göz önüne alındığında geçerlidir.

Aslında, bir sporcunun 30 yaşına geldiği zaman elde ettiği kemik kütlesi miktarı, ömrü boyunca sahip olacağı en yüksek miktardır. Bununla birlikte, önemli olan sadece kemik kütlesi değil, aynı zamanda geometrisi ve mikro-mimari yapısı da dahil olmak üzere kemiğin gücüdür. Daha sonraki yaşamda zayıf kemik sağlığının sonuçları önemlidir.

Düşük kemik kütlesi ile karakterize olan ve kemik dokularının yavaş bozulmasına eşlik eden osteoporoz, kemik kırılganlığının artmasına yol açar ve böylece kişinin kırılmaya karşı duyarlılığını artırır.

SPORCULARIN KEMİK SAĞLIĞINI KORUYACAK İPUÇLARI

1. Egzersiz her yaşta kemik sağlığına fayda sağlar ve osteoporozun önlenmesi ve tedavisinde kritik bir faktördür.

2. D vitamini, kalsiyum ve hormonlar optimal kemik sağlığının sağlanmasında hayati rol oynar. Egzersiz ve beslenme arasında bir dengesizlik olduğunda, kemik sağlığı tehlikeye girer ve kemik stresi yaralanmalarına ve erken osteoporoza neden olabilir. Her ikisi de morbiditeye ve antrenman ve rekabetten kaynaklanan zaman kaybına yol açabilir.

3. Kadın atlet üçlüsü ve diğer stres kırığı risk faktörlerinin erken tanınması ve uygun tedavisi, uzun vadeli kemik ve eklem sağlığı sorunlarının önlenmesi için hayati önem taşımaktadır.

4. Kemik sağlığını optimize etmek için yaşam boyunca yeterli beslenme, uygun ağırlık taşıma egzersizi, kuvvet antrenmanı, yeterli kalsiyum ve D vitamini gereklidir.

5. En önemlisi, sporcular doğru ekipmanı giyerek ve eklem sağlığını geliştirecek şekilde egzersiz yaparak eklemlerini uygun şekilde korumalıdır.

6. Sağlıklı bir kiloyu koruyarak, sağlıklı beslenerek, iyileşmeye zaman ayırarak ve bir fizyoterapiste danışarak eklemlerine de özen göstermelidirler.

7. Ortak sağlıklı aktiviteleri seçerek ve sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek için çalışarak daha iyi kemik sağlığını koruyabilirler.