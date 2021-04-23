Sputnik V aşısının özellikleri nelerdir, koruma oranı kaç? Sputnik V aşısı hakkında bilgiler..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sputnik V aşısının çok yakında devreye gireceğini bildirdi. Bunun üzerine gözler Sputnik V aşısına çevrildi. Peki, Sputnik V aşı özellikleri nelerdir, koruma oranı kaç?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, perşembe günü yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Aşı tedariki hakkında önemli açıklamalarda bulunan Bakan Koca, ''İki aşı türü şu an aktif olarak kullanılmakta ve bunların sayısını artırmaya yönelik çalışmalar da devam etmektedir. Çok yakında Sputnik V aşısının da devreye gireceğini belirtmek isterim.'' dedi.

Bu açıklamanı ardından vatandaşlar, Sputnik V aşısı hakkında araştırmalarına başladı. Sputnik V aşısının özellikleri ile birlikte, etki oranı merak ediliyor.

Peki Sputnik V aşı özellikleri nelerdir, koruma oranı kaç? İşte, Sputnik V aşısı hakkında bilgiler...

SPUTNİK V AŞISININ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Sputnik V aşısının yakın zamanda Türkiye'de kullanılacağının belirtilmesi üzerine gözler Rus Sputnik V aşısına çevrildi.

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) tarafından desteklenen ve Rusya Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V aşısı adenovirüs (Viral Vektör) kaynaklı bir aşı olarak dikkat çekiyor.

SPUTNİK V AŞISININ KORUMA ORANI KAÇ?

Rusya'nın koronavirüse karşı geliştirdiği ve dünyanın resmi onay alan ilk Covid-19 aşısı olma özelliğini taşıyan "Sputnik V" aşısının etkinlik oranı, son verilere göre yüzde 97,6 olarak belirlendi.

Rus Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün geliştirdiği Sputnik V aşısının etki oranı, 3,8 milyon kişiden elde edilen verilerin incelenmesiyle belirlendi.

Geliştirici ekibin lideri Denis Logunov, her iki dozu da alan söz konusu kişilerde aşının etkinlik oranının yüzde 97,6 olarak tespit edildiğini duyurdu.

Bu yılın başlarında The Lancet dergisi, "Sputnik V aşısının etkinlik oranının yüzde 91,6 olduğunu bildirmişti.

SPUTNİK V NASIL ÇALIŞIYOR?

Dünyanın resmi onay alan ilk Covid-19 aşısı olma özelliğini taşıyan Sputnik V aşısı adenovirüs (Viral Vektör) kaynaklı bir aşıdır.

Viral Vektör (Adenovirüs) aşılarında, grip benzeri hastalık yapan bir virüsün (adenovirüs) genetik müdahale sonrası koronavirüs proteini ile desteklenerek insanda bağışıklık oluşturması amaçlanırken aşıların içindeki mikroorganizmalar canlı olmakla birlikte, güçsüzleştirildiklerinden dolayı insanlarda hastalık yapmıyor.

2-8 santigrat derece sıcaklıklar arasında, buzdolaplarında saklanabilen Sputnik V adenovirüs (Viral Vektör) aşısı iki doz olarak uygulanıyor.