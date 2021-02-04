Squat hareketi nedir, nasıl yapılır? Squat ne işe yarar, hangi bölgeleri çalıştırır?

Squat hareketi nedir, nasıl yapılır? Squat ne işe yarar, hangi bölgeleri çalıştırır?

Squat bir çok vücut geliştirmeci ve fitness antrenmanları yapanların favori hareketlerinden birisidir. Son dönemlerde hızlıca yayılan bayanlarda kalça şekillendirmede özellikle en önemli harekettir.

Son dönemlerin en popüler egzersiz hareketi squat, kalça ve bacak şekillendirmede oldukça etkili bir çömelme hareketidir.

Squat, kısa zamanda vücudu sıklaştıran, hızlı kalori yakmayı sağlayan, kas ve kemik yapısının dayanıklılığını arttıran, daha dengeli bir duruş pozisyonu elde etmeye yarayan bir hareket egzersizidir.

Peki doğru squat nasıl yapılır? Squat ne işe yarar, faydaları nelerdir? İşte yapman önde squat hakkında bilmeniz gerekenler..

SQUAT NEDİR, NASIL YAPILIR?

Farklı tekniklerle uygulanan, çömelip doğrulma egzersizi olan squat, her ne kadar bacak egzersizleri gibi görünse de, vücutta bulunan kas yapısına baskı yapan, büyüme hormonunu tetikleyerek anabolik bir reaksiyon meydana getiren yapıdadır.

Bu şekilde yeni kas yapıları oluşmakta ve vücudun daha kaslı ve şekilli bir görünüm kazanması sağlanmaktadır.

Squat, vücudumuzdaki en büyük kas gruplarından olan ve uyluğun ön kısmında bulunan dörtlü kas grubu olan quadriceps kasını çalıştırmakta, hem yeni kasların oluşmasını sağlamakta, hem de bu esnada büyük bir kalori harcandığından yağ yakımını sağlayarak kilo vermenize yardımcı olmaktadır.

EVDE SQUAT YAPMA YÖNTEMİ

Squat hareketlerine başlamadan önce vücudu ısındıracak egzersizlerle başlanması en doğru hareket olacaktır. Böylece hem daha rahat egzersiz yapma imkanı olur hem de zorlanmadan kaynaklı oluşabilecek problemler ortadan kaldırılmış olur.

Ayaklar omuz genişliğinde açılıp, omurga dik bir pozisyona getirilir. Kalçadan destek alacak şekilde dizler kırılarak çömelme pozisyonuna geçilir. Bunu yaparken kalçalar geriye doğru çıkık haldedir. Vücut hafif öne eğik halde tutulur.

Hareketi zorlanmadan yapabildiğiniz noktaya kadar aşağıya doğru inebilirsiniz. Harekete zihnen ve fiziksel olarak adapte olabilmek için çökme esnasında, bir sandalyeye oturmak için çömeldiğinizi düşünebilirsiniz.

Hareketleri yaparken ayak parmaklarınızın biraz kalkık olmasını sağlayın. Bu şekilde, vücut ağırlığınızı topuklara verebilir ve dengeli şekilde squat egzersizi yapmanız mümkün olur.

Çömeldiğinizde birkaç saniye kadar bekleyip, 15 tekrar halinde setler yaparak hareketi tamamlayın.

SQUAT NE İŞE YARAR, HANGİ KASLAR ÇALIŞIR?

Bacak, kalça ve bel bölgesinden destek alarak yapılan bu hareketler sırasında, aynı ölçüde olmasa da vücuttaki tüm kaslar işlevseldir.

Özellikle de bacağın ön ve arka kısmındaki kaslar, karın, bel ve kalça kısmındaki kaslar yoğun şekilde bu hareketten etkilenirler.

Squat, doğru şekilde yapıldığında, sırt kaslarını güçlendirerek daha dik ve kendinden emin bir duruş yakalamanızı sağlamakta, karın ve kalça bölgesindeki yağları yakarak fit bir vücuda kavuşmanıza yardımcı olmaktadır.

Squat sindirim ve boşaltım sisteminde yer alan başlıca kasları çalıştırmaktadır. Vücuttan toksinlerin ve kimyasal bileşenlerin atılması squat hareketi ile beraber daha kolay bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Karın kaslarını aktif bir şekilde çalıştıran squat, bu sayede karın bölgesinin daha güçlü hale gelmesini sağlamaktadır.