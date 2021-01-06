Stevens Johnson sendromu nedir? Stevens Johnson belirtileri ve nedenleri nelerdir?

Stevens Johnson Sendorumu nedir, nasıl ortaya çıkar ve belirtileri nelerdir araştırılıyor. Samsun'da bir kadında ortaya çıkan Stevens Johnson Sendromu hakkında merak edilenler..

Samsun'da yaşayan Çilem Kelleci (31), hastanede kendisine verilen serumun yol açtığı alerji sonucu derisinde dökülme, sağ gözünde ise görme kaybı yaşadı. 'Stevens Johnson sendromu' tanısı konulan Kelleci'nin sağ gözündeki görme kaybı nedeniyle tedavisi sürüyor.

Bu haber üzerine arama motorlarında yoğun bir şekilde Stevens Johnson Sendromu nedir, nasıl oluşur, belirtileri nelerdir sorularına yanıt aranıyor.

Stevens Johnson Sendromu; cilt ve mukoza zarının ilaç veya enfeksiyona karşı ciddi şekilde reaksiyon gösterdiği nadir görülen ciddi bir rahatsızlıktır.

Peki Stevens Johnson Sendromu nedir? Belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir?...

STEVENS JOHNSON SENDROMU NEDİR?

Stevens-Johnson sendromu Albert Stevens ve Frank Johnson adında iki gencin 1922 yılında bilinmeyen bir durumun belirtileri değerlendirmiş ve bu durum hakkında rapor yayınlamışlardır. Yayınladıkları bu rapor Stevens-Johnson sendromunu ortaya çıkarmıştır.

Grip benzeri belirtilerle başlayan Stevens Johnson Sendromu sonrasında cildin üst katmanının dökülüp yayılan morumsu kızarıklıklar şeklinde ortaya çıkan bir hastalıktır.

Bu hastalık nedeniyle ciltte giderek yayılan morumsu veya kırmızımsı kızarıklar meydana gelebilir. Kızarıklıklar ağrıya neden olmak birlikte içi su dolu kabarcıklardır.

STEVENS JOHNSON SENDROMU BELİRTİLERİ

Cilt ağrısı Stevens-Johnson sendromunun en yaygın semptomudur. Grip benzeri semptomlar genellikle ilk aşamalarda da bulunur ve şunları içerebilir:

Genellikle iyi hissetmemek

38C veya daha yüksek vücut sıcaklıklığı

Baş ağrısı

Eklem ağrısı

Öksürük

Yüzde şişme

Dilde şişme

Kurdeşen

STEVENS JOHNSON SENDROMU NEDENLERİ

Stevens-Johnson sendromunun önde gelen nedeni, bazı ilaçların kullanılmasıdır, ancak bazı kişiler enfeksiyonlardan almanın mümkün olduğunu öne sürmektedirler. Ayrıca araştırmacılar kişilerin bu sendromu geliştirmek için günümüzde bilinmeyen risk faktörleri olabileceği konusunda hemfikirdir.

Sebep bir ilaç ise, ilacı derhal kesmeleri gerekmektedir. Stevens-Johnson sendromunu enfeksiyondan geliştirenlerin uygun antibiyotik ilaçları uygulanmalıdır.

TEDAVİSİ

Steven Johnson sendromu geçiren hastaların mutlaka hastaneye yatırılması gerekir.

Tedavi esnasında sendromu nedeniyle ortaya çıkan belirtilerin ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır.

Hastalar yaşadığı sıvı kaybı nedeniyle zor anlar yaşar. Sıvı kaybını ortadan kaldırmak için sıvı takviyesi yapılır.

Yara bakımı destekleyici bir bakımdır. Yara bakımı yapılırken soğuk ve ıslak kompres uygulanması gerekir. Soğuk su kabarcıklarının iyileşmesinde oldukça etkilidir. Ölü deriler arındırılır.

Steven Johnson sendromuna bağlı olarak gelişen ağrıyı durdurmak için ağrı kesici ilaçlar, kaşıntıyı azaltan antihistaminler, enfeksiyonu kontrol altına almak amacıyla antibiyotikler ve cilt iltihaplanmasını azaltmak için topikal steroidler kullanmak gerekebilir.