Stres kaynaklı migrenden kurtulmak için ipuçları

Zonklayıcı bir baş ağrısı ve mide bulantısı veya kusmaya dönüşen sinirlilik ve yorgunluk gibi semptomlarla başlayan stres kaynaklı migrenden doğru ipuçları ile kurtulabilmek mümkün.

Stres sadece zihinsel değildir. Fiziksel olarak ortaya çıkabilir ve mide rahatsızlığı veya göğüs ağrısı gibi semptomlara neden olabilir. Migreni olan kişilerde stres, migren atağı için tetikleyici olabilir.

Stres, son derece yaygın bir migren tetikleyicisidir. Araştırmalara göre, migren hastalarının yaklaşık yüzde 70'i stresin bir tetikleyici olduğunu söylüyor. Migren ataklarına neden olan stres, finansal stres, stresli bir kariyer, aile hayatı gibi kronik stresten veya işyerinde aşırı derecede zorlayıcı bir proje gibi akut stres dönemlerinden kaynaklanabilir. Migrenlere tam olarak neden olan şey belirlenmemiş olsa da, araştırmacılar bunların beyindeki belirli kimyasalların düzeylerindeki değişikliklerden kaynaklanabileceğine inanıyor.

Özellikle serotoninin stres kaynaklı migrenden sorumlu olduğu düşünülmektedir. Serotonin, anksiyete seviyelerini içeren ruh halinin düzenlenmesinden sorumlu olan bir hormondur. Düşük serotonin seviyeleri tipik olarak düşük ruh hali ve daha yüksek anksiyete ile ilişkilidir.

Kortizol , stresle ilişkili başka bir hormondur. Yüksek stres, kortizol seviyelerinin yükselmesine neden olur. Serotonin ve kortizol arasında ters bir ilişki vardır, bu da kortizolün serotonin üretimini azaltabileceği anlamına gelir. Düşük serotonin seviyeleri migren ile ilişkilidir, bu nedenle stres nedeniyle kortizol üretiminin artması ve azalan serotonin seviyelerinin migrenle sonuçlanacağı mantıklıdır.

Stresin yanı sıra, yüksek stres döneminin ardından gevşeme de olası bir migren tetikleyicisidir. Bu "hayal kırıklığı" etkisi olarak bilinir. Küçük bir 2014 çalışmasında elde edilen bulgular, stres sonrası gevşemenin "bırakma" etkisinin, migreni tetikleme olasılığının yüksek olduğunu gösterdi.

STRES KAYNAKLI MİGREN BELİRTİLERİ

Stres kaynaklı migreninin semptomları diğer migrenlerle aynıdır, ancak önce mide rahatsızlığı, kas gerginliği ve yorgunluk gibi diğer bazı fiziksel stres semptomlarını fark edebilirsiniz. Ayrıca zihinsel olarak stresli, huzursuz veya endişeli hissedebilirsiniz.

Bir migren atağının birden çok aşaması vardır. İlk aşama, migrenden birkaç gün ila birkaç saat önce başlayabilen prodromdur.

Prodrom belirtileri şunlardır:

- Sinirlilik

- Yorgunluk

- Kas sertliği

- İstek

- Konsantrasyon zorluğu

Prodromdan sonra, tipik olarak görsel rahatsızlıklar içeren aura aşaması başlar. Aura aşaması belirtileri şunlardır:

- Kör noktalar

- Çizgileri veya geometrik şekilleri görmek

- Işık çakmalarını görmek

- Uyuşma veya karıncalanma yaşamak

Bir aura yaşadıktan sonra, tam gelişmiş bir migren yaşayabilirsiniz. Bu, birkaç saatten 72 saate kadar sürebilir. Migren belirtileri şunlardır:

- Zonklayan baş ağrısı

- Mide bulantısı ya da kusma

- Baş dönmesi veya baş dönmesi

- Işığa ve sese duyarlılık

Son olarak, migren atağından sonra, postrom gelir. Postrom aşamasının belirtileri şunlardır:

- Düşük dereceli baş ağrısı

- Ruh hali değişiklikleri

- Yorgunluk

STRES KAYNAKLI MİGRENDEN KURTULMANIN YOLLARI

Stres kaynaklı migreni tedavi etme yöntemleri, herhangi bir migren tedavisi ile aynıdır. Reçeteli veya reçetesiz satılan ağrı kesiciler, migren ilaçları, ve mide bulantısı önleyici ilaçlar ile tedavi edilebilir.

Ayrıca migren için karanlık ve sessiz bir odada olmak, başa buz uygulamak ve yeterli sıvı tüketmek daha rahat hissetmenize yardımcı olabilir.

Stres kaynaklı migrenleri önlemenin en iyi yolu, migreninizin sıklığına bağlı olacaktır. Ayda üç ila dörtten fazla migreniniz varsa ve bunlar akut migren ilaçlarına yanıt vermiyorsa, migren sıklığını, uzunluğunu ve şiddetini azaltmak için günlük veya aylık olarak alınan uzun süreli koruyucu antikonvülzanlar, beta blokerler ve antidepresanlar gibi ilaçlara ihtiyacınız olabilir.

Ek olarak, yüksek düzeyde stresi önlemek, migreninizin ilk etapta olmasını durdurabilir. Genel stres seviyenizi düşürmeye çalışmanın yanı sıra meditasyon, pratik dikkatlilik, egzersiz, yeterli ve dengeli beslenme, kaliteli uyku ve düzenli bir yatma ve uyanma zamanı ile her gece yedi ila dokuz saat uyumak stresi yönetmeye yardımcı olabilir.

Halihazırda bilinen bir migren teşhisine sahip olsanız bile, bir doktora görünmeniz gereken birkaç durum vardır. Aaşağıdakilerden herhangi biriyle karşılaşırsanız bir doktora görünmeniz önerilir:

- Artmış migren sıklığı, süresi ve yoğunluğu

- Geçmeyecek bir migren

- Daha önce etkili olan ilaçlarınız işe yaramadığında

- Haftada birden fazla migren ilacı aldığınızda

- Yeni migren semptomları

- Migrenli nörolojik semptomlar

Stres veya yüksek stresten kurtulma dönemi, migren için ortak tetikleyicilerdir. Ancak, uygun stres ve migren yönetimi ile kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Yukarıdaki uyarı işaretlerinden herhangi birini yaşarsanız, migreninizden bir miktar rahatlama yaşayabilmeniz için mutlaka doktorunuzla iletişime geçin.