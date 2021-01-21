Stres kırığı nedir, nasıl anlaşılır? Stres kırığı neden olur? Stres kırığı tedavi yöntemleri..

Stres kırığı nedir, nasıl anlaşılır? Stres kırığı neden olur? Stres kırığı tedavi yöntemleri..

Ayakta fazla duran ve uygun ayakkabı giymeyen kişilerin daha sık karşılaştığı stres kırığı, kemikteki yorgunluğa bağlı bir kırık oluşumudur. Peki stres kırığı neden olur, tedavisi nedir?

Her zaman yürümeye alışkın olduğunuz mesafeyi, artık aniden gelişen ağrı nedeniyle yürüyemiyor musunuz? Yürürken durup dinlenmek zorunda mı kalıyorsunuz? Üstelik bir de ayağınızda şişlik mi fark ettiniz?

Bu sorulara yanıtınız "evet" ise, nedeni günümüzde sıkça görülen sorunlardan olan "stres kırığı" olabilir.

Ayağın belirli bölgelerinde şiddetli ağrı ve şişlik belirtisiyle ortaya çıkan stres kırığı oldukça yaygın görülen bir rahatsızlıktır.

Peki stres kırığı nasıl anlaşılır? Stres kırığı nedenleri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

STRES KIRIĞI NEDİR?

Stres kırığı, adı nedeniyle stresten kaynaklandığı düşünülse de aslında tekrarlayan küçük yaralanmalarla kemikteki yorgunluğa bağlı bir kırık oluşumudur.

Bildiğimiz kırık gibi anibir zorlanmayla oluşmaz, zaman içinde küçük travmaların birikmesiyle kemikte bir zayıflık noktası bulması ve bu noktada bir çatlak oluşturmasıyla meydana gelir.

En sık görüldüğü yerler; ayaktarakkemikleri, ayak bileği ve kaval kemiğidir. Özellikle tarak kemiklerinde stres kırıklarına çok fazla rastlanır.

STRES KIRIĞI NEDENLERİ NELERDİR?

Uygun olmayan ayakkabı ile yapılmış olan sporlarda ayağa binen yük çok fazla olacağı için stres kırığı oluşabilir.

Topuklu ayakkabı ile ayakta fazla duran ve yürümek zorunda kalan kadınlarda da stres kırıkları meydana gelebilir.

Uygun adım yürüyen askerlerde, spor yapımında bir anda aktiviteyi artıran sporcularda, orta yaşlı bireylerde daha sık görülür. Kemik erimesi olan kişilerde de rastlanabilir.

Diğer yandan ayakta içe basma, dışa basma ve düztabanlık gibi basış bozuklukları varsa bu da kemiklere fazla yük bindireceği için stres kırığına neden olabilir.

STRES KIRIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Stres kırıklarının tedavisinde kırığa neden olan sebebi ortadan kaldırmak ve o bölgeyi dinlendirmek gerekir.

Stres kırıkları en çok ayak tarak kemiklerinde görüldüğü için lokal soğuk uygulamaları ve elastik bandaj yöntemi uygulanıyor.

Hastaya özel tabanlı ayakkabılar verilerek kırık bölgesinin zorlanmaması sağlanıyor. Bu ayakkabılar, özel yuvarlak tabanları ile yürüme sırasında ayağın ön kısmının zorlanmasını önlemesinin yanı sıra bilek hareketini de engelleyerek aşırı yüklenmeden koruyor.

Kemik kalitesinde herhangi bir bozukluk, D vitamini eksikliği veya hormonal bozukluk gibi kemik kalitesini bozan durumlar varsa bu sorunların da mutlaka düzeltilmesi gerekiyor.

Ayak tarak kemiğinde olan stres kırığı ortalama 6 haftada, omurgada olan bir stres kırığı ise ortalama 12 haftada iyileşiyor.