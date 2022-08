Stres önleyici yiyecekler: Stres ve anksiyeteyle savaşmaya yardımcı olan 10 yiyecek

İnsanların çoğu her gün anksiyete ve uykusuzluk gibi durumlara yol açabilecek büyük miktarda strese maruz kalıyor. Ancak, stresle savaşmaya yardımcı olabilecek yiyecekler var...

Stres, vücudun her gün aldığı hem fiziksel hem de zihinsel sayısız uyaranlara uyumunu kolaylaştırabilen psikofiziksel bir durumdur ve her zaman olumsuz bir durum değildir.

Uygun miktarda stres örneğin, bir sınavdan önce konsantrasyona veya bir iş mülakatında faydalı enerji enerjiye yardımcı olur. Bu durumlar pozitif stres veya östres olarak adlandırılır.

Ancak, stresli durum uzun zaman sürdüğünde ve buna neden olan durumla başa çıkma yeteneği azaldığında durum olumsuza döner. Bu durumlarda, hücrelere ve dokulara zarar vererek aşırı yüklenmeye neden olan negatif stres ortaya çıkar.

Sağlıklı bir diyet stresle savaşmamıza yardımcı olabilir. Anksiyete, uykusuzluk ve ruh hali üzerinde olumlu etkisi olan yiyecekler vardır. Bu gıdalar, sinir sistemi üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak etki eden psikoaktif bir etkiye sahip olabilen bazı moleküller açısından zengindir.

Yiyecekler stresi ve ruh halini etkiler

Stres, vücudun görevlere, zorluklara veya yaşam olaylarına karşı verdiği psikolojik ve fizyolojik tepkidir. Stresli bir durumda hissettiğiniz duygu, güçlü bir zihinsel ve duygusal baskıyla karşı karşıya olmanız nedeniyle ortaya çıkar.

Yiyecekler, beyne duygusal durumu, kaygıyı ve uykusuzluğu iyileştirebilecek sinyaller gönderen habercilerin üretimini etkileyebilecek moleküller içerdikleri için stres ve ruh hali üzerinde etkilidir.

Gıdalarda bulunan biyoaktif moleküller, bı hormonların üretimine etki eder:

- İyi ruh hali hormonu olarak da bilinen serotonin,

- Zevk ve ödül mekanizmasıyla ilişkili hormon dopamin,

- Uyku-uyanıklık döngüsünü düzenleyen hormon olan melatonin,

- İyi olma hissini belirleyebilen endorfinler,

- Stres hormonu olarak bilinen kortizol.

Gıdalarda bulunan ve stresle mücadeleye yardımcı olan moleküller arasında genel olarak triptofan, omega 3, B vitaminleri, C vitamini ve çok sayıda mineral bulunur.

Stres ve anksiyeteye karşı 15 yiyecek

Stres her zaman önlenemeyen bir durumdur, ancak stresi daha etkili bir şekilde yönetmeye çalışmak için izlenebilecek birkaç ipucu vardır. Bunların arasında en önemlilerinden biri sağlıklı bir diyettir.

İşte diyete dahil edilmesi gereken stres önleyici 10 yiyecek.

1. Bitter çikolata

Bitter çikolata, vücudun üretemediği ancak gıda yoluyla alınması gereken temel bir amino asit olan triptofan içerir. Bitter çikolata içerdiği triptofan ile serotonin üretimini uyararak ruh halini iyileştirebilir. Triptofan açısından zengin diğer besinler ise fıstık, badem, fındık, çam fıstığı ve antep fıstığıdır.

2. Antep fıstığı

Antep fıstığı, vücut tarafından üretilen bir hormon olan melatonin sentezini iyileştirmede etkili görünen suda çözünen bir vitamin olan B6 vitamini açısından zengindir. Uykunun ve uyku-uyanıklık döngüsünün düzenlenmesine yardımcı olur. B6 vitamini içeren diğer gıdalar et, balık, kepekli tahıllar, yumurta, süt ve peynirdir.

3. Ispanak

Ispanak, folik asit açısından en zengin sebzelerden biridir ve duygudurum problemlerini, anksiyeteyi ve depresyonu iyileştirebilir. Folik asit ayrıca, bilişsel ve motor becerilerin azalmasıyla ilişkili iki durum olan iltihaplanma ve oksidatif stresi azaltmada da faydalıdır. Brokoli, kuşkonmaz, çilek ve kivi de iyi folik asit kaynağıdır.

4. Somon

Somon, içeriğinde bulunan omega 3 yağ asitleri sayesinde iltihap önleyici etkilere sahiptir. Omega 3 depresyon ve patolojik anksiyetede hastalarda ruh halini iyileştirir. Sardalya, ton balığı, uskumru, ceviz ve keten tohumu da omega 3 açısından zengindir.

Bu yağlı balıklar ayrıca iyi miktarda D vitamini içerir. Bu vitamin kortizolün (stres hormonu) salgılanmasını azaltarak rahatlatıcı bir etki sağlar. D vitamini yumurta ve peynirlerde de bulunur ve güneşlenme yoluyla vücut tarafından da üretilir.

5. Yoğurt

Yoğurt, bağırsak florasının iyileşmesini sağlayan ve bağırsak fonksiyonlarını iyileştiren bir besindir. Beyin ve bağırsak sağlığı yakından ilişkilidir, araştırmalar yoğurttaki probiyotiklerin ruh halini iyileştirerek anksiyete, depresyon ve stresi azalttığını göstermektedir.

6. Muz

Muz uyku sağlığını iyileştiren besinlerden biridir. İçeriğinde uyku-uyanıklık ritmini düzenlemede önemli rol oynayan bir molekül olan melatonin bulunur. Akşamları bir muz yemek daha iyi uyumanıza yardımcı olabilir. Melatonin içeren diğer besinler elma, kiraz, portakal ve cevizdir.

7. Biber

Biber, C vitamini açısından en zengin besinler arasındadır. Çiğ olarak yenirse tek bir porsiyon günlük C vitamini ihtiyacını karşılayabilir. C vitamini önemlidir çünkü dopamini serotonine dönüştürür ve bunun sonucunda kendinizi daha rahat, odaklanmış ve gerginlikten arınmış hissedersiniz.

8. Hindi

Demir eksikliği en yaygın sağlık sorunlarından biridir ve yorgunluk, sinirlilik ve konsantrasyon eksikliğinin ana nedenidir. Hindi eti, iyi miktarda kolayca emilen demir sağladığı için sağlıklı ve dengeli bir diyete dahil edilmesi gereken yiyeceklerden biridir. Demir, tüm hücrelere oksijen taşıyan hemoglobinin temel bir bileşenidir.

9. Badem

Bademlerin magnezyum açısından çok zengindir. Magnezyum, uyku kalitesini destekleyen iyi bir ruh hali hormonu olan serotonin üretiminde, ruh halinin yeniden dengelenmesinde ve beyin fonksiyonlarının güçlendirilmesinde temel bir rol oynar.

10. Tam buğday unu

Tam buğday unu, iyi bir krom içeriğine sahip birkaç gıda arasındadır. Krom, yiyeceklerde çok az miktarda bulunan ancak ruh halinin düzenlenmesinde önemli rol oynayan bir mineraldir. Krom minerali, duyguları ve ruh halini düzenleyerek serotonin ve melatonin üretimine etki eder.