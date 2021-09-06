Stresi azaltmak için 10 alışkanlık

Salgının da etkisiyle birlikte günlük hayatta yaşadığımız stres düzeyleri oldukça arttı. Bir seviyeye kadar olumlu olabilen stres, çeşitli alışkanlıklarla sağlıklı seviyelerde tutulabilir.

Beyin şüphesiz vücuttaki en önemli ve en gizemli organdır. Bu inanılmaz organ, vücudun tüm fonksiyonlarını doğrudan veya dolaylı olarak kontrol eder. Ruh sağlığımıza çok dikkat etmemiz çok önemlidir.

Stresin üst seviyelerde yaşadığı bu hızlı yaşam çağında, sağlık sorunları yaşayan ancak yapılan muayenelerde bir sorunları çıkmayan çok sayıda insan var. Peki, bu sorunların arkasındaki sebep nedir?

Semptomlar var, ancak doktorlar onlar için mantıklı bir açıklama yapamıyor. Bu durumda, bu sorunların psikolojik sorunlardan kaynaklandığı sonucuna varıyorlar. Kalp hastalığı, tansiyon, duygusal dengesizlik, diyabet, zihinsel bozukluklar ve diğer birçok sağlık sorunu, sürekli kaygı ve stresin bir etkisidir. Zihninizde olup bitenler vücudunuzda sonuçlarını gösterir.

HAYAL ETTİĞİNİZDEN FAZLASINI BAŞARABİLİRSİNİZ

Stres sadece sağlığınızı etkilemekle kalmaz, aynı zamanda sosyal hayatınızı da etkiler. Stresli insanlar, aile ve arkadaşlarıyla uyum içinde vakit geçiremezler. Gerçek şu ki stres günlük hayatımızda hepimizin karşılaştığı bir sorundur.

Dünyada tamamen mutlu ve hayatlarından memnun olan ve daha fazlasını başarmaya devam eden insan sayısı oldukça azdır. Evet, stres zincirlerinden kurtulmuşlardır. Zihninizden kaygı ve stresi nasıl azaltacağınızı öğrendiğinizde, içsel mutluluğu deneyimleyecek ve hayal ettiğinizden fazlasını başaracaksınız.

Salgının da etkisiyle birlikte giderek daha fazla insan iş, eğitim, ev, aile veya başka nedenlerle stres veya anksiyete yaşadığını söylüyor.

Stres, kendimizi herhangi bir tehlike karşısında etkinleştirmek için vücudun bir mekanizmasıdır. Yaşadığımız dünyada, bu durum olumsuz ve verimsiz bir tepki olarak görülüyor. Ancak, uzmanlara göre stresli çalışanlar daha yüksek performans ve daha fazla verimlilik sunabileceğinden, bunun potansiyel bir fayda olabileceği iddia ediliyor.

Stres veya anksiyete her kişi için farklıdır. Bazıları için stresli olan başkaları için olmayabilir. Yararlı veya zararlı olabilir, asıl soru bunun nasıl yönetileceğidir. Stresi yönetmek bizi üretken ve mutlu edebilir ve aynı zamanda kontrolden çıkarsa bize zarar verebilir.

STRESİ AZALTMAK İÇİN 10 ALIŞKANLIK

Bu nedenle, birikmiş günlük stresi azaltmak için evrensel etkili teknikler yoktur, ancak stresi azaltmak için bazı sağlıklı alışkanlıkları uygulamaya koymak, günden güne huzuru geri getirebilir.

İşte stresi azaltmak için ipuçları:

Ertelemeyi Bırakın

'Bugünün işini yarına bırakma' sözü tamamen doğrudur. Önemli bir şey yapacaksınız ancak tembellik vücudunuzu işgal ediyor, saate bakıyorsunuz ve yarın yapmaya karar veriyorsunuz. Bu istenmeyen sorunlara yol açar. Bunun önemli bir şey olduğunu ve bunları ne kadar erken bitirirseniz o kadar iyi olduğunu çok iyi biliyorsunuz, ancak ertelemeye karar verdiğinizde strese davetiye çıkarıyorsunuz.

İşi yarına ertlemenin yanlış karar olduğunu sürekli kendi içinizde tartışmanız gerekecek. Görev tamamlanana kadar başka şeylere odaklanamayacaksınız ve daha farkına bile varmadan başınız belaya girecek, çünkü uyuşukluk sizin yerinize karar verecek. Gerekeni yapmak ve yorucu bir günün çok önemli bir işi yarına bırakmanıza neden olmasına izin vermemek daha iyidir.

Beslenme Alışkanlıklarınızı Değiştirin

Şu anda sahip olduğumuz yaşam ritmi ya da mutfağa ayıracak zamanın olmaması, beslenme alışkanlıklarımızın her zaman sağlığımız için en uygun olmamasına neden oluyor. Çeşitli beslenmek ve az miktarda ancak ara öğünler dahil günde 6 öğün yemek yemek, genellikle kaygı durumumuzu doğrudan etkileyen mide sorunları yaşamanızı engelleyecektir.

Bunun dışında, özellikle işlenmiş gıdalardan uzak durmak çok önemlidir. İşlenmiş gıdaların içindeki eklenmiş şekerler, kan şekeri düzeyinde büyük dalgalanmalara yol açarak ruh hali değişimlerini tetikleyebilir. Derin yağda yapılmış kızartmalar da ortada hiçbir şey yokken tüketildikten bir süre sonra modunuzun düşmesine neden olabilir.

Ayrıca sağlıksız şeyler yemenin farkında olmak kendi içinizde büyük bir stres oluşturabilir.

İyi Dinlenin

Yorucu bir hafta sadece fiziksel güç rezervlerinizi değil, aynı zamanda zihinsel gücünüzü de tüketir. İhtiyacınız olan şey, dinlenmek için iyi bir hafta sonudur. Hafta içi olduğundan daha uzun uyumak ve gerçekten sevdiğiniz şeyi yapmak için biraz zaman ayırmanız çok önemlidir. Unutmayın, önünüzde zorlu bir hafta var ve enerji depolamanız gerekecek. Bu hafta sonu stresle başa çıkmak için zihninizi ve bedeninizi gençleştirmeniz gerekiyor. Beğendiğiniz bir kitabı okuyun, en sevdiğiniz programı izleyin ve tatil gününüzün keyfini çıkarın.

Sizi Mutlu Eden Şarkılar Dinleyin

Nörologlar, en sevdiğiniz şarkıları dinlemenin kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olabileceğini söylüyorlar. Sevdiğiniz şarkılar, dopamin adı verilen güçlü bir nörokimyasalın salınmasını tetikleyebilme yeteneğine sahiptir. Bu tür etkilere neden olan bu hormonun salınımıdır. Dopamin, vücudunuzun zevk ve yardımcı merkezlerini harekete geçirmekten büyük ölçüde sorumlu olan bir nörokimyasaldır. O halde, sizi mutlu eden aynı şarkıda takılı kalmanızın hiçbir mahsuru yok.

Alkol ve Sigaradan Uzak Durun

Gün yorucuydu. Yapılması gereken işle ilgileniyorsunuz. Eve dönüş yolundaki trafik stresinizi artırdı. Eve gelip kanepeye oturuyorsunuz. Bu durumda bir içkiye ya da sigaraya ihtiyacınız olduğunu düşebilirsiniz. Ancak, size yanlış bir rahatlama hissi veren bunun gibi zehirli maddeleri almadan önce, bu alışkanlıklara hayır demeyi unutmayın. Bu maddeler zihninizde oluşan stresi yeniden yaşamak yerine beyni etkiler ve sizi rahatlatırken hayati organlarınıza zarar verir ve ölümcül hastalık riskini artırır.

Hobi Edinin

Herkesin, kendisini mutlu ve sakin hissettiren bir hobisi vardır. Bazı insanlar çiçek bakımından hoşlanır ve çiçeklerin açıldığını gördüklerinde yaşadıkları heyecandan zevk alır. Fotoğraf, çizim, resim, hobinizi henüz bulamadıysanız deneyebileceğiniz alışkanlıklardan bazılarıdır. Kaygı ve stresi azaltmanın harika bir yolu olan daha aktif bir sosyal yaşama yol açan bir sosyal kulübe katılmak gibi birçok hobi vardır. Ayrıca boş zamanlarınızda keyif aldığınız aktiviteleri yapmak, daha düşük tansiyon, daha düşük kolesterol ve daha iyi bir vücut kitle indeksi gibi olumlu faydalar sağlar.

Egzersiz Yapın

Egzersiz yapmanız gerektiğini birçok kez duydunuz. Günlük yaşamınıza egzersizi dahil etmek, zihninizdeki stresi azaltmak için çok önemlidir. Profesyonelce yapmanıza gerek yok, egzersiz yapmanın ve eğlenmenin birkaç yolu var. Her gün yapacğınız 30 dakikalık tempolu yürüyüş bile hayatınızda çok büyük bir değişiklik yaratabilir. Egzersizler, daha iyi dolaşım sağlar ve obeziteden kaçınmanın yanı sıra vücut yağını azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca iyi bir egzersiz programı, kendinize olan güveninizi artırmanıza yardımcı olacaktır. Fiziksel egzersizler ruh halini iyileştirmeye yardımcı olur ve bu da beynin fiziksel ve zihinsel stresi hafifleten belirli nörotransmitterleri serbest bırakmasına neden olur.

Ailenize ve Arkadaş Çevrenize Dikkat Edin

Bunu ilk kez duymuyorsunuz. Arkadaşlarınızı akıllıca seçin. Takıldığınız kişinin türü, nasıl hissettiğinizi belirler. Şikayet ederlerse, sadece dertlerinden bahsederler ve özellikle alkol ve sigara kullanıyorlarsa, arkadaş değiştirme zamanıdır. Sizi daha iyi hissettiren arkadaşlarla birlikte olmak daha iyidir. Sizinle aynı ilgi alanlarına sahip olmaları daha da iyi olacaktır. Bu arkadaşlarla ne kadar çok zaman geçirirseniz, kaygı ve stresi o kadar azaltabilirsiniz. Sürekli olumsuz alışkanlıklar ve olumsuz hava yayan insanların yanında olmayın.

Ailenizle biraz kaliteli zaman geçirin. Ayrı yaşıyorsanız, zaman zaman anne babanızı ziyaret edin. Çocuklarınızla bir futbol maçına gidin. Kızınızın tiyatro performansını izleyin. Eşinize sürpriz bir hediye verin. Ailenizle ilgilenmeniz gerekiyor. Onlarla vakit geçirmek için zaman ayırın. Zor zamanlarınızda aileniz, yanınzda ilk bulacağınız kişiler olacaktır.

Sınırlarınızı Belirleyin

Hepimizin fiziksel ve zihinsel bir sınırı olduğunu ve kaynak veya zaman eksikliği nedeniyle belirli görevleri yerine getiremiyorsak, başkalarına devretmeyi veya doğrudan reddetmeyi öğrenmemiz gerektiğinin farkında olmalıyız. Size fazla gelen bir işi yapmak ya da kaldırabileceğinizden daha fazla iş yapmak size ne gibi bir yarar getirebilir? Saçma bir soru gibi görünse de, bir şeyi kabul etmeden önce, bunun size getireceği faydanın küçük bir iç analizini yapmalısınız, çünkü bunu motive olmadan yaparsanız, sonunda endişe yaratacaktır.

Uyku Kalitenizi Artırın

Endişeler veya stresli bir yaşam ritmi, uykuya dalmamanın düşmanlarıdır ve ayrıca her ikisi de daha fazla endişe yaratır. Bu nedenle yeterince uzun uyumalı ve yatmadan önce bizi bunaltan düşüncelere sahip olmamalıyız. Daha önceki ipuçlarını, özellikle sağlıklı bir diyet ve egzersizi uyguladıysak, daha fazla endişelenmeden uykuya dalabiliriz. Bunun haricinde bir uyku öncesi rutini oluşturabilirsiniz. Kitap okuyabilir, dua edebilir, ibadete yönelebilirsiniz. Araştırmalar, ibadet eden ve inanç temellerini sağlamlaştıran kişilerin daha az kaygı duyduklarını gösteriyor. Bu, işleri kolaylaştırır. Elinizden geldiğince maneviyatınızı güçlendirmeye ve bunu yaparken kendinizi iyi hissetmeye çalışın.