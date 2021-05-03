İçinde bulunduğumuz tam kapanma günlerinde stres seviyelerinizi düşürecek ve sakin kalmanızı sağlayacak bir fincan çaya ne dersiniz? İşte stresi azaltmak için 6 bitki çayı tarifi.

Her gün ortaya çıkan problemler ve salgının da etkisiyle zihinsel, fiziksel ve duygusal olarak artan baskı ile strese girmeniz kaçınılmazdır. Salgın, her geçen dakika etkisini daha da artırıyor ve kuşkusuz bu, stres seviyelerimizi zirveye çıkarıyor.

Kaygı ve stresle baş etmek zordur. Onlarla başa çıkmak için ilaca başvurmak, sizi olumsuz yan etkiler riskiyle karşı karşıya bırakabilir. Bu nedenle, daha güvenli ve daha doğal bir çözüm arıyor olabilirsiniz.

Mükemmel bir fincan çay, duyularınızı harekete geçirebilir ve ihtiyacınız olan enerjiyi verebilir. Bitki çayları sadece zihninizi gevşetmekle kalmaz, aynı zamanda kaliteli bir uyku uyumanıza da yardımcı olur. Bitkisel çaylar, sinirleri yatıştırdığı bilinen uçucu yağlar içerdiğinden zihin için çok rahatlatıcıdır.

İşte sakinleşmek ve rahatlamak için stres ve kaygıya karşı 6 bitki çayı.

NANE ÇAYI

Doğal ilaçlar listesinde ilk durağımız nane çayı. Bu aromatik çay stresi azaltmak için iyi çalışır ve sizi endişelerinizden kurtarır. Nane içerisindeki mentol, doğal bir kas gevşetici maddedir . Stresli veya endişeli olduğunuzda, kendinizi çok gergin ve sinirli hissetme eğiliminde olursunuz. Nane çayı içmek genel olarak sakin olmanıza yardımcı olacaktır. Nane çayı, rahatlatıcı etkisi ve kafein içermemesi nedeniyle yatmadan önce içmek için harika bir çaydır. Yorucu bir günün ardından ihtiyacınız olan şeyi sağlayacak, huzurlu bir uyku uyumanıza yardımcı olacaktır. Nane çayı stresi ve endişeyi azaltmaya yardımcı olabilir, ancak hamile kadınlar içmekten kaçınmalıdır. Bunun nedeni, düşük yapma riskini artırabilmesidir.

Hazırlama yöntemi

Çay yapmak için hem kuru hem de taze nane yapraklarını kullanabilirsiniz. Kuru nane yaprakları için 250 ml kaynar su içine 1 yemek kaşığı ekleyin. 3-4 dakika demlenmeye bırakın. Taze yapraklar için, ezilmiş yaprakları kaynar suya ekleyin ve 2 dakika kaynatın. İçmeden önce süzün.

LİMON BALSAMI ÇAYI

Limon Balsamı, nane ailesine ait sakinleştirici bir bitkidir. Hafif bir limon tadı ile doğal bir nane aromasına sahip olmasına şaşmamalı. Kortizol adı verilen stres hormonunu azaltır ve uyuşukluğa neden olmadan vücudu rahatlatır. Ayrıca ruh halini yükseltmeye de yardımcı olur.

Hazırlama yöntemi

Her bardak kaynar için 1 yemek kaşığı, kurutulmuş melisa yaprağı veya 2 yemek kaşığı taze limon otu yaprağı kullanın. İçmeden önce süzün.

YEŞİL ÇAY

Yeşil çaydaki polifenol; anksiyete ve stresle mücadeleye yardımcı olur. Yeşil çay çok fazla kafein içermesine rağmen, doğası gereği adaptojeniktir, öyle ki sizi uykulu hissettirmeden sizi uyanık ve yeterince sakin tutar.

Hazırlama yöntemi

1 bardak suya yarım yemek kaşığı toz yaprak ekleyin. Yapraklar dibe yerleşene kadar kaynatın. İçmeden önce süzün.

PAPATYA ÇAYI

Bazen aşırı stres ve endişe uykusuzluğa neden olabilir. Papatya çayı sadece stresi ve kaygıyı azaltmakla kalmaz, aynı zamanda uykusuzluğun tedavisine de yardımcı olur. Tıpkı nane çayı gibi, papatya çayı da kasları gevşetmede ve sinirliliği azaltmada büyük faydalara sahiptir.

Hazırlama yöntemi

Kuru papatya için 250 ml kaynar suya 3-4 yemek kaşığı ekleyin. 5 dakika demlemeye bırakın.

Taze papatya için, 3 dakika demlenmek üzere sıcak su içerisine papatya çiçeğini ekleyin. İçmeden önce süzün.

ÇARKIFELEK ÇAYI

Çarkıfelek çayı, stres ve kaygı için başka bir harika doğal çaredir. Bunun nedeni, anti-anksiyete faydaları olan çarkıfelek çiçeğinin içerdiği flavonoidlerdir. Çarkıfelek çayı, huzurlu bir uyku uyumanıza yardımcı olur.

Güvenli olmasına ve diğer sakinleştiricilerle etkileşime girdiğinde olumsuz etkiye neden olmamasına rağmen, bu tür bir ilaç kullanıyorsanız çarkıfelek çayından kaçınmak daha iyidir. 6 aydan küçük çocuklar, hamile ve emziren kadınlar bu çaydan kaçınmalıdır.

Hazırlama yöntemi

Bir bardak kaynar suya 1 yemek kaşığı kuru çarkıfelek ekleyin. 10 dakika demlemeye bırakın. Kuru çarkıfeleği, aktarlarda rahatlıkla bulabilirsiniz.

GÜL ÇAYI

Gül çayı, sayısız faydasının yanı sıra stres ve anksiyeteyi gidermeye de yardımcı olur. Bunu zihni rahatlatarak yapar ve bu, gül çayını yatmadan önce içmek için mükemmel bir çay haline getirir. Sakinleştirici etkisi iyi uyumanıza yardımcı olur.

Hazırlama yöntemi

Gül çayı, kurutulmuş gül yapraklarıyla veya taze olanlarla yapılabilir. Kaynar suya gül yapraklarını ekleyin. Taze gül yaprakları kullanıyorsanız, kaynar suya eklemeden önce iyice yıkayın. Isıyı azaltın ve yapraklar koyulaşana kadar 5-10 dakika demleyin. İçmeden önce süzün.