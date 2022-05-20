Su çiçeği sanmayın! Maymun çiçeği virüsü nedir, belirtileri nelerdir?

Son günlerde vaka sayısında artış görülen ve endişe yaratan maymun çiçeği virüsü nedir, belirtileri nelerdir ve nasıl bulaşır merak konusu oldu. İşte yeni tehlike "maymun virüsü" hakkında bilgiler...

Dünyada yeni bir panik yaratan "maymun çiçeği virüsü" vakalarında artış yaşanıyor.

"Monkeypox" olarak bilinen ve ilk olarak Afrika'da görülen maymun çiçeği virüsü, Avrupa'ya yayılıyor.

İngiltere, ABD, İspanya ve Portekiz ve Kanada'nın ardından İtalya ve İsveç'te de maymun çiçeği virüsü vakaları görüldü.

Hayvandan insana ve insandan hayvana bulaştığı bildirilen maymun çiçeği virüsü belirtileri, su çiçeği benzeri semptomlarla ortaya çıkıyor.

Peki maymun çiçeği virüsü nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? İşte merak edilenler...

Maymun çiçeği virüsü nedir?

Maymun çiçeği virüsü, insanların genellikle batı ve orta Afrika'nın tropik bölgelerinde kaptığı nadir bir viral enfeksiyondur.

Maymun çiçeği virüsü ilk olarak 1958'de araştırma için tutulan maymunlarda çiçek benzeri bir hastalık salgını meydana geldiğinde keşfedildi.

Maymun çiçeği virüsü nasıl bulaşır?

Monkeypox virüsü insanlara çoğunlukla kemirgenler ve primatlar gibi vahşi hayvanlardan bulaşır, ancak insandan insana bulaşma da gerçekleşebilir.



Maymun çiçeği virüsü bir kişiden diğerine lezyonlar , vücut sıvıları, solunum damlacıkları ve yatak örtüsü gibi kontamine materyallerle temas yoluyla bulaşır.

Yetersiz pişmiş et ve enfekte hayvanların diğer hayvansal ürünlerini yemek olası bir risk faktörüdür.

Maymun çiçeği virüsü belirtileri

Maymun çiçeği virüsü, vücudunuzun enfeksiyonlarla savaşma yeteneğinin bazı yönlerini kapatır.



Vücudunuzun savaşamayacağı diğer virüslerin ve bakterilerin varlığı nedeniyle, en kötü durumlarda hastalar vücutta ölümcül bir şoka ve kan zehirlenmesine yenik düşebilir.

Virüsün ilk belirtileri ateş, baş ağrısı, şişlikler, sırt ağrısı, kas ağrısı ve halsizlik olarak biliniyor.

Ateş düştükten sonra, genellikle yüzde başlayan ve daha sonra vücudun diğer bölgelerine, çoğunlukla avuç içlerine ve ayak tabanlarına yayılan bir döküntü gelişebiliyor.

Tedavi yöntemi

Maymun çiçeği vakalarının başka ülkelere yayılarak küresel salgına dönüşme ihtimali tartışılırken, virüsün ölüm riskine karşı etkili bir aşının olup olmadığı da merak ediliyor.

Konuya ilişkin İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, maymun çiçeği virüsü için özel bir aşı olmadığını, ancak çiçek hastalığı aşısının bir miktar koruma sağladığını belirterek, ihtiyaç duyulanlara aşının teklif edildiği bilgisini paylaştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verileri de çiçek hastalığını yok etmek için kullanılan aşıların maymun çiçeği virüsü hastalığına karşı da yüzde 85'e kadar etkili olduğunu gösteriyor.