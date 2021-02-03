Su diyeti nedir, nasıl yapılır? Su diyeti sağlıklı mı, kaç gün yapılmalı?

Su diyeti nedir, nasıl yapılır? Su diyeti sağlıklı mı, kaç gün yapılmalı?

Yazın aldığı kilolar ile gündeme gelen oyuncu Rıza Kocaoğlu, su diyetiyle 16 kilo verdiğini açıkladı. Kilo vermek isteyenler su diyeti nedir, nasıl yapılır, sağlıklı mı? sorularına yanıt arıyor.

Geçtiğimiz yaz Bodrum'da göbekli haliyle dikkat çeken oyuncu Rıza Kocaoğlu, basına yansıyan görüntülerinin ardından Temmuz ayında detoks kampına gitti.

41 yaşındaki oyuncu paylaşımlarıyla hızla kilo verdiğini ortaya koydu.

Detoks ve su diyeti yaptığını ifade eden Kocaoğlu, "Su diyetiyle 15 günde dokuz kilo verdim. İki hafta su ve kahveyle beslendim. O dönem boyunca vücudumda biriktirdiklerimi harcadım. İnsan yemek yememekten ölmüyormuş. 15 günde bunu fark ettim'' dedi.

Bunun üzerine kilo vermek isteyen takipçileri su diyetine dair araştırmalara başladı. Su diyeti nasıl yapılır? sorusu merak edilen konular arasına girdi.

İşte su diyeti ile ilgili bilgiler..

SU DİYETİ NEDİR, NASIL YAPILIR?

Su orucu olarak da bilinen ve vücutta detoks etkisi yaratan ve kalori yakılmasını da hızlandıran su diyeti günlük hayatta en az 2-2,5 litre su tüketilmesi sonucunda uygulanmaktadır.

Su tokluk hissi vererek daha geç acıkmanızı sağlar. Kan basıncınızın düşmemesi için gerekli besin tüketiminin de önüne geçmek gerekir.

Bu diyete ilişkin teoriye göre soğuk su içildiğinde suyun sıcaklığının vücut sıcaklığına denk getirilmesi için vücut ekstra kalori yakıyor. Böylece kilo verilmesini hızlandırıyor.

Günlük hayatta ihmal edilen su tüketimini geride bırakmaya ve yeterli miktarda su alınmasına yardımcı olan bu diyetle birlikte, böbrekler daha fazla çalışıyor ve vücuttan toksinler daha hızlı atılıyor.

SU DİYETİ SAĞLIKLI MI, KAÇ GÜN YAPILMALI?

Diyet yöntemlerinin hiçbirisi doktora danışılmadan yapılmamalıdır. Kendinize en uygun diyeti ve listeyi uzman dokturunuz eşliğinde belirlemeniz gerekir.

Kısa süreli bir şekilde uygulanması gereken su diyeti sabah kalktığınız zaman su içmekler birlikte başlar. Günde en az 2 litre su içmelisiniz.

Uygulanan su diyetinin 3 veya 5 günde sonlandırılması tavsiye ediliyor. 5 günden uzun süreli yapılacak olan diyetin mutlaka bir uzman kontrolünde gerçekleştirilmesi gerekiyor.