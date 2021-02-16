Su diyetine dikkat: Ölüme neden olabilir

Son zamanlarda oldukça popüler hale gelen su diyeti hakkında uyarılarda bulunan Dr. Ayla Ünver Alçay, su diyetiyle ilgili bilimsel kanıt olmadığını hatırlatarak ölüme neden olabileceğini söyledi.

Su diyeti ya da bir başka ismiyle su orucu diyeti tekrar gündeme geldi. Uzun bir aradan sonra bazı ünlülerin paylaşımlarıyla tekrar popüler hale gelen su diyetinin sağlıklı olup olmadığı ise tartışma konusu oldu.

Su diyetinin son derece tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Ayla Ünver Alçay, önemli uyarı ve tavsiyelerde bulundu.

ŞOK DİYETLERDEN UZAK DURUN

Su diyeti özellikle diyabet hastaları için çok daha tehlikeli olabilir. Çünkü kan şekerini güvenli olmayan, hatta ölümcül bir seviyeye düşürebilir. Eğer herhangi bir hastalığınız varsa kesinlikle su diyeti ve diğer şok diyetlerden uzak durmalısınız. Ayrıca bu tip diyetlerde kısa vadede verilen kiloların büyük çoğunluğunu su ve kas kütlesi oluşturur. Kişi, eski yeme alışkanlıklarına döndüğünde de bu verdiği kiloları aynı hızla alır, hatta eski kilosunun dahi üstüne çıkabilir.

Diyette su içmek, uzmanlar tarafından sıklıkla önerilmektedir. Ancak sadece su ile yapılan diyet bunun çok ötesinde bir uygulamadır. Su orucu diyeti, su dışında hiçbir şey tüketilmeyen bir tür uygulamadır. Şifa orucu, açlık orucu, sağlık orucu gibi çeşitli isimlerle de adlandırılır. Çoğu su orucu diyeti genelde 24 ila 72 saat arasında sürer. Ancak son yıllarda 7 günlük, 10 günlük 21 günlük su orucu diyetleri de popülerlik kazanmaya başlamıştır. Tıbbi gözetim olmadan su orucu diyetinin 72 saatten daha uzun süre uygulanmasından kesinlikle kaçınılmalıdır. Sağlıklı bir beslenme programı ve günlük yeterli sıvı tüketimiyle yapılan diyetler vücudumuz için daha uygundur.

Su diyetinin birçok varyasyonu bulunuyor. Tamamen hiçbir şey yemeden sadece su içerek oruç tutmaktan, günlük içtiğiniz suyunuzun soğuk olmasını sağlamaya kadar değişen birçok varyasyonu vardır.

Örneğin bir versiyonunda, düşük kalorili bir diyet uygularken her yemekten önce iki bardak su tüketmenizi önerir. Diğer bir su diyetinde, suyla birlikte örneğin bir meyve yemenize izin verilir. Bazı su diyetleri size birkaç gün su içmenizi söyler, ancak kilo vermeye başladığınızda meyve ve sebzeleri eklemenize izin verir. Bir başka versiyonunda su, çay ve kahve gibi içeceklerin dışında sadece çorba içme durumu söz konusudur.

Çok farklı uygulamaları olan bu diyet trendlerinin tek ortak noktası, bunların her durumda sağlığı zorlayabilecek kadar aşırı olmasıdır. Uzun süre, hiçbir şey yemeden sadece su içmek şeklinde uygulandığı versiyonu tehlikeli olabilir.

VERİLEN KİLOLAR HIZLA GERİ ALINIYOR

Su diyetine dair bilimsel bir kılavuz yok ancak kilo vermenin hızlı bir yolu olarak son yıllarda oldukça popüler hale geldi. Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu da su diyeti trendine uyanlardan.

Rıza Kocaoğlu’nun iki hafta boyunca uyguladığı program, bir günden bir haftaya veya daha uzun süre hiçbir yerde su dışında yiyecek veya içecek tüketmemeyi içerir. Mutlaka hızlı bir şekilde kilo vermenize yardımcı olacaktır. İki hafta boyunca hiçbir şey yemiyorsanız elbette kilo verirsiniz. Ancak riskler, herhangi bir faydadan çok daha ağır basarsa yarardan çok zarara neden olabilir.

Su diyeti bu şekilde hızlı bir şekilde kilo vermenize yardımcı olacaktır, ancak kaybettiğiniz şeylerin çoğu kas olacaktır. Bu süreçte içilecek kahvede bulunan kafein diüretik (idrar söktürücü) olup vücuttan su atımına neden olacaktır ve daha fazla su kaybıyla sanki daha çok yağ kaybettiğinizi düşünebilirsiniz, ancak sonuçları çarpıtabilir. Eski yanlış beslenme alışkanlıklarına dönüldüğünde, vücuttan atılan su kısa sürede geri dönecek ve kas kaybı nedeniyle metabolizma da yavaşladığı için verilen kilolar hızla yerine konacak ve hatta fazlası alınacaktır.