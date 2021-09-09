Su içmek için en ideal 8 zaman

Hayatın kaynağı olan suyu belirli zamanlarda içmenin çok daha faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Gelin en uygun su içme zamanlarına hep birlikte göz atalım..

Su içmenin bedenimizin sağlıklı olması için ne kadar gerekli olduğu, insan vücudunun yaklaşık yüzde 60'ı yani yarısından fazlasının su olduğu düşünüldüğünde ortaya çıkıyor.

Yalnızca kilo vermek amacıyla değil, organların daha düzgün ve sağlıklı çalışması, cildin daha ışıltılı ve parlak gözükmesi için bol bol su içmek gerekiyor. Buraya kadar tamam… Peki suyu ne zaman içmeliyiz? Yemeklerden ne kadar süre önce ya da sonra su tüketmeliyiz?

Yani suyu içtiğiniz zaman dilimleri de oldukça önem arz ediyor. ''Su içmenin zamanı mı olurmuş?'' dediğinizi duyar gibiyim. Tabii ki susadığımız zaman su içeceğiz, bol bol tüketmemiz de gerekiyor. Ancak bazı zaman dilimleri var ki içtiğimiz sudan maksimum düzeyde faydalanmamızı sağlıyor.

Gelin su içmek en ideal zaman dilimlerine bakalım. İşte su içmek için en doğru 8 zaman...

UYUMADAN ÖNCE

Uyumadan önce içilen bir bardak suyun sayısız faydası vardır. İlk olarak, uykudan önce içilen su, vücudumuza yeterli besin maddelerini verir.

Sıvı kaybını önlediği gibi hücrelerin yenilenmesini sağlar. Bunun yanı sıra sindirim sistemini ve idrardaki toksik maddeleri temizlemeye yardımcı olur.

UYANDIKTAN SONRA

Havaların aşırı soğuk olduğu bir günde motorun ısınmasını beklemeden arabanızı çalıştırdığınızı düşünün. Bu hareket, kelimenin tam anlamıyla bir felaketle sonuçlanacaktır.

Aynı durum insan vücudu için de geçerli. Güne su içmeden başlamak, bedeninizi tüm gün kendisine ağır gelecek işler için zorlamanıza neden olur. Bu nedenle sabah uyandığınızda yapacağınız ilk iş suyla buluşmak olmalıdır. Böylece iç organların hareketlenmesini sağlayabiliriz. Uyanıp yüzünüzü yıkadıktan sonra bir bardak su için. Yaklaşık 20 dakika sonra kahvaltınızı yapabilirsiniz.

YEMEKTEN YARIM SAAT ÖNCE VEYA BİR SAAT SONRA

Öncelikle bu yarım saat konusuna açıklık getirelim. İçtiğiniz su, midenizde vücut sıcaklığına ulaştıktan sonra bağırsaklara geçer. Tam da bu nedenle su içmek için en doğru zaman yemekten yarım saat öncesidir.

Yemeklerden önce su içmenin birçok faydası var ama en önemlisi tokluk hissi vermesidir. Böylece gerektiğinden fazla yiyecek tüketmenin de önüne geçmiş olursunuz. Bunun yanı sıra yemekten yarım saat önce içeceğiniz su, midenizi yemeğe hazırlar ve böylece lezzet algısı artar.



Eğer yemekten önce su içmeyi unuttuysanız suyu yemek yedikten bir saat sonra da içebilirsiniz. Bunun nedenini şöyle açıklayalım. Yemek yerken içtiğiniz su, midenizde hazmedilmek için beklediğinden ‘su olma özelliğini’ kaybeder. Yani mide, yemek esnasında içilen suyu da yiyecek olarak algılar. Bu durum midenin asit dengesini bozarak sindirimi zorlaştırır. Bu nedenle sindirimi kolaylaştırması açısından suyun yemek sırasında değil de yemekten önce veya sonra tüketilmesi gerekir.

AÇ HİSSETTİĞİNİZDE ÖNCE BİR BARDAK SU

Öğünler arasında kendinizi aç hissettiğiniz zamanlarda bir şeyler yemeye yeltenmeden önce bir bardak su için. Çünkü açlık hissettiğinizde tam acıkmamış sadece susamış olabilirsiniz. Bu nedenle özellikle vakitsiz açlık hissi bastırdığında önce bir bardak su içip bekleyin. Eğer gerçekten açsanız açlık duygusu devam eder. Ancak sadece susuz kaldığınız için kendinizi aç hissediyorsanız gereksiz yiyecek tüketiminin önüne geçmiş olursunuz.

HALSİZ HİSSETTİĞİNİZDE

Çalışırken bütün enerjinizin tükendiğini hissettiniz diyelim. Minik bir şekerleme yapsanız her şey yoluna girecek gibi görünüyor ama tabii ki ofisin ortasında böyle bir imkanınız yok. İşte tam da böyle zamanlarda bir bardak su için. Çünkü halsizliğin en önemli nedenlerinden biri susuz kalmaktır. Bu nedenle bir anda gelen yorgunluk ve halsizlik hissiyle mücadele edebilmek için önce bir bardak su için çünkü su, enerjinizi tazelemenize yardımcı olur.

HASTA OLDUĞUNUZDA EN İYİ İLAÇ

Küçükken annelerimizin verdiği öğüt hala kulaklarımızdadır: Hastaysan bol bol su iç. Su tüketimi, vücudu destekler ve bu sayede vücudumuzdaki virüslerden daha çabuk kurtulabiliriz. Bedenimizin daha çabuk temizlenmesini sağlamaya yardımcı oluruz. Ayrıca enfeksiyon yaşadığınız durumlarda tükettiğiniz su, bağışıklığı destekler.

EGZERSİZ SONRASI

Egzersizinizi tamamladıktan sonra yeterli miktarda su içerseniz spor yaparken terle kaybettiğiniz sıvıyı tekrar kazanmış olursunuz. Ayrıca su, kalp atışınızın da düzenlenmesine yardımcı olur. Ancak bu noktada biraz dikkatli olmakta fayda var. Şöyle ki sporun ardından fazla miktarda su içmek midenizi rahatsız eder. Bu nedenle suyu yeterli miktarda almaya özen gösterin.

DUŞTAN ÖNCE

Stresten arınmak ve banyo keyfini ikiye katlamak için duşa girmeden önce mutlaka bir bardak ılık su içmeye özen gösterin. Böylece sıcak bir duşa girdiğinizde kan damarlarınız rahatlayacak ve kan basıncınız dengelenecek.