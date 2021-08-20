Su tüketiminin genel olarak sağlığınız ve iyiliğiniz için sunduğu bağışıklığı korumadan ruh halini iyileştirmeye kadar birçok faydasından 20 tanesini derledik.

Yaşamın sürdürülmesi için gerekli faktörlerin başında yer alan su tüketimi, vücuttaki tüm işlemlere katılır. Metabolizma, açlığa çok uzun süreler katlanabilirken susuzluğa yaklaşık 72 saat gibi bir süreyle dayanabilir.

Yeterli su tüketimi bağışıklık sisteminden, zihin açıklığına ve kalp atış hızına kadar sağlık üzerinde onlarca farklı etkiye sahiptir.

Hiçbir içecek, suyun yerine tüketilemez. Çay, kahve ve gazlı içecekler susuzluğu bir müddet bastırsa da en sağlıklı olanı daha fazla su tüketmektir. Genel olarak günde en az 8 bardak su içilmesi önerilmektedir.

SU İÇMENİN 20 FAYDASI

Daha fazla su içmeye başlamak için motivasyon arıyorsanız, doğru yere geldiniz. İşte su içmenin 20 faydası:

1. Böbreklerinize yardımcı olur

Vücudun ana toksini olan kan üre azotu böbreklerinizden geçer, bu idrarla atılan suda çözünen bir atıktır. Bu, bu işlemin doğru bir şekilde gerçekleşmesi için vücudunuzda yeterince suya ihtiyacınız olduğu anlamına gelir. Böbrekleriniz inanılmaz bir temizlik işi yapar. Yeterli sıvı aldığınızda, idrarınız serbest akar, berrak renkli ve kokusuzdur. Vücut yeterince sıvı almadığında, böbrekler vücut işlevleri için fazladan sıvıyı tuttuğu için idrar konsantrasyonu, renk ve koku artar. Sürekli olarak düşük sıvı alımı özellikle sıcak iklimlerde daha yüksek böbrek taşı riski ile ilişkilidir.

2. Vücut ısısını korur

Bu, egzersiz yapmayı seven veya sıcak yerlerde yaşayanlar için özellikle önemli bir faydadır. Yeterli su alımı vücut ısınızı korumak için çok önemlidir. Vücudunuz fiziksel aktivite sırasında ve sıcak ortamlarda ter yoluyla su kaybeder. Bu terleme, vücudunuzu serin tutmak için çalışan bir mekanizmadır, ancak kaybettiğiniz suyu yerine koymazsanız vücut ısınız yükselir.

3. Cilt sağlığını iyileştirir

Gün boyunca su içmek vücudunuzun terlemesini sağlayarak gözeneklerinizi açar ve cildinizi temizler. Yetersiz su alımı, cildin daha kuru ve kırışık görünmesine neden olur. Yeterli su tüketimi, ciltteki kiri serbest bırakır ve cilt için doğal bir nemlendirici görevi görerek ona hepimizin istediği ışıltıyı verir.

4. Omuriliği korur

Omurilik, sıcaklık veya tatlar gibi aldığımız tüm uyaranları beyne iletir, yani bizi çevremize bağlar, dünyayı algılamamızı sağlar. Su, omurilik sağlığı için çok önemlidir. Omuriliğin düzgün çalışabilmesi için yeterli su alımı gereklidir.

5. Eklemleri korur

Diz veya dirsek gibi eklemler de özgürce ve sürekli hareket edebilmemiz için vücudun kemiklerini birleştiren kilit noktalardır. Su içmek bu eklemleri yumuşatmaya yardımcı olur ve artrit gibi durumların neden olduğu rahatsızlığı azaltabilir.

6. Kalori kontrolüne yardımcı olur

Bu noktada açıklığa kavuşturulması gereken ilk şey, suyun kilo vermede sihirli bir etkisi olmadığı ancak çok kalori içeren şekerli içecekleri bir kenara bırakıp, su tüketimini artırarak kalori alımını kısıtlayabileceğinizdir. Çok kalorili bir içecek yerine suyu seçin ve daha sağlıklı oldukları, daha fazla doyurdukları ve kalori alımını azaltmanıza yardımcı oldukları için sudan zengin yiyecekler yiyin. Su içeriği yüksek gıdalar daha iri görünme eğilimindedir, boyutları daha fazla çiğnemeyi gerekli kılar, ayrıca vücut tarafından yavaş emilir, bu da tokluk hissi verir. Bu yiyeceklerden bazıları meyveler, sebzeler, et suyu bazlı çorbalar, yulaf ezmesi ve fasulyedir.

7. Kabızlığı önler

Yeterli su alımı, her şeyin mide-bağırsak yolunuz boyunca akmasını sağlar ve böylece kabızlığın önlenmesine yardımcı olur. Su, atık parçacıkların çözülmesine yardımcı olur ve bunları sindirim sisteminden sorunsuz bir şekilde geçirir. Aksine, susuz kalırsanız, vücudunuz hidrasyonu korumak için dışkıdan su çeker, kolonu kuru bırakır ve atıkların geçmesini zorlaştırır.

8. Hücrelere oksijen ve besin taşır

Her gün yeterince su tüketmek dolaşımınızı iyileştirecek ve su vücudunuzda değerli besinleri ve oksijeni taşıdığı için genel sağlığınız üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacaktır.

9. Tansiyon seviyelerini normalleştirir

Su tüketimi ile tansiyon arasında büyük bir ilişki vardır. Kan basıncında anormallikler olan hastalar, basınçlarını düzenlemeye yardımcı olması yeterli su içmelidir. Araştırmalar, suyun kan basıncını artırma veya azaltma konusunda güçlü bir etkisi olduğunu gösteriyor.

10. Kalp atış hızını etkiler

Ve tansiyon seviyeleri düzgün olduğunda, faydaları doğrudan kalbe yansır. Kan basıncındaki düşüş ve sağlıklı tansiyon seviyeleri kardiyovasküler hastalıkları ve inmeyi azaltmada büyük bir etkiye sahiptir.

11. Mesanedeki bakterileri temizler

Her gün bol su içmek mesanenizi aktif tutar ve bakterilerden arındırır. Özellikle idrar yolu enfeksiyonunuz varsa, tedavi sırasında ve sonrasında bol su içmeniz daha da önemlidir çünkü her idrara çıkışınızda mesaneniz biraz daha temizlenir.

12. Organları korur

Önerilen miktarda su içmek karaciğer, böbrekler, sindirim ve bağışıklık sistemlerinin işlevlerini çok iyi yerine getirmesini sağlar. Suyun yeterli ve dengeli tüketimi, bu organlarda hastalık geliştirme riskini azaltabilir.

13. Elektrolitleri dengeler

Su, toksinleri vücudumuzdan uzaklaştırır ve onları besinlerle değiştirir. Sindirimde büyük rol oynar ve organlarınızın atıklardan kurtulmasına yardımcı olur. Böylece vücuttaki elektrolit dengesini korur. Hepsi bu değil, yeterli su alınmadığında vücut detoksifikasyon için yedek planları olarak hizmet eden böbrekler ve karaciğere çok fazla baskı yapar.

14. Zihni keskinleştirir

Su içmek zihin açıklığı için harikadır. Susuz kaldığınızda, beyin de dahil olmak üzere vücuttaki organlar besin ve oksijen kaybeder. Su, beyne besinleri, sıvıyı ve oksijeni geri kazandırmaya yardımcı olur, böylece daha iyi yorumlayabilir ve uyaranlarla etkileşime girebilir.

15. Fiziksel performansı artırır

Su sadece zihni uyanık tutmakla kalmaz, aynı zamanda vücudumuzun fiziksel hareketini iyileştirmeye de yardımcı olur. Su, besin maddelerinin kaslara ve hücrelere geri kazandırılmasına yardımcı olur. Besinler, hücrelerin canlanmasına yardımcı olur, böylece kaslar fiziksel aktivite sırasında daha çevik hale gelebilir.

16. Ruh halini iyileştirir

Günlük su alımınızı artırmak, daha az yorgunluk, daha az kafa karışıklığı, daha az susuzluk ve daha az uyku hali ile ifade edilen ruh halini iyileştirir. Aksine, alışılmış su tüketimini azaltanlar daha susuz, daha az sakin, güçsüz ve daha az olumlu duygulara sahip olma eğilimindedir. Devam edin ve günden güne daha fazla su için.

17. Tükürük oluşumuna yardımcı olur

Tükürük, katı yiyecekleri parçalamak ve ağzınızı sağlıklı tutmak için gereklidir. Vücudunuz genellikle düzenli sıvı alımı ile yeterli tükürük üretir. Bununla birlikte, tükürük üretiminiz yaş, bazı ilaçlar veya tedaviler veya düşük su tüketimi nedeniyle azalabilir.

18. Hastalıklardan daha hızlı kurtulmaya yardımcı olur

Nezle veya grip olduğunuzda içebileceğiniz en iyi sıvı sudur. Su, boğazın mukoza zarlarını yumuşatır, burundaki mukusu gevşetir ve tıkanıklığı giderir. Vücudun kendini soğuk algınlığına veya gribe karşı etkili bir şekilde koruyabilmesini sağlar. Soğuk algınlığı ve gripten hızlı iyileşme sağlamak için bol su içmek önemlidir.

19. Ağır öğünlerden sonra sindirime yardımcı olur

Geceye su ile başlayın ve bitirin, ertesi gün kendinize teşekkür edeceksiniz. Yeterli su alımı, ağır bir öğünden sonra çok önemlidir. Vücut sindirim için daha fazla çalışmak zorunda kalır ve bunun en büyük destekleyicilerinden biri sudur.

20. Zamandan ve paradan tasarruf edin

Birkaç dakika meyve suyu hazırlamak ve ardından blenderi yıkamak yerine su tüketin. Öğünlerinize bu sıvı ile eşlik etmek size çok zaman kazandıracak ve sağlığınız için faydalı olacaktır. Tabii ki, bu aynı zamanda harcanan parada bir azalma anlamına gelir. Ayrıca paketli meyve sularına veda ederek gereksiz şeker ve tatlandırıcı tüketimini de azaltabilirsiniz.