Su zehirlenmesi mümkün mü? Dikkat edilmesi gereken 8 işaret

Genel sağlık için yeterli su tüketimi oldukça önemlidir ancak çok fazla su içmemeye de dikkat edilmesi gerekiyor. İşte aşırı su tüketimini gösteren dikkat edilmesi gereken işaretler.

Hiperhidrasyon olarak da adlandırılan su zehirlenmesi vücut çok kısa sürede çok fazla su emdiğinde ortaya çıkar. Fazla su daha sonra kandaki sodyum ve potasyumun azalmasına ve böbreklerde işlev bozukluklarına neden olur.

Su, vücut ağırlığının yüzde 65'ini oluşturur. Yani, 60 kg bir insanın vücudunda yaklaşık 40 litre su vardır. Vücut terleme, deri yüzeyinden buharlaşma, idrar ve dışkı ile ortalama 2,5 ila 3 litre arasında su kaybeder. Bu dengeyi korumak için her gün aynı miktarda su alınması gerekir. Ancak çok fazla ve çok hızlı su tüketildiğinde böbreklerin fazlalığı atması için zamanı kalmaz. Su hücrelerde birikir ve hayati tehlike oluşturan beyin ödemine neden olacak kadar ileri gider.

Su zehirlenmesi kaç litrede meydana gelir?

Çok fazla su tüketildiğinde, böbreklerin fazlalığı atmak için zamanı olmaz. Su zehirlenmesi, tüketilen su miktarından çok tüketilen zamana bağlıdır. Bir saatten daha kısa sürede 3 ila 4 litre su içilmesi, su zehirlenmesini tetikleyebilir.

Su zehirlenmesinin belirtileri

Aşırı su alımı genellikle baş ağrısına, mide bulantısına ve yorgun hissetmeye neden olur. Beyin hücrelerindeki suyun şişmesi beyin hürelerini stres altında bırakır. Bu nedenle ilk başta davranışsal sorunlar ortaya çıkabilir. Baş dönmesi, baş ağrısı, dil ve motor becerilerde güçlükler görülür ve daha sonra bilinç kaybı ortaya çıkabilir.

Su zehirlenmesinin nedenleri

İki tür su zehirlenmesi vardır; hücre dışı hiperhidrasyon ve hücre içi hiperhidrasyon. Su dokuların dışında biriktiğinde buna hücre dışı hiperhidrasyon denir. Bu durumda vücuttaki fazla su kalp, böbrek veya karaciğer yetmezliğinden kaynaklanır. Bu tür su zehirlenmesi, düşük kan protein seviyeleriyle bağlantılıdır, damarlardan su sızmasına ve dokuların etrafında birikmesine neden olur.

Dokularda su biriktiğinde ise hücre içi hiperhidrasyon meydana gelir. Bu durumda su dengesinde bir dengesizlik söz konusudur. Bu tip su zehirlenmesine her zaman hiponatremi, yani kandaki sodyum konsantrasyonunda bir azalma eşlik eder.

Su zehirlenmesi, antidiüretik hormon (ADH) salgısının eksikliğinden kaynaklanabilir. Buna hipofiz bezi bozukluğuna bağlı şekersiz diyabet denir. Normalde beyinde bulunan bu küçük bez böbreklerde su tutulmasını destekleyen bir hormon salgılar. Hastalığı olan kişilerde hormon salgılanması gerçekleşmez ve böbrekler çok fazla boşaltım yapar.

Aşırı su tüketimi ile sonuçlanan bir psikiyatrik bozukluk olan Potomania da su zehirlenmesine neden olabilir.

Vücudunuzun su ihtiyacı olup olmadığını bilmenin en iyi yolu bilinçli olarak susamış olmaktır. Vücut bir eksiklik veya potansiyel yetersizlik korkusuyla susuzlukla mücadele etmek için çok donanımlıdır. Bunun için bir önleme mekanizması vardır. Susamış hissetmeden aşırı su tüketimi bu mekanizmayı bozabilir ve su zehirlenmesine neden olabilir.

Su zehirlenmesi tedavisi

Su zehirlenmesinin tedavisi esas olarak sıvı alımının kısıtlanması ve aşırı sıvı alımının nedeninin tedavisinin yapılmasıdır. Aşırı sıvı alımının nedeni ne olursa olsun, sıvı alımı sınırlandırılmalıdır.

Günde 1 litreden az sıvı alımı genellikle birkaç gün içinde iyileşme ile sonuçlanır. Kalp, karaciğer veya böbrek hastalığı nedeniyle aşırı kan hacmi ile su zehirlenmesi meydana gelirse, sodyum vücutta su tuttuğu için sodyum alımını azaltmak da yararlıdır.

Ayrıca vücutta su tutulumuna neden olan ilaçlar durdurulur. Doktorlar sodyum ve su atılımını artırmak için diüretikler reçete edebilir.

Bazı durumlarda su alımını sınırlamak ve diüretikler işe yaramaz. Bu nedenle sıvıların diyaliz veya parasentez adı verilen cerrahi bir müdahale ile atılması gerekir.