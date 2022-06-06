Şuayip Birinci: e-Nabız ihraç aşamasında

Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Türkiye'nin ödüllü uygulaması e-Nabız sisteminin diğer ülkeler tarafından takip edildiğini belirtti.

Türkiye, sağlık alanında son yıllarda yaptığı başarılı girişimlerle dünya ülkeleri arasında ön plana çıkmaya devam ediyor.

Özellikle sağlıkta dijitalleşme dönemi, pandemi döneminde hayat kurtarıcı özelliklerden biri olurken Türkiye'nin geliştirdiği sistemler diğer ülkeler tarafından da takip ediliyor.

Bunlardan biri de e-Nabız sistemi...

Türkiye'de 7 yıldır uygulamada olan e-Nabız sistemi, Sağlık Bakanlığı'nın gözde projesi arasında yer alıyor.

Kişisel sağlık kaydı işlevi gören uygulama aracılığıyla laboratuvar tahlillerinden radyoloji görüntülerine, kullanılan reçete ve ilaç bilgilerinden, teşhis, rapor ve muayenelere ait her türden detay bilgiyi içeren sağlık kayıtlarına e-Nabız sistemi ile, ulaşılabiliyor.

Avrupa'ya örnek oldu

Öyle ki sistem yurt dışında da rağmet gördü.

İlk olarak sağlık sistemine düzenleme getirmek isteyen Fransa, Türkiye'nin e-Nabız sistemini kopyalayarak kullanmaya başladı.

Sistemin tüm detaylarına ilişkin ise Sağlık Bakanlığı'nın bilişim projelerinden sorumlu Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci açıklamalarda bulundu.

Konuyla ilgili Dijital Biz Dergisi’ne röportaj veren Birinci, e-Nabız'ın dünyanın gelişmiş ülkeleri tarafından rağbet gördüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı;

En iyi sağlık uygulaması ödülü

"e-Nabız, bugün itibariyle 60 milyona yakın vatandaşımız tarafından kullanılmaktadır. e-Nabız’ı vatandaşımızın kullanımına sunduktan hemen sonra 2017 yılında birleşmiş milletler inisiyatifinde dünya çapında en iyi sağlık uygulaması ödülünü aldık.

Bu, benim için ve ekibim için çok önemli bir motivasyon kaynağıydı. İlk sorunuzda da söylediğim gibi e-Nabız ülkemizdeki tüm dijital sağlık uygulamalarının temeli niteliğindedir. Sorunuza gelecek olursak, evet e-Nabız dünyanın gelişmiş ülkeleri de dahil, çok rağbet gören ve sürekli yabancı ülke sağlık yöneticilerinin ülkemize gelerek bizzat bizlerden dinlediği ve ülkelerine entegre etmek istediği uygulamadır.

İhraç aşamasında

e-Nabız, dijital sağlık alanında ülkemiz adına yüksek teknoloji bir ürün olarak ihraç edilme aşamasındadır. Şu an ülkemiz dışında birkaç ülkeyle görüşmeler devam etmektedir ve kısa süre içerisinde de sonuçlanarak ülke kalkınmasına katkı sağlayacak bir ürün olacaktır.

Dijital sağlık konusunda kamuda ürettiğimiz ve tüm dünyaya ihraç edilecek bir ürün haline gelen e-Nabız, bu sayede ülkemizin sadece sağlık hizmet sunumundaki bilinirliğine değil, sağlık bilişiminde de güçlü bir hale gelmesine önemli katkılar sağlamaktadır."