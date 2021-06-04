Şuayip Birinci HIMMS FUTURE50 listesine seçildi

Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, kâr kamacı gütmeyen bir kurum olan HIMSS Future50 topluluğu tarafından ödüllendirildi.

Türkiye, koronavirüs salgınına karşı hızlı bir şekilde dijital çözümler üreterek virüsle mücadelede önemli adımlar attı.

Türkiye'de yapılan çalışmalar dünyada birçok ülke tarafından örnek alındı ve kurumların takdirini topladı.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NA İKİ ÖDÜL BİRDEN

Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına 'Kamudan Vatandaşa En İyi Uygulama Ödülü', Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi (FİTAS) ise Enocta Özel Ödülü’nü aldı.

Türkiye, bu ödüllerin ardından güzel bir haber daha aldı.

Dünyada dijital sağlığa katkı sunan kurumları birbirine bağlayan HIMMS, Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci'yi Hükümet Liderleri listesine ekledi.

"ÜLKEM ADINA GURUR DUYDUM"

Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Şuayip Birinci, "HIMMS tarafından 2021 yılında dünyada sağlığa liderlik eden "HIMMS FUTURE50" ye secilmekten ülkem ve şahsım adına gurur duydum." dedi.

Şuayıp Birinci'nin adı, Amerika, İspanya ve Danimarka gibi ülkelerin üst düzey isimlerinin yanında yerini aldı.

SAĞLIK POLİTİKALARININ GELİŞTİRİLMESİNE ÖNEMLİ KATKILAR SUNAN İSİMLER

Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci'nin ödül almaya hak kazandığı Hükümet Liderleri kategorisinin tanımında, "Bu liderler kamu hizmeti için çalışmakta, sağlık politikalarının geliştirilmesinde ve uygulanmasına önemli katkılarda bulunmaktadır ve kamu sağlık sektöründe bilgi ve teknolojiyi kullanarak sonuç vermeye ve değişime yön vermeye yardımcı olmaktadır." ifadeleri yer alıyor.