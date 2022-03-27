Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, sağlıkta dijital dönüşüm sisteminde 3 ana maddeye dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Bengütürk canlı yayınında Şenol Vatansever'in sunumuyla gerçekleşen Teknoloji ve Gelecek programına konuk oldu.

Sağlıkta dijital dönüşüm sisteminden bahseden Birinci, sistemde 3 ana maddeye dikkat verildiğini belirtti.

"EN BÜYÜK AVANTAJIMIZ YAPILMAMASI GEREKENLERİ ÖĞRENMEMİZ OLDU"

"Sağlıkta dönüşüm sistemi, çok ciddi ve büyük emekler sonucu oluşmuş bir süreç" diyen Birinci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Düşünün sadece pandemi sürecinde 50-60 milyon nüfusa sahip bir ülkenin yoğun bakım yatak sayısı kadar yatak sayısını 6 ayda üretiyorsunuz. Bunu ancak gerçekten nitelikli altyapıya sahip ülkelerde yapabilirsiniz. 2010'dan sonra sağlıkta dönüşüm çok konuşulmaya başlandı. Bizim en büyük avatajlarımızdan biri, yapılmaması gereken şeyleri öğrenmemiz oldu.

Şuayip Birinci, sağlıkta dijital dönüşümün hikayesini anlattı VİDEO

"3 ANA MADDE ÜZERİNE KURULUYOR"

3 şeyin üzerine kuruluyorsunuz;

1- Hasta yararlansın, kendi verilerini görsün ve sağlığını yönetsin.

2- Hastanın sağlığını yöneten hekimler, hastanın sağlık verisine hastanın müsadesi çerçevesinde her yerden erişebilsinler.

3- Siz bu veriye bakarak Türkiye'nin ülkenin sağlığını planlayın. Yönettiğiniz kurumlar, o kurumları iyi yönetiyor mu yönetmiyor mu? Başhekimler, il ve ilçe müdürleri hepsi bu datadan faydalanabilsin.





"TÜM BUNLARI ALDIĞINIZ ZAMAN SÜRECİ ÇÖZÜYORSUNUZ"

Onun için aslında kişisel sağlık sisteminden daha fazlasına ihtiyacımız var. Öyle bir şey yapmalısın ki hangi iş nerede, hangi zamanda, kimler tarafından hangi malzemeler ve hangi mekanda yapılmış.Bütün bunları aldığınız zaman süreci çözüyorsunuz.

"E-NABIZ DÜNYADA ÇOK FARKLI SES UYANDIRIYOR"

Onun için e-Nabız konuşulduğu zaman dünyada çok farklı ses uyandırıyor. Siz bir kişisel sağlık sistemiyle nasıl sağlığı bu kadar yönetebilir hale geliyorsunuz değerlendirmesi görüyor. "