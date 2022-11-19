TRT Haber'de sağlıktaki dijitalleşmeye değinen Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, "Sağlıkta dijitalleşme olgunluğu en iyi ülkelerden biri biziz" dedi.

TRT Haber ekranlarında yayınlanan Teknolog programının 4'üncü bölümünün konuğu Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci oldu.

Birinci burada Teknoloji İletişimcisi Zafer Küçükşabanoğlu'nun sorularını yanıtladı.

Programda, sağlıktaki dijital dönüşüm konusu ele alındı.

"Sağlık sektörü değişiyor mu"

Programıın sunucusu Küçükşabanoğlu, Birinci'ye "Sağlık sektörü değişiyor mu? Eğer dönüştüğünü düşünüyorsanız, ülkemiz bu dönüşümün neresinde?" sorusunu yöneltti.

Şuayip Birinci, sağlıkta dijitalleşmeyi anlattı

"Sağlıkta dijitalleşme olgunluğu en iyi ülkelerden biri biziz"

Dr. Şuayip Birinci, Türkiye'nin, sağlıkta dijitalleşme konusunda en iyi ülkelerden biri olduğunu ve birçok alanda 1'inci sırada yer aldığını belirtti.

Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Baktığında çok ciddi bir dijital olgunluğa sahibiz"

"Aslında Türkiye'de sağlıkta dönüşüm programıyla sağlık sektörü çok ciddi bir dünüşümü yaşıyor. Çok uzun süredir dönüşüyor. Ama son zamanda dijitalleşme her şeyi dönüştürmeye başladı. Önce finans piyasalarından başladı. 20 yıl önce, 25 yıl önce.

Çok güçlü bir şekilde ama bugün sağlıkta çok ciddi bir potansiyeli var. Türkiye'nin de sağlıkta dijitalleşme açısından baktığınızda eğer bir klasman olsaydı süper güç olarak değerlendirirdik. Çünkü dünyada sağlıkta dijitalleşme olgunluğu en iyi ülkelerden biri biziz.

Birçok alanda 1'inci sıradayız. Avrupa ülkelerini değerlendirdiğiniz zaman zaten dünyada Avrupa şu anda birçok ülkenin önünde. Karar destek sistemlerinde, hasta verisine erişimde, hasta verisinin paylaşılmasında ve etkin sağlık uygulamalarında 1'inci sıradayız.





"Türkiye'de herkes dijital olarak doğar ve dijital olarak vefat eder"

Bizimle beraber olan ülkelere baktığınızda; 1 milyon, 1.5 milyon nüfusu olan ülkeler ama bizimle aynı nüfusa sahip ülkeler 15'inci-20'nci sırada. Baktığında çok ciddi bir dijital olgunluğa sahibiz. Bizde, Türkiye'de herkes dijital olarak doğar ve dijital olarak vefat eder.

Yani sistemlerde bir eğer ismini karar vermişse, ebeveynlerden herhangi birisi bir çocuk doğduğu zaman, doğum raporu düzenlendiği an 5 dakika sonra TC kimliği gelir. İçişleri bakanlığı onun kimlik kartını evine gönderir. Herhangi birisi vefat ettiği zaman, doktor raporuyla vefat raporu biliyorsunuz hekimler tarafından düzenleniyor ve otomatikman işte, emeklilik sistemine, içişleri bakanlığı'na, SGK'ya, aklınıza gelecek her yere gider ve onun dünyayla alakalı bütün ilişkisi kesilir.

"Sağlık Bakanlığı dönüşüme liderlik yapıyor"

Sağlık Bakanlığı dönüşüme liderlik yapıyor da diyebiliriz. Çünkü birçok ülke Türkiye'nin sağlıklı dijital dönüşümünü biliyor yabancı ülkeler.

İçeride insanlar bunu yaşadıkları için normalize ediyorlar ve normalize ettikleri için aslında durumu da bilmiyorlar. Başka ülkelere gidince bizim dijitalleşme olduğumuzun ne düzeyde olduğunu görme fırsatları oluyor. Türkiye bu açıdan oldukça şanslı bir ülke."