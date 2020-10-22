Suda doğum nedir, nasıl yapılır? Suda doğumun faydaları nelerdir? Suda doğum riskli midir?

Anne adayının suda rahatlaması ve ağrı hissinin azaldığının tespiti üzerine son dönemlerin en çok rağbet gören yöntemlerinden biri suda doğum, ünlüler tarafından da tercih ediliyor.

Sinem Kobal'ın kızı Lalin'i suda doğurması üzerine suda doğum nedir, nasıl yapılır soruları merak ediliyor. Suda doğum hakkında bilgi sahibi olmak isteyen anne adayları araştırma yapıyor. Doktorlar tarafından da önerilen suda doğum süreci hakkında merak edilenler...

Suda doğum ilk kez 1800’lü yılların başında Fransa'da uygulanmış bir yöntemdir ve bu tarihten itibaren belli bir süre terk edilmiştir. Daha sonra 1970 yılına kadar çok yaygın olarak kullanılmazken konuyla ilgili bilimsel çalışmalar yapılmış ve bu tarihten ve özellikle de 1990'dan itibaren anne adaylarına böyle bir doğum yapma seçeneği sunulmuştur.

SUDA DOĞUM NEDİR?

Suda doğum; normal doğum ve sezaryene alternatif bir doğum yöntemi olarak görünse de aslında normal doğumun bir çeşididir çünkü doğum vajinal yolla gerçekleşir. Epidural doğum gibi tamamen ağrısız bir doğum değildir. Bu doğum yöntemi için özel olarak hazırlanmış küvetlerde ılık suyun içinde doğum gerçekleşir. Ülkemizde bazı özel ve devlet hastanelerinde ya da anne adayının isteğine göre evde kurulan şişme havuzlarda doktor, ebe ve hemşire desteğiyle doğum gerçekleştirilir.

SUDA DOĞUMUN FAYDALARI NELERDİR?

Ilık su endorfin hormonunun salgılanmasını kolaylaştırır. Böylece anne adayının kaslarını gevşetir ve stresini azaltır.

Su sayesinde plasentaya giden kanın artışı ağrıyı azaltır.

Rahme giden kan akımı arttığı için kasılmaları düzene sokar.

Ilık su bebeğin geliş kanallarını yumuşatır. Gevşemiş doğum kanalı sayesinde doğum daha rahat gerçekleşir.

Suyun kaldırma kuvveti sayesinde anne adayı için daha rahat hareket imkanı sağlar.

Doğum sürecinin daha kısa sürmesini sağlar.

Bebek amniyotik kese içindeki ortama benzer bir sıvı ortamında strese girmeden dünyaya gelir.

Genel anestezi alınmadığı için bebekte olabilecek yan etkiler ortadan kalkmış olur.

Doğum yırtığı, doğum kanalı yaralanmaları ve doğum sonrası kanama riski azalmış olur.

SUDA DOĞUMUN RİSKLERİ NELERDİR?