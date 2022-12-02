Petrol
86.15
-0.84%
Euro
19.5053
-0.57%
Dolar
18.6327
0.00%
Altın
1.068
-1.15%
Borsa
4955
-1.80%
Bitcoin
320.289
-1.00%
BTXN Coin
5.56
-0.17%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C

    Şükredeceksiniz! Islak mendil ile saç taramak bakın ne işe yarıyor...

    Saçınızı taradıktan sonra onlarca telin kopup gittiğine şahit oluyorsanız, ıslak mendil tüyosundan sonra her şey değişecek...
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2022 - 15:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şükredeceksiniz! Islak mendil ile saç taramak bakın ne işe yarıyor...

    Sağlıklı ve bakımlı görünen saçların ilk kriteri saçlarını güzelce taramaktır.

    Karmaşık ve şekilsiz duran saçlar, kimseye iyi hissettirmez. Ancak saçları dökülecek diye tarak sürmekten çekinenler de var. İşte bu duruma son verecek yöntemi açıklıyoruz...

    Doğru saç taramak önemli olduğu kadar saçınızın yapısının da büyük payı var. Özellikle ıslakken taradığınız saçlarınız dökülmeye daha meyillidir. Ardından yerlerden saç toplamak da cabası...

    İşte ıslak mendil yöntemiyle sizi bu dertten kurtarıyoruz!

    Şükredeceksiniz! Islak mendil ile saç taramak bakın ne işe yarıyor... #1

    Saç tarağına ıslak mendil geçirin

    Saçınızı taramadan önce evde bulunan ıslak mendili tarağınıza geçirin. Bu sayede yere düşen saçlar ıslak mendile yapışıyor ve sizi ekstra temizlik derdinden kurtarıyor.

    Ayrıca mendilin verdiği ıslalık saçınızın kolay taranmasına neden oluyor


    Aslı Aydıntaşbaş'tan Nevşin Mengü'ye 6'lı masa desteği: Doğru söylüyor
    Gündem

    Aslı Aydıntaşbaş'tan Nevşin Mengü'ye 6'lı masa desteği: Doğru söylüyor

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!
    Advertorial

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!

    Teröre verilen ilk şehit, kabri başında anıldı
    İç Haber

    Teröre verilen ilk şehit, kabri başında anıldı

    Görüş Bildir