Sülük tedavisi caiz midir? Diyanet yanıtladı: Sülükle tedavinin hükmü...

Günümüzde alternatif tıp yöntemlerine ilgi artarken, sülük tedavisi de sıkça başvurulan yöntemlerden biri haline geldi.

Sülükler, ısırdıkları bölgede kanı emerken kanın pıhtılaşmasını önleyen enzimler (özellikle hirudin) salgılar. Bu sayede tıkanmış damarların açılmasına, bölgesel kan akışının artmasına katkı sağlar.

Özellikle dolaşım sistemi hastalıklarında etkili olduğu belirtilen bu yöntemle ilgili en çok merak edilen konulardan biri ise: Sülükle tedavi dinen caiz mi?

İşte sülük tedavisi hakkında Diyanet’in yaklaşımı…

SÜLÜK TEDAVİSİ CAİZ MİDİR

Diyanet, sülük tedavisi caiz midir sorusunu yanıtladı.

Hadis kaynaklarında sülüğün tedavi edici bir yöntem olduğuna dair zayıf da olsa bazı rivayetler bulunmaktadır (İbn Ebi Şeybe, Musannef, V, 33; Beyhaki, es-Sünenü’l-Kübra, IX, 582). Buna göre sülükle tedavi, hadislerde geçen tıp ve tedavi ile ilgili diğer uygulamalarda olduğu gibi tecrübeye dayalı tıbbi bir tedavi yöntemidir. Bu nedenle sülükle tedaviye karar verme hususunda uzmanların bilgisine başvurulmalıdır.