Sülük tedavisi nedir, nasıl yapılır? Sülük tedavisi faydaları nelerdir? Sülük tedavisi hakkında bilgiler..

Sülük tedavisi, çok sayıda hastalığa şifa olması nedeniyle son dönemde oldukça tercih edilen geleneksel bir tıbbi yöntemdir. Peki sülük tedavisi nasıl yapılır, neye iyi gelir? İşte detayları..

Sülük tedavisi, atardamar ve toplardamar tıkanıklıkları başta olmak üzere birçok dolaşım sistemi hastalığında, varis, iltihaplı ve iltihapsız eklem romatizmalarında son derece faydalı etkilere sahiptir.

Vatandaşlar tarafından merak edilen sülük tedavisine dair bilgiler sıklıkla araştırılmaktadır.

Sülük tedavisi faydaları hakkında ilk bilgiler, milattan önceki dönemlere kadar dayanmaktadır. Tıbbın piri olarak tanınan İbni Sina, eserlerinde sülükle tedaviye büyük yer ayırmıştır.

Peki sülük tedavisi faydaları nelerdir? Sülük tedavisi nasıl yapılır?

SÜLÜK TEDAVİSİ NEDİR?

Tıbbi sülük olarak isimlendirilen Hirudo Medicinalis, Hirudo Verbana ve Hirudo Orientalis adı verilen hayvanlar kullanılarak yapılan bir tedavi yöntemidir.

Tedavide sülüğün vücutta bulunan durağan kanı boşaltmasının yanı sıra sülüğün salyasında bulunan 106 değişik enzim sayesinde şifa sağlamaktadır.

Yaratılışları itibariyle modern kan alma tekniklerinden daha üstün biçimde kan alabilen, hatta hastaya anestezi işlemi uygulayan sülükler, insanı hayrete düşüren bir özelliktedir.

Avrupa ülkelerinde senelik olarak 100 milyonun üzerinde sülük kullanılmaktadır. Şu anda Almanya’da 300’ün üzerinde sülük tedavisi uygulayan klinik mevcuttur. Amerika’da 2004 yılından beri eczanelerde satılmasına izin verilen sülük, Avrupa’da bundan çok daha öncesinde satılabilir hale gelmiştir.

SÜLÜK TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Sülükler vücudun belirli yerlerine konulmaktadır. Sülük, 3 jilet keskinliğindeki çenesiyle sorunlu bölgeye damar yoluyla girerek yarım saat kadar oradan kan emer. Ancak bunu yaparken bölgeyi uyuşturmayı da ihmal etmemektedir.

Normal şartlarda damara açılan delikten akan kan, 2-3 dakika içerisinde pıhtılaşma ile kapanmaktadır.

Sülük bunu yapabilmek için kana uyuşturucu madde ile birlikte birudun isminde pıhtılaşma önleyici bir madde salgılar.

Gerekli kanı aldığında sülük iyice şişmiş olarak deriden kendiliğinden ayrılacaktır. Bu yüzden fazla kan emer korkusuyla telaş yapmaya gerek yoktur.

SÜLÜK TEDAVİSİ FAYDALARI NELERDİR?