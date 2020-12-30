Sumak nedir, faydaları nelerdir? Sumak suyu ne işe yarar?

Koronavirüsle mücadele günlerinde doğal yollarla korunmak önem kazanırken vücudu virüslerden koruyan sumak, yoğun talep görüyor. Peki sumağın faydaları nelerdir, sumak suyu virüslerden korur mu?

Pandeminin ilk günlerinden beri büyük ilgi görem sumak baharatı, bağışıklık sistemini güçlendirmede en etkili besinlerden bir tanesidir.

Tam bir şifa kaynağı olarak bilinen sumağın insan vücudu üzerinde çok sayıda faydası vardır. Kırmızımsı bir yapıya sahip olan sumağın faydaları arasında kanseri önlediği kanıtlanmış bir gerçektir.

Anti mikrobiyal özellikleri öne çıkan bir baharat olan ve özellikle kış mevsimi ile mevsim geçişlerinde sıklıkla tüketilmesi önerilen sumak, son günlerde sağlığa olan faydaları sebebiyle gündemde..

Peki sumak suyu koronavirüse karşı etikili midir, nasıl tüketilmelidir, işte sumak hakkında merak edilen bilgiler..

SUMAĞIN FAYDALARI NELERDİR?

Bin bir çeşit faydası ile bilinen sumağın iltihaplara karşı koruyucu etkisi vardır. Enfeksiyon ve diş eti iltihapları hastalıklarına karşı koruyucu kalkan görevi üstlenen sumak vücutta oluşan iltihaplanma, ödem, yüksek ateş, deri ve diş apsesi, solunum yolları enfeksiyonları, farenjit ve bronşit gibi birçok önemli hastalığın tedavisinde önemli ölçüde etki eder.

İçeriğinde yer alan sumak bitki özütü sayesinde tam bir diyabet dostu olan sumak kan şekeri seviyesini dengede tutan bir baharat türüdür. Diyabet karşıtı olan sumak ve sumak konsantresi ekşimtırak bir tada sahip olması sebebi ile vücut içerisinde oluşan şeker miktarını dengede tutar.

Birçok hastalığı tedavi edici özelliklere ve vitaminlere sahip olan sumağın mide bulantılarını engellediği bilinir. Özellikle hamilelik ve emzirme döneminde mide bulantısı problemi yaşayan bayanlar düzenli olarak sumak kullanımı yaptığında mide bulantısı sorunu ortadan kalkar.

Vücutta oluşan toksinlerin vücuttan basit bir şekilde atılmasını sağlayan sumak aynı zamanda ağrılı idrara çıkma ve iltihap ile sonuçlanan mesane iltihabını tedavi etmede etkilidir.

SUMAK SUYU KORONAVİRÜSE İYİ GELİR Mİ?

Koronavirüsün henüz kesin bir tedavisinin olmaması insanları farklı çözümler aramaya itiyor.

Anti mikrobiyal özelliği ile bakterilere karşı vücudun mücadele etmesine yardımcı olur.

Özellikle içinde bulunduğumuz kış mevsimi hastalıkları olan grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı vücut direncini arttırarak bu hastalıklara karşı koruma sağlar.

Ancak sumak suyunun koronavirüsü yenmede etkili olduğu iddiası henüz kanıtlanmadı. Hastalığın doğal yollarla önlenebileceğini ya da tedavi edilebileceğini gösteren bilimsel bir bulgu yok. Koronavirüsün tedavisi için aşı ve ilaç araştırmaları devam ediyor.

SUMAK SUYU NASIL YAPILIR?

Bir çay bardağı kaynamış suyun içerisine bir tatlı kaşığı sumağı ekleyin 5 dakika demlenmeye bırakın daha sonra süzerek içebilirsiniz.

İsterseniz salatalarınıza ekleyebilirsiniz.

Sumak suyu günde 3 kez yemeklerden önce aç karnına tüketilebilir.