Süper besin kızılcıkların 5 faydası

Vitaminler ve antioksidanlarla dolu olan kızılcıkların, kalp sağlığını iyileştirmekten idrar yolu enfeksiyonlarını önlemeye kadar birçok farklı sağlı yararı bulunuyor. İşte kızılcıkların faydaları.

Kızılcıklar, oldukça özel acı ve ekşi bir tada sahiptirler. Çoğu zaman, meyve suları ve içeceklere katılırlar. Ayrıca birçok sosta, özellikle et yemeklerine kullanılırlar.

Kızılcık, diş ve diş eti sağlığı, kalp ve damar sağlığı ve idrar yolu enfeksiyonlarının önlenmesine kadar sağlığa birçok farklı katkıda bulunur.

Kızılcıklar, özellikle egzotik meyvelerde fayda aramaktan bıkmış ve tanıdık bir şeye geri dönmek isteyenler arasında yeni bir popülerlik dalgası yaşıyor.

KALORİ VE BESİN DEĞERİ

Kızılcık, karbonhidrat ve lifin yanı sıra neredeyse yüzde 90 su içerir ve 100 gramında sadece 4 gram şeker içerir.

Kızılcıkları meyve suyu olarak tüketmeyi tercih edenler, dört kat daha fazla şeker içereceğini unutmamalıdır. Endüstriyel kurutulmuş kızılcık ve kızılcık sosunda da ilave şeker bulunabilir.

Saf kızılcık; 100 gram başına 46 kalori, 0,4 gram protein, 12,2 gram karbonhidrat, 0,1 gram yağ içeren oldukça düşük kalorili bir besindir. Ayrıca çözünür diyet lifi ve çözünmeyen diyet lifi içerir.

KIZILCIĞIN 5 FAYDASI

Kızılcıklar pek çok faydalı element içerdiğinden özellikle idrar yolları, kalp ve damar sağlığı ve ağız sağlığına katkıda bulunur. Ek olarak, kolesterolü ve tansiyonu düşürmeye yardımcı olabilirler.

İşte kızılcığın 5 faydası:

Faydalı Besinlerle Doludur

Yarım bardak kadar doğranmış kızılcık şunları içerir:

- 4.4 mc kalsiyum

- 0.12 mg demir

- 3.3 mg magnezyum

- 6 mg fosfor

- 44 mg potasyum

- 1.1 mg sodyum

- 0,05 mg çinko

- 7.7 mg C vitamini

- 0.5 mcg folik asit

- 0.72 mg E vitamini

- 2.75 mcg K vitamini

Kızılcıklar güçlü bir doğal antioksidandır. İçeriğindeki C vitamini demir emilimini artırabilir, bağışıklık sistemini güçlendirebilir ve yara iyileşmesi için kolajen üretimini destekleyebilir.

Kızılcık ayrıca, çoğu meyvenin kabuğunda bulunan bir dizi temel B vitamini, manganez, bakır, E ve K1 vitaminleri ve antioksidanlar içerir.

Yararlı Bileşikler Sağlar

Kızılcıklar birçok faydalı bitki bileşiği içerir:

Kuersetin: Damar sağlığını destekler ve çeşitli hastalıkların riskini azaltır.

Mirisetin: Vücut üzerinde antioksidan etkiye sahiptir.

Peonidin: Siyanidin ve peonidin sayesinde kızılcıklar parlak bir renge sahiptir.

Ursolik asit: Çeşitli iltihapları önlemeye yardımcı olabilir.

A tipi proantosiyanidinler: Bu polifenoller, idrar yolu enfeksiyonlarına karşı etkilidir. İdrar yolu enfeksiyonlarının gelişmesini engeller.

Kalp Sağlığını Geliştirir

Araştırmalar, kızılcıktaki polifenollerin kalp ve damar hastalıkları riskini azaltabileceğini göstermektedir.

Diyete kızılcık eklemek, bir kişinin kalp ve damar hastalıkları için çeşitli risk faktörleriyle başa çıkmasına yardımcı olabilir. Kızılcıkların tansiyon seviyelerini dengelediği, ayrıca vücut kitle indeksini (VKİ) düşürmeye ve iyi kolesterol (HDL) seviyelerini iyileştirmeye yardımcı olduğu bilinmektedir.

Birçok çalışma, günlük tek doz düşük kalorili, bitki bazlı kızılcık içeceği tüketmenin kan şekerini dengelediğini, iltihap belirtilerini azalttığını ve iyi kolesterol seviyelerini artırdığını göstermekedir.

Ağız Sağlığını Destekler

Kızılcıklarda bulunan proantosiyanidinler ağız sağlığını geliştirebilir. Araştırmalara göre, bakterilerin diş yüzeyine yapışmasını önler. Kızılcıklar ayrıca, diş eti sağlığını destekler.

İdrar Yolu Enfeksiyonlarını Önler

Kızılcıklar, A tipi proantosiyanidin içeriği sayesinde idrar yolu enfeksiyonları riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Enfeksiyonun etken maddesi olan E. coli'nin mesane ve idrar yollarına yapışmasını önler. Çeşitli deneyler sırasında, kızılcık tüketiminin çocuklarda ve yetişkinlerde bu hastalıklara yakalanma riskini azaltabileceği bulunmuştur.

Kızılcık, ölçülü olarak yenirse güvenli kabul edilebilir. Ancak aşırı yemek, istenmeyen yan etkilere neden olabilir ve sindirimi olumsuz yönde etkileyebilir. Böbrek taşı oluşumuna yatkınlığı olanlar, bu meyveye dikkat etmelidir, çünkü böbrek taşı riskini artıran oksalatlar içerir.





UZMAN YORUMU

Diyetisyen Serkan Sıtkı Şahin, kızılcıklarla ilgili en çok merak edilen sorulara cevap verdi:

- Kızılcık, kızılcık suyu genellikle çocuklara ve yetişkinlere soğuk algınlığı için tavsiye ediliyor. Soğuk algınlığı semptomlarını azaltmaya ve iyileşmeyi desteklemeye gerçekten yardımcı olabilir mi, yoksa kanıtlanmadı mı?

Kızılcık suyu, kızılcıktaki nispeten yüksek C vitamini içeriği nedeniyle soğuk algınlığı için kullanılmaya başlandı. C vitamini gerçekten de soğuk algınlığının süresini biraz azaltabilir, ancak tabii çok daha yüksek dozlardan bahsediyoruz. C vitamininin bu miktarını sadece tek içecekten almak mümkün olmayacaktır. Ayrıca kızılcık suyu bol şekerle hazırlanır. Bu, insan sağlığının iyileştirilmesi söz konusu olduğunda oldukça sorgulanabilir bir yöntemdir. Doğal haliyle kızılcık tüketimi çok daha iyidir.

Meyve içeceklerindeki fazla şeker kimseye fayda sağlamaz. Kan şekeri yüksek, insülin direnci olan, şeker hastalığı olan ve fazla kilosu olan kişiler için özellikle zararlıdır. Şeker ilavesiz kızılcık ve kuşburnu suyu gibi yüksek miktarda C vitamini içeren içecekler burada uygundur.

- Kızılcıklar için yararlı olan nedir ve bileşimi ne kadar zengindir?

Bilinen vitaminlere ve minerallere (C, E, K1, manganez, bakır) ek olarak, kızılcıklar polifenoller açısından zengindir. Bunlar bitkilerde bulunan moleküllerdir. Kızılcığın parlak bir renge ve acı bir tada sahip olması polifenoller sayesindedir. Esas olarak kabukta yoğunlaşırlar. Polifenoller iltihap önleyicidirler, insülin duyarlılığını artırabilir ve idrar yolu enfeksiyonlarını önleyebilirler.

- Kızılcıklar hangi durumlarda tüketilmemelidir?

Her şeyden önce, yüksek asitli gastrit ile tüketmek çeşitli sorunlara neden olabilir. Ayrıca kızılcık ve özellikle konsantre kızılcık suyu, yatkın kişilerde ürolitiyazis (idrar yolları taş hastalığı) gelişme riskini artırabilir.

- Maksimum faydayı elde etmek için yemenin en iyi yolu nedir: Dondurulabilir mi, meyve suları şeklinde tüketilebilir mi, kurutulabilir mi? Hangi formda en etkilidir? Hangi ürünlerle birleştirmek daha iyidir?

Dondurma, sadece meyvelerin raf ömrünü uzatmanın değil, aynı zamanda faydalarını korumanın da en iyi yoludur. Üretimde, taze meyveler şok dondurmaya tabi tutulur, bu tür dondurma ile maksimum vitamini tutarlar. Ancak kızılcık evde de dondurulabilir. Kızılcıklarla ayrıca çeşitli soslar hazırlayabilir ve smoothie'lere de ekleyebilirsiniz.

Meyve sularına ve içeceklere genellikle şeker eklenir. Günümüzde beslenmemizde zaten çok fazla ilave şeker var. Bu nedenle, bu tür içecekler aşırı kilolu olmayan insanlar için bile kısıtlama olmaksızın içilemez. Kızılcık suyunu seviyorsanız paketli olarak tüketilecekse günde 1 bardak ile sınırlandırılmalıdır. Kurutulmuş kızılcık, tatlılara daha sağlıklı bir alternatif olarak kullanılabilir ve böğürtlen ilavesiyle kuru yemişlerle ve yoğurt gibi ek ürünlerle karıştırılabilir.

- Şeker tüketimine karşı tatlıların yerine kurutulmuş kızılcıklar uygun bir seçenek mi yoksa kurutulmuş kızılcıkta da çok fazla şeker var mı?

Kurutulmuş meyveler bütün hallerine göre daha fazla şeker içerir. Ancak, diyetimizi normalleştirdiğimizde, zarar azaltma ilkesini temel alıyoruz. Bir yemek kaşığı kuru kızılcık, bir tatlı krizinde şekere ek olarak düşük kaliteli yağların da bulunduğu bir pastayı reddetmenize izin veriyorsa, bu yöntem oldukça uygundur.