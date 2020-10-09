Süper meyve Aronya nedir? Aronya meyvesi hangi hastalıklara iyi gelir?

Son günlerde oldukça popüler olan ve Türkiye'de yeni yetişmeye başlayacak olan süper meyve olarak bilinen Aronya meyvesi nedir?

ARONYA MEYVESİ NEDİR?

Aronya, odunsu çok yıllık çalı formunda ve uzun ömürlü bir bitki olan, zengin içeriği ile insan sağlığına ve beslenmesine katkısı nedeniyle “Süper meyve” olarak adlandırılan bir meyvedir.

ARONYA MEYVESİ FAYDALARI

Yüksek antioksidan içeren ve kanser hücreleri yok edebildiği kanıtlanan Aronya meyvesistres, çevre kirliliği, tıbbi röntgen ve günlük yaşam aktivitelerinin vücudumuzda oluşturduğu hücrelere zarar veren serbest radikaller ile mücadele eden antioksidan polifenolik doğal karışımını içerir. Amerikan Milli Tıp Kütüphanesi tarafından yayınlanan çalışmaya göre bu antioksidanlar arasında yer alan antosiyaninlerin bazı kanser türleri, kalp-damar hastalıkları, kronik inflamasyon ve karaciğer fonksiyon gibi oksidatif strese bağlı hastalıklarla mücadeleye olduğunu göstermiştir.

Kilo kontrolünde mükemmel sonuçlar veren aronya vücudu temizleyerek bağımlılık yapan maddelerin ve UVB ışınlarının zararlarından da vücudu arındıyor. Aronya yüksek proantosiyadinin içermektedir. Aronya içerdiği yüksek proantosiyanidin içeriği ile kan dolaşımına faydalıdır. Suda eriyen proantosiyanidinler C vitamini katalizatörü olarak organizmada yirmi kat fazla yardımcı olmaktadır. Diğer bir faydası da kolajen ve elastion liflere bağlanarak 24 saat sonra kat damarı elastikiyetinin iki katına çıkmasıdır. Böylece kan basıncı düşer ve kan damarlarında stabilizasyon sağlanır. Bu biyoaktivite özellikle felçli hastalar ve bu risk grubundaki hastalar için faydalıdır. Proantosiyanidinler aynı zamanda UVB ışınlarına karşı koruma sağlar. Güneş yanığı radyasyonu olarak da bilinen UVB ışığı epidermise nüfuz eder ve cildinizin doğal antioksidan savunma sistemine zarar vererek, serbest radikallere karşı güçsüz kılar.