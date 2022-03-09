Sürekli açlık hissine neden olan 7 durum

Sürekli açlık hissi genellikle belirli bir sağlık sorununun belirtilerinden biri olarak ortaya çıkar, bu nedenle görmezden gelinmemesi gerekir. İşte sürekli açlığa neden olabilecek durumlar.

Vücut, normal çalışması için ihtiyaç duyduğu enerjiyi yiyeceklerden alır. Saatlerce yemek yemediyseniz aç hissetmeniz oldukça normaldir. Ancak yemekten sonra bile sürekli aç olduğunuzu fark ederseniz, bu bir sağlık sorununu gösteriyor olabilir.

Artan açlık durumu sağlık sorunlarının bir belirtisi olabilir. Sürekli açsanız, bir doktora görünme zamanı gelmiş olabilir.

İşte açlığa neden olabilecek en yaygın 7 durum.

STRES

Vücut stres altında olduğunda kaloriye ihtiyacı olmadığında bile açlığın artmasına neden olabilen bir hormon olan kortizol salgılar. Kortizol beyne tok olunmadığına dair sinyaller gönderir ve bu nedenle stres birçok insanda aşırı yemeye neden olur.

Elbette stresle başa çıkmanın çok daha sağlıklı yolları vardır ve aşırı yemek çözüm değildir. Stres altındaysanız hemen yemeklere yönelmeyin ve nefes egzersizleri, yürüyüş, sevdiklerinizle bir araya gelmek ve doğada daha fazla zaman geçirmek gibi stresinizi azaltabilecek yöntemlere başvurun.

DİYABET

Diyabet kan şekeri seviyelerini etkiler, bu nedenle bu hastalığın belirtilerinden biri artan açlık olabilir. Kan şekeri seviyeleri dengede olmadığında iştah artar ve artan iştah sağlıksız yiyeceklerle bastırıldığında kısa süre sonra iştah katlanarak artmaya devam eder.

Kan şekeri seviyesini sabit tutmak ve basit karbonhidratlar ve işlenmiş gıdalar gibi sağlıksız yiyeceklerden uzak durmak önemlidir. Açlığa ek olarak diyabet sık idrara çıkma, artan susuzluk, yorgunluk, kuru cilt, bulanık görme ve konsantrasyon eksikliği gibi belirtilere de neden olabilir.

YETERSİZ SIVI ALIMI

Birçok insan açlık ve susuzluğu karıştırır ve sürekli aç olduğunuzu düşünüyorsanız, belki de vücudunuz su için can atıyordur. Dehidrasyon (vücudun susuz kalması) sadece susuzluğa değil açlığa da neden olabilir.

Acıktığınızda, önce büyük bir bardak su içmeye çalışın, böylelikle kısa sürede bunun açlık mı susuzluk mu olduğunu anlayabilirsiniz. Yeterli sıvı alımı genel sağlık için çok önemlidir ve günde sekiz bardak su içilmesi önerilir.

DEPRESYON

Zihinsel sağlığın bozulması birçok sağlık sorununu tetikleyebilir ve bu nedenle açlığın artmasına da neden olabilir. Depresyon veya anksiyete ile mücadele eden kişiler genellikle yiyeceklerin kendilerini rahatlatacağı veya ruh hallerini iyileştireceği ümidiyle ağır öğünler yerler.

En çok kek, tatlı veya fast food gibi sağlıksız yiyeceklere başvurulur. Ne yazık ki, abur cuburlar depresyon için bir tedavi değildir. Sık ruh hali değişimlerine veya anksiyete bozukluklarına yatkınsanız, bir psikoterapistten profesyonel yardım almanız akıllıca olacaktır.

HİPERTİROİDİZM

Sürekli açsanız ve ani bir kilo kaybı fark ettiyseniz, tiroid probleminiz olma ihtimali yüksektir. Tiroid bezinin aşırı aktif olduğu duruma hipertiroidizm denir ve tiroid bezi çok fazla hormon ürettiğinde ortaya çıkar.

Artan açlık ve kilo kaybına ek olarak artan tiroid fonksiyonu sinirlilik, hızlı kalp atışı, yorgunluk ve aşırı terleme gibi bir takım başka belirtilere de neden olabilir.

BAZI İLAÇLAR

Artan iştah, bazı ilaçların özellikle de antidepresanların ve steroid ilaçların alınmasının yan etkilerinden biri olarak da ortaya çıkabilir.

Bazı ilaçların şiddetli açlığa neden olduğunu fark ettiyseniz, daha iyi bir alternatif olup olmadığı konusunda doktorunuzla konuşun.

UYKUSUZLUK

Yeterince uyumadığınızda vücudunuz iştahı kontrol etmekten sorumlu hormonları düzenlemekte zorlanır. Birçok araştırma, uykusuzluk çeken kişilerin gün boyunca çok daha fazla kalori alma eğiliminde olduğunu gösteriyor.

Uykusuz kaldığınızda, vücudunuzun kaloriye ihtiyacı olmadığında bile daha sık yemek yersiniz. Kaliteli uyku genel sağlık için önemlidir, bu nedenle her gece 7 ila 9 saat uyumaya çalışın.