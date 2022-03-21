Sürekli üşümeye neden olan 9 durum

Anormal olarak üşümenin besin eksiklikleri, kilo kaybı ve tiroid sorunları gibi farklı nedenleri vardır. Peki, hangi belirtiler ciddi sorunları gösterir? İşte dikkat edilmesi gerekilen durumlar.

Üşümek, soğuğa karşı duyarlılığa veya sıcaklık özellikle düşük olmadığında bile kalıcı bir üşüme hissini ifade eder. Titreme, vücut sıcaklığındaki düşüş ve ekstremitelerin (eller, ayaklar) soğuması ile kendini gösterir.

Sebeplere bağlı olarak üşümek farklı belirtilerle ilişkilendirilebilir ve geçici veya kronik olabilir. Üşüme hissi tüm vücudu veya sadece eller ve ayaklar gibi yerleri etkileyebilir.

Soğuğa tepki kişiden kişiye değişir ve bazı kişiler diğerlerinden daha sık üşür. Bu üşüme hissi kalıcı hale geldiğinde belirli bir sağlık sorununa işaret edebilir. Sürekli üşümek çeşitli sağlık sorunlarını ortaya çıkarabilir.





SÜREKLİ ÜŞÜMENİN BELİRTİLERİ

Aşırı üşüme, vücutta bir soğukluk hissi ile ortaya çıkar. Bu duyguya başka belirtiler de eşlik edebilir:

- Ellerde, parmaklarda, ayaklarda ve ayak parmaklarında karıncalanma veya uyuşma,

- Sık titreme,

- Diğer insanların rahat bulduğu sıcaklıklarda üşümek,

- Uzuvlarda sertlik,

- Özellikle soğuk ayaklar ve eller,

Üşümenin nedenlerine bağlı olarak başka belirtiler de mevcut olabilir.

SÜREKLİ ÜŞÜMEYE NEDEN OLAN 9 DURUM

Süerkli üşümenin tedavi edilmeye çalışılması için nedeninin belirlenmesi gerekir. İşte sürekli üşümeye neden olan en yaygın durumlar.

Az Miktarda Kahverengi Yağa Sahip Olmak

Bazı insanların sıcağı diğerlerinden daha iyi tolere etmesi gibi, soğuğa duyarlılık da bireysel olarak değişir. Çevre bir rol oynayabilir, aşırı soğuklara alışmış ülkekerde yaşayanlar soğuğa muhtemelen sıcak bölgelerde yaşayanlardan daha az duyarlıdır, bunun nedeni esas olarak vücudun ısısını ayarlama sisteminde yer alan kahverengi yağda (bir tür doku yağı) bulunur.

Besinleri depolayan beyaz yağın aksine kahverengi yağ özellikle vücudun soğuğa karşı savaşmasına yardımcı olur. Bu yağ dokusu, bebeklik dönemi de dahil olmak üzere yaşamın her döneminde bulunur. Kahverengi yağı az olan zayıf insanlar, vücut ısısını daha zor ayarlarlar ve bu nedenle soğuğa daha duyarlı olurlar.

Vücut kitle indeksi (VKİ) 18.5 veya altında olan ve bu nedenle çok zayıf olan kişilerin vücut yağ seviyeleri yetersizdir ve bu da onları soğuktan yalıtamaz. Ayrıca VKİ'si düşük olan kişiler genellikle düşük gıda alımına sahiptir, metabolizmaları yavaştır çünkü vücutlarına daha az kalori alırlar ve bu da onların yeterli vücut ısısı oluşturmasını engeller.

Demir Eksikliği

Demir eksikliği, kalıcı üşümenin en yaygın nedenlerinden biridir. Demir, kırmızı kan hücrelerinin vücutta oksijen taşımasına yardımcı olan, her hücreye ısı ve besinler getiren bir mineraldir. Yetersiz demir varlığında kırmızı kan hücreleri görevini etkin bir şekilde yapamaz ve bu da üşümeye ve titremelere neden olur.

Fasulye, mercimek, ıspanak ve yumurta, et, deniz ürünleri gibi demir açısından zengin yiyecekleri diyetinize ekleyin.

Hipotiroidizm

Sürekli üşümek hipotiroidizmin, yani tiroidin yeterince tiroid hormonu salgılamadığının belirtisi olabilir. Tiroid hormonları metabolizmanın düzenlenmesine katıldıkları için hipotiroidizm kilo, ruh hali ve ayrıca üşüme hissinin düzenlenmesi açısından birçok reaksiyona neden olur. Bu nedenle, üşüme hissi hipotiroidizmin ana belirtilerinden biridir.

Üşümenin yanında kilo alımı, yorgunluk, saç dökülmesi veya kuru cilt gibi başka belirtileriniz de varsa hipotiroidizmden şüphelenebilirsiniz. Doğru bir teşhis için mutlaka bir uzmana başvurun.

Zayıf Kan Dolaşımı

Ayaklarınız ve elleriniz üşüyorsa ve vücudunuzun geri kalanı normal ise, kanın ekstremitelerinize akmasını engelleyen bir dolaşım sorununuz olabilir. Bazı durumlarda buna çeşitli kalp ve damar hastalıkları neden olabilir. Bu durum kalbin kanı verimli bir şekilde pompalamadığının bir işaretidir veya kanın el ve ayak parmaklarına ulaşmasını engelleyen aterosklerozu gösterebilir.

Sigara, kan damarlarının daralmasına neden olduğu için dolaşımın zayıflamasına yol açar. Ayak parmakları, parmaklar, burun ve kulaklara kan akışını etkileyen Raynaud hastalığı da zayıf dolaşımın nedeni olabilir.

Yetersiz Sıvı ve Besin Alımı

Enerji ve sıvı eksikliğinde vücut düzgün çalışamaz. Bu nedenle susuz kalmış veya yetersiz beslenen kişiler daha fazla üşür. Yüzde 60'tan fazla sudan oluşan vücut, susuz kaldığında aşırı sıcaklıklara karşı daha hassastır. Her zaman üşüyorsanız, bunun nedeni vücudunuzun susuz kalması olabilir. Su, vücut ısısını düzenlemeye yardımcı olur. Yeterince su içtiğinizde, su ısıyı tutar ve yavaşça serbest bırakır, bu da vücudun rahat bir sıcaklıkta kalmasına yardımcı olur.

Uykusuzluk

Herkes bunu yaşamıştır: Uykusuz bir geceden sonra, dışarıdaki sıcaklıktan bağımsız olarak üşüme eğiliminde olursunuz. Bu, beyindeki hipotalamus tarafından düzenlenen sıcaklık mekanizmasının bozulmasının sonucu ortaya çıkar. Uykusuzluğun etkisi altında beyin daha az çalışır ve bazı mekanizmalar değişebilir, bu durum uyanıklık, görme için de geçerlidir.

Hamilelik

Hamilelik sırasındaki hormonal değişiklikler (menapoz sırasında da ortaya çıkar) temel metabolizmayı ve vücudun ısı mekanizmasını etkiler. Hamile kadınlarda, hava soğuk olduğunda vücut onu doğru sıcaklıkta tutmak için öncelikle fetüste ısıyı korur, vücudun diğer kısımları (eller ve ayaklar gibi) öncelik dahilinde değildir.

Şeker Hastalığı

Şeker hastalığı (diyabet), sinirlere (nöropati) sürekli saldırılara olabilir. Bu, ellerde ve ayaklarda uyuşmaya ve bazı durumlarda ağrılara neden olur. Bu sinirler aynı zamanda beyne vücut ısısı hissi ile ilgili mesajlar göndermekten sorumlu olduklarından, ayaklar ve eller üşüyebilir.

Az Gelişmiş Kas Kütlesi

Kas kütlesi ısı üreterek vücut sıcaklığının korunmasına yardımcı olur. Bu nedenle yeterli kas olmaması üşüme hissine neden olabilir. Daha fazla kas kütlesine sahip olmak metabolizmayı ateşler ve üşüme hissiyle savaşır.