SÜREKLİ ÜŞÜYORSANIZ BUNLARA DİKKAT!

Sürekli üşüyorsanız bir türlü ısınamıyorum diyorsanız içeriğimiz tam size göre...

Sürekli üşümenizin nedenleri belkide sadece havanın soğuk olması değildir. Üşümenizin 6 nedenini sizler için sıraladık;

1. Düşük kas kütlesi

Kadınların erkeklerden daha fazla üşüdüğü klişesinin altında yatan nedende tam olarak kas kütlelerinin farklılığı ile açıklanabilir bir durumdur.Bunun nedeni, erkeklerin doğal olarak vücut yağlarına kıyasla daha yüksek bir kas yüzdesine sahip olmalarıdır. Kaslar metabolizmayı aktif hale getirir: Uzun vadede daha fazla enerji yakarlar, bu yüzden vücut sürekli olarak ısı üretir . Öte yandan, kadınlar nispeten daha az kas kütlesine ve daha fazla vücut yağına sahiptir, bu yüzden çabuk donma eğilimindedirler. Soğuk ayaklar bu nedenle kadınlarda stereotipik olarak daha yaygındır.

2. Yorgunluk

Araştırmalar, bir gecelik uykusuzluğun bile vücudun doğal sıcaklık düzenlemesini bozduğunu ve daha fazla ısı kaybetmemize neden olduğunu kanıtlıyor. Bu yüzden her gece en az 7 saat uyuduğunuzdan emin olun . Ne de olsa, iyi bir gece uykusu çekenlerin üşüme olasılığı, aşırı yorgun olan insanlara göre daha azdır.

3. Düzensiz ve yetersiz beslenme

Gerek öğün aralarının gereğinden fazla uzun tutulması, gerekse sağlıksız ve yetersiz öğünler nedeniyle vücut enerji tasarrufu moduna geçer. Bu, günlük gereksinimi azaltmak için daha az kalori yaktığımız anlamına gelir. Sonuç olarak, vücut çok az ısı üretir ve daha hızlı üşürüz. Bu nedenle bol miktarda taze sebze, sağlıklı yağlar, karbonhidratlar ve yeterli protein içeren dengeli, düzenli bir beslenme programı çok önemlidir .

4. Yaş faktörü

Menopoz sırasındaki tipik sıcak basmaları terlemeye neden olurken, kadınlar genellikle menopozdan sonra daha fazla donarlar. Çünkü vücut yaşla birlikte kas kütlesini kaybeder yeni kas kütlesi oluşturmak veya sürdürmek daha zor hale gelir. Böylelikle vücut sıcaklığının yüksek tutulması zorlaşır.Sonuç: sık üşüme!

5. Altta yatan bir hastalık

Bazı durumlarda, üşüme bir hastalığın belirtisi olabilir. Olası nedensel hastalıklar arasında demir eksikliği , iştahsızlık veya tiroid bezi hastalıkları bulunur. Bazı ilaçlar da kan akışını bozabilir. Sürekli üşüyor ve yorgunsanız, bir doktora görünmek nedeni belirlemenize yardımcı olabilir.

6. Düşük tansiyon

Düşük tansiyon da üşümenize neden olabilir. Doktorlar, kan basıncı belirli bir değerin altına düştüğünde düşük kan basıncından (hipotansiyon) bahseder. Hipotansiyonu fark edilir kılan semptomlar titreme, baş dönmesi, solgunluk ve karıncalanmadır.

Düzenli, dengeli beslenme ile ilgili sorunlarınız varsa veya yeme bozukluğunuz olduğunu düşünüyorsanız, mutlaka tıbbi yardım almalısınız. Ayrıca yukarıda bahsedildiği gibi sürekli üşüme ve soğuk algınlığının arkasında başka bazı hastalıklar da olabilir. Demir eksikliği, anemi, düşük aktif tiroid veya parmakları beyaza çeviren dolaşım bozukluklarının meydana geldiği Raynaud sendromu denilen tipik nedenlerdir. Bu durumlarda lütfen bir doktora danışın ve kanınızı ve sağlık durumunuzu muayene ettirin. Sebep olan hastalığın tedavisi ile kan dolaşımı düzelir ve dolayısıyla üşüme hissi azalır.

Son olarak üşümenin en iyi dostları kalın kıyafetler, sıcak içecekler ve sıcak su torbası size çok iyi gelecek sağlıkla kalın...