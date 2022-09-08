Sürekli yorgun hissediyorsanız bu 9 hastalığa DİKKAT!

Kişisel yaşam rutinlerine bağlı olarak zaman zaman herkeste yorgunluk hali gözlenir. Ancak yeterince dinlenmenize rağmen bu yorgunluk hali bir türlü geçmek bilmiyorsa dikkat!

Fiziksel yorgunluk, düşük performans gibi yorgunluk belirtileri herkes tarafından iyi bilinir. Bununla birlikte, yorgunluğun kendisi bir hastalık değil, vücudumuzun bize gönderdiği dinlenmeye ihtiyacımız olduğunu gösteren bir sinyaldir.

Yeterince uyuyamazsak, beyinde giderek daha fazla adenosin oluşur. Adenosin, beynin uyku ve uyanıklık merkezlerini etkileyen ve yorgunluk hissinden sorumlu olan bir maddedir.

Yorgunluk nedenleri

Yorgun olmamızın birçok nedeni vardır, en önemlisi uykusuzluktur. Ama aynı zamanda

-egzersiz eksikliği,

-sağlıksız beslenme,

-fazla kilo,

-stres,

-besin eksiklikleri,

-alkol tüketimi,

-enfeksiyonlar veya bazı ilaçları almak kendimizi yorgun hissetmemize neden olabilir. Ancak, gün içinde uykuya dalacak kadar yorgunsanız veya yorgunluk nedeniyle artık günlük hayatınıza devam edemiyorsanız, bu aynı zamanda bir hastalığın belirtisi olabilir.





Sürekli yorgunlukta vitaminlerin rolü

Vitaminler vücudumuzun onsuz yapamayacağı temel besinlerdir. Vitaminler, bağışıklık sistemimiz ve dışsal kirleticilere ve patojenlere karşı savunmamız için son derece önemlidir.

Birçok vitamin de enerji metabolizmamıza katkıda bulunur. Vücudumuzda enerjinin nasıl üretildiği çok karmaşıktır. B12 vitamini , enerji dengesinin metabolik süreçlerinde rol oynarancak, merkezi bir rol. Yorgunluk ve bitkinlik gibi belirtiler vitamin eksikliği ile hızla ortaya çıkar. B12 vitamini sadece et, balık, yumurta veya süt ürünleri gibi hayvansal gıdalarda bulunduğundan vegan diyetler vitaminden yeterince alamayabilmektedir.

Eksikliği olan kişiler daha sonra hızla tükenir ve yeterli uyku ile bile yorgunluk giderilemez. Yorgunluğa yol açabilecek diğer vitamin eksiklikleri ise D vitamini eksikliği ve folik asit eksikliğidir.

Sürekli yorgunlukta ne zaman doktora gidilmelidir?

Açıklanabilir bir neden olmaksızın uzun bir süre boyunca sürekli yorgun ve bitkin hissediyorsanız veya başka fiziksel veya psikolojik semptomlarınız varsa, bunun nedenini bulmak ve ciddi bir tıbbi durumu ekarte etmek için bir doktora görünmelisiniz. Özellikle yorgunluk hali, uyku, dinlenme, rahatlama veya temiz havada egzersizle düzelmediğinde bir doktora başvurulmalıdır.



SÜREKLİ YORGUN HİSSETMENİZE NEDEN OLABİLECEK 9 SAĞLIK SORUNU

1. Enfeksiyonlu yorgunluk

Soğuk algınlığı veya grip olduğunuzda yorgunluk, öksürük, burun akıntısı, boğaz ağrısı ve ateşle birlikte ortaya çıkabilecek tipik semptomlardan biridir. Bununla birlikte, yorgunluğunuzun nedeni bir enfeksiyon ise, semptomlar birkaç gün sonra azalmalıdır.

2. Hipotiroidizm ile yorgunluk

Hipotiroidili kişilerde tiroid yeterli hormon üretmez. Tiroid hormonlarının çeşitli organları ve ruhumuzu etkilemesi nedeniyle, bir eksiklik çeşitli fiziksel şikayetlerle ilişkilidir. Yorgunluğa ek olarak, bunlar arasında artan uyku ihtiyacı, depresif ruh halleri, konsantrasyon sorunları, kilo alımı ve saç dökülmesi sayılabilir.





3. Psikolojik rahatsızlıklarda yorgunluk

Fiziksel bir nedeni olmayan kalıcı yorgunluk, depresyon gibi zihinsel hastalıklara bağlı olabilir. Stresli yaşam olayları, kalıtsal yatkınlık veya beyindeki metabolik veya fonksiyonel bozukluklar depresyona neden olabilir. Yorgunluğa ek olarak, isteksizlik ve halsizlik, depresyonun en belirgin belirtileri arasındadır.

4. Tip 2 diyabette yorgunluk

Sürekli yorgunluk, halsizlik hissi ve konsantrasyon sorunları tip 2 diyabetin başlangıcında ortaya çıkabilecek belirtiler arasındadır. Tip 2 diyabet, yalnızca yetişkinlikte ortaya çıkan ve aşırı kilolu olmak veya egzersiz yapmamak gibi belirli faktörlerin neden olabileceği bir diyabet şeklidir. Etkilenenlerde, gerekli miktarda glikoz kandan hücrelere ulaşamaz, bu da yorgunluk gibi semptomlara neden olan enerji eksikliğine neden olur.

5. Kanser yorgunluğu

Nadir durumlarda, sürekli yorgunluk, kanser, özellikle lösemi, lenf bezi veya meme kanseri tarafından da tetiklenebilir. Bu nedenle, halsizlik, gece terlemesi veya şişmiş lenf düğümleri gibi diğer belirtilerden şikayetçiyseniz, en kısa zamanda bir doktora görünmelisiniz. Yorgunluk hem hastalığın kendisinin bir belirtisi hem de kanser tedavisinin bir yan etkisi olabilir.





6. Uyku apnesinde yorgunluk

Yeterince uyumanıza rağmen sürekli yorgunsanız, uyku apnesinden de muzdarip olabilirsiniz . Horlamanın kendisi can sıkıcıdır, ancak zararsızdır. Ancak nefes almada kesintiler (apne) varsa buna uyku apnesi denir. Etkilenen insanlar genellikle yüksek sesle horlar, uyku sırasında sığ nefes alır ve 10 saniyeden uzun süren nefes duraklamaları olur.

Yorgunluğun yanı sıra kalp çarpıntısı ve nefes darlığına neden olabilen konsantrasyon sorunları, baş ağrıları, uyanırken ağız kuruluğu, gece terlemeleri ve ani gece uyanmaları da hastalığa işaret eden diğer belirtilerdir. Uyku apnesi çeşitli diğer hastalıkların riskini artırabileceğinden, herhangi bir semptomunuz bir doktor tarafından açıklığa kavuşturulmalıdır.

7. Yorgunluk sendromundan yorgunluk

Yorgunluk Sendromu eskiden "Kronik Yorgunluk Sendromu" olarak bilinirdi. Bununla birlikte, doktorlar artık sürekli yorgunluk ve bitkinliğin çok daha fazlası olduğunu varsayıyorlar. Artık sendromun bir multisistem hastalığı olduğu varsayılmaktadır. Burada birçok faktör ve neden birlikte yer alıyor.





Vücutta hormonal dengesizlikler, organ hasarları, tespit edilemeyen iltihaplar ve sinir sistemindeki hasarlar aşırı yorgunluğa neden olabilir. Yeterli uyku ile bile, etkilenenler çok az enerjiye ve güce sahiptir. Artık Yorgunluk Sendromunun Uzun Covid tarafından tetiklenebileceği de varsayılmaktadır.

8. Multipl sklerozda (MS) yorgunluk

Multipl skleroz, kısaca MS, merkezi sinir sisteminin kronik inflamatuar nörolojik bir hastalığıdır. Hastalık, etkilenenlerin beyin ve omuriliklerindeki sinirlere zarar verir ve nihayetinde onları yok eder. MS'in tipik semptomları arasında aniden ortaya çıkan şiddetli yorgunluk ve halsizlik yer alır. Bunlar, belki de kol ve bacaklarda karıncalanma veya uyuşukluk gibi diğer semptomlar ve görme bozuklukları ile birlikte ortaya çıkarsa, tıbbi yardım almalısınız.

9. Demir eksikliğine bağlı yorgunluk ve halsizlik

Demir vücuttaki en önemli eser elementlerden biridir. Kanımız oksijeni ancak yeterli miktarda demir molekülü mevcut olduğunda taşıyabilir. Vücutta demir eksikliği varsa oksijen alımı, oksijen depolanması ve kan oluşumu da zarar görür. Demir eksikliğinin en sık görülen belirtisi yorgunluk, bitkinlik ve genel bitkinliktir. Demir eksikliği de solgunluğun bir nedenidir. Nedeni: Vücutta bulunan demirin yarısından fazlası kırmızı kan hücrelerinin bir parçasıdır. Demir eksikliğinde daha az kırmızı kan pigmenti vardır bu nedenle cildimiz solgun görünür.