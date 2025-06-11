Süresi dolan ilaç ve engelli raporları için yeni adım

AA & Ensonhaber

Sağlık Bakanlığı, süresi daha önce 30 Haziran 2025’e kadar uzatılmış olan ilaç ve engelli raporları için yeni bir “Rapor Yenileme” takvimi oluşturdu. Bu kapsamda, kronik hastalığı bulunan vatandaşlar için 9 aylık, engelli bireyler için ise 12 aylık bir yenileme süreci planlandı.

Yapılan açıklamada, vatandaşların rapor sürekliliğini kesintiye uğratmamak adına başlatılan bu sürecin Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden yürütüleceği belirtildi.

Rapor süresi yaklaşan kişilere öncelik verilecek uygulamada, e-Rapor sistemi aracılığıyla süresi dolmak üzere olan vatandaşlar tespit edilecek ve bu kişilerin T.C. kimlik numaraları MHRS sistemiyle paylaşılacak.

30 HAZİRAN RAPORLULARA ÖZEL KLİNİK

Açıklamaya göre, yalnızca 30 Haziran 2025 tarihinde rapor süresi sona erecek vatandaşlar için MHRS üzerinden erişilebilecek özel bir “Rapor Yenileme Kliniği” tanımlandı. Bu kliniğe yalnızca sistem tarafından belirlenen kimlik numaralarına sahip vatandaşlar randevu alabilecek.

SMS İLE BİLGİLENDİRME YAPILACAK

Süresi dolan rapor sahiplerine kısa mesaj yoluyla bilgilendirme yapılacağı da vurgulandı. Gönderilecek SMS mesajında şu ifadelere yer verileceği bildirildi:

Sayın vatandaşımız, süresi 30 Haziran 2025 tarihi itibariyle sona erecek raporlar için MHRS üzerinden 'Rapor Yenileme' kliniğine randevu oluşturulması gerekmektedir. Randevu alınmadığı takdirde rapor süresi uzatılmayacaktır.

Randevu için tıklayınız: "https://mhrs.gov.tr/vatandas/"

HASTANELER RANDEVU TAKVİMİ OLUŞTURACAK

Tüm hastanelerin “Rapor Yenileme” klinikleri için MHRS sisteminde özel randevu çizelgeleri oluşturacağı ve bu çizelgeler üzerinden 120 güne kadar ileri tarihli randevu planlaması yapılabileceği aktarıldı.

Vatandaşların randevu günü hastanelerde bulunan MHRS Koordinasyon Birimine başvurması gerektiği belirtilerek, bu birimin başvuruların niteliğine göre yönlendirme yapacağı ifade edildi. Engelli raporu yenilemek isteyenler Sağlık Kurulu’na, ilaç raporu yenilemek isteyenler ise ilgili uzmanlık dalının polikliniğine yönlendirilecek.

Son olarak açıklamada, yeni rapor düzenlenene kadar mevcut raporlarla işlem yapılabileceği, ancak belirlenen yenileme süresi sonunda yenilenmeyen raporların geçerliliğini kaybedeceği uyarısında bulunuldu.