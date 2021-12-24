Susam tohumlarının sağlığa 15 faydası

Diyabetin önlenmesinden yaşlanma karşıtı etkilere kadar sağlığa birçok faydası bulunan susam tohumlarının tüm faydalarını ve tüketirken dikkat edilmesi gerekenleri derledik.

Çoğu zaman, susam tohumları lezzetli hamur işlerine eklenir. Bu küçük tohumlar lezzetli bir aromaya sahiptir. Susam tohumları tek başlarına yenebilir ve ayrıca yağ yapmak için de kullanılır. Kaliteli bir protein kaynağıdır ve yüzde 20 yüksek kaliteli amino asite sahiptir.

Beyaz susam tohumları genellikle kabuksuz satılırken, siyah susam tohumları kabukludur. Ancak rengin yanı sıra, tatta da ince bir fark vardır. Siyah susam tohumları biraz daha acıdır, beyazlar daha tatlı ve daha yumuşaktır. Dokuları da farklıdır, siyah susam daha gevrektir. 100 gr beyaz susam 583 kalori, 100 gr siyah susam ise 568 kaloridir. Siyah susamlar yüzde 60 daha fazla kalsiyum içerir.

SUSAMIN FAYDALARI

Susam tohumları tıbbi, koruyucu ve besleyici özelliklere sahiptir. Magnezyum, manganez, bakır, triptofan, selenyum, fosfor ve çinko içerirler. Susam yağı bir diyet lifi ve omega 6 kaynağıdır.

Susamın genel olarak sağlığa faydaları şunlardır:

- Diyabeti önler,

- B, C, E vitaminlerinin emilmesine yardımcı olur,

- Alkolün etkilerinden koruyarak sağlıklı karaciğer fonksiyonunun korunmasına yardımcı olur,

- Demir içeriğinden dolayı anemi ile mücadeleye yardımcı olur,

- Ağız sağlığını iyileştirir. Hem tohumlar hem de susam yağı dişleri beyazlatır, plakları giderir ve mineyi güçlendirir.

- Astım ve diğer solunum hastalıklarını önler, hava yolu spazmlarını giderir,

- Yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sistemini sağlıklı tutar,

- Çinko ve kalsiyum sayesinde kemikleri güçlendirir,

- Kolesterolü düşürür. Siyah susam, kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olan çok miktarda diyet lifi içerir,

- Menopoz döneminde hormonal dengeyi destekler. Susam tohumları, östrojen hormonuna benzer bitki bileşikleri olan fitoöstrojenlerle yüklüdür,

- Yaşlanma karşıtı etkileri vardır. Saçın erken beyazlamasını önleyebilir, göz sağlığını destekleyebilir, hafıza ve dikkat üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir,

- Susam yağı vücut ağrılarını gidermeye yardımcı olur,

- Yağ birikimi sürecini yavaşlatır ve parçalanmalarını uyarır,

- Kolajen üretimini uyarır,

- Pigmentasyon ve kırışıklıkların görünümünü önler.

YAN ETKİLERE DİKKAT EDİN

Susam tohumlarının ölçülü tüketilmesinin önemli olduğunu unutmayın. Kullanmadan önce, susam tohumlarının sizin için iyi olup olmadığını kontrol edin:

- Varisli damarlarınız ve kan pıhtıları ile ilgili sorunlarınız varsa, susam tohumları tüketilmemelidir. Kan pıhtılaşmasını artırabilir.

- Hamileyseniz veya emziriyorsanız, susam tohumlarını tüketmeyin.

- Fazla tüketilirse gıda alerjilerine neden olabilir. Günde küçük bir avuç yemek yeterlidir, en fazla 40 gram.

- Susam tohumlarını kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışın.

SUSAMIN TÜKETİMİ VE SAKLANMASI

Susam tohumlarının tadını çıkarmanın birçok farklı yolu vardır. Bunlar kızartılabilir, marine ve soslarda çeşni olarak kullanılabilir. Soyulmamış tohumlar yemeğe biraz acı bir tat katacaktır. Öte yandan, tatlı bir yemek yapmak istiyorsanız, soyulmuş susam tohumlarını kullanabilirsiniz.

Susam tohumlarını düzenli olarak beslenmenize dahil etmenin birkaç basit yolu vardır. Tahin, bitkisel yağda pişirilen ve ince bir hamur haline getirilmiş susam tohumlarından yapılır . Ayrıca tahinli hafif bir salata sosu da yapabilirsiniz.

Baharat ve lezzet için herhangi bir garnitür, sebze veya baklagil yemeğine susam tohumu ekleyebilirsiniz.

Susam tohumları çiğ olarak veya yemeklere eklenerek tüketilebilir. Susamları kavurmanın iki yolu vardır: Tavada veya fırında. Dikkat edilmesi gereken nokta ara sıra düşük ateşte karıştırmaktır. Tohumlar altın rengine dönmeli ve kokulu olmalıdır. Bu genellikle 5-7 dakika sürer.

Ham susam tohumları hava geçirmez bir kapta serin ve kuru bir yerde 3 aya kadar saklanabilir. Buzdolabında bu süre 6 ayken, dondurucuda 1 yıla kadar çıkar.

Susam tohumları gibi susam yağı ve tahinin de saklanması için soğutulması gerekir.