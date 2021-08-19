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    Susuz kalmak pıhtı oluşumunu tetikliyor

    Yaz aylarında su tüketimine dikkat edilmemesi halinde kalp, beyin ve akciğerlerde pıhtı oluşabileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Burcu Aydemir Efelerli, önemli uyarılarda bulundu.
    • İHA
    • 19.08.2021 - 10:59
    • Güncelleme : 19.08.2021 - 11:02
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    Susuz kalmak pıhtı oluşumunu tetikliyor

    Sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıktığı yaz aylarında yeterli su tüketimi hayati önem taşıyor. Sıcak havalarda vücut, terleme yoluyla yoğun su kaybediyor. Uzmanlar, özellikle sıcak yaz aylarında günlük en az 8-10 bardak su tüketilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

    Yüksek sıcaklıkta hareketsiz çalışanlar ve hamilelerin daha büyük risk altında olduğuna değinen İç Hatalıkları Uzmanı Dr. Burcu Aydemir Efelerli, bu gruptakilerin su dengesine daha çok dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

    Susuz kalmak pıhtı oluşumunu tetikliyor #1

    GÜNDE EN AZ 8-10 BARDAK SU İÇİLMELİ

    Sıcak havalarda susuz kalmanın beyin, akciğer ve kalpte pıhtı atmasına neden olabileceğini dile getiren Uzm. Dr. Efelerli, kalp, tansiyon ve beyinle ilgili hastalık yaşayanların özellikle dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

    Güneşin vücuda en büyük olumsuz etkisinin, vücuttaki su düzeninin bozulmasına yol açması olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Efelerli, güneşin olduğu alanlarda su kaybı olduğunda ve ağızdan su alımıyla desteklenmediğinde, tansiyonda ani düşmeler meydana gelebileceğini belirtti.

    Tüm bunların vücutta pıhtıya neden olabileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Efelerli, "Sıvı kaybı olduğunda oluşan pıhtı; beyinde serebrovasküler olaya sebep olabilir. Bu pıhtı akciğere ya da kalbe de gidebilir. Sıcaklık nedeniyle pıhtı oluşması hareketsiz çalışan kişiler ve gebelerde görülebilir. Dolayısıyla özellikle yaz aylarında, idrar çıkışı varsa sıvı alımına günde en az 8-10 su bardağı olacak şekilde dikkat etmek gerekir.” dedi.

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