Susuzluğu gideriyor, kan şekerini düşürüyor, kabızlığa iyi geliyor! Günde sadece 1 bardak…

Yemek alışkanlıklarının ve sindirim hareketlerinin değiştiği Ramazan ayında yardımınıza koşan besinlerden biri de kefirdir. İşte vitamin, mineral ve probiyotik deposu kefirin faydalarını derledik.

Ramazan ayında oruç tutan kişilerin sıklıkla araştırdığı konuların başında susuzluk hissini önleyen besinler gelmektedir. Bu noktada öne çıkan besinlerden biri de hiç şüphesiz fermente bir süt ürünü olan kefirdir.

Anavatanı Kafkaslar olan kefir; inek, keçi ve koyun sütünün fermente edilmesiyle elde edilmektedir. Tabii artık badem, Hindistan cevizi veya soya sütünden yapılan kefirler de bulunmaktadır.

Görünüm olarak ayrana benzeyen ve ekşi bir tada sahip olan kefirin mayalanma süresi uzadıkça ekşiliği de artmaktadır.

Zengin vitamin, mineral ve probiyotik içeriğine sahip olan kefirin sağlığa faydaları ise saymakla bitmiyor.

1 bardak kefir, günlük A vitamini ihtiyacının yüzde 20'sini, C vitamini ihtiyacının yüzde 4'ünü, kalsiyum ihtiyacının ise yüzde 30'unu karşılıyor.

Yoğurttan sonra en çok tüketilen süt ürünü olan kefir, birçok fermente üründe olduğu gibi sindirim sistemine iyi geliyor.

Uzmanlar tarafından tüketilmesi tavsiye edilen bu içecek, günde 1 bardak tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirip koruyor ve kilo vermeye yardımcı oluyor.

Oruçluyken enerji veren ve sahurda tüketildiğinde susuzluğu gideren kefir, vücuttaki hücrelerin yenilenmesini sağlıyor ve bu sayede kanser hücrelerinin gelişmesini engelleyerek tümör oluşmasının da önüne geçiyor.

Hazır alınabildiği gibi evde de yapılabilen kefirin faydalarından yararlanmak için düzenli bir şekilde tüketilmesi gerekiyor. İşte B12, B1, biotin ve K vitaminleri bakımından zengin olan kefirin faydalarını ve kullanım şeklini sizler için derledik.

Kefirin sağlığa faydaları

Günde 1 bardak ev yapımı kefir tüketmek, bağışıklık sistemini güçlendirir.

Vücuttaki hücrelerin yenilenmesini sağlayan kefir, kanserli hücreler üzerinde de oldukça etkilidir.

Kanser hücrelerinin gelişmesini engelleyerek tümör oluşumunun önüne geçer.

Düzenli olarak tüketildiğinde alerji ve astım hastalıklarına iyi gelir.

Gelişme çağındaki çocukların kemik gelişimi üzerinde inanılmaz etkileri bulunur.

Menopoz dönemine giren kadınlarda kemik erimesinin önüne geçer.

Bağırsak hareketlerini hızlandırır ve bağırsak kanserine iyi gelir.

Kabızlığı giderir ve ishale de iyi geldiği bilinir.

Kolesterolü azaltır.

Sindirim sistemini güçlendirir.

Genç kalmayı ve uzun yaşamayı sağlar.

Tansiyonu dengeleyici özelliği bulunur.

Sedef hastalığına iyi gelir.

Egzama tedavisinde kullanılır.

Enflamatuvar hastalıklara karşı etkilidir.

Kalp hastalıklarını tedavi eder.

Kan damarlarını temizler.

Akciğer enfeksiyonlarına karşı etkilidir.

Metabolizmayı çalıştırır ve kilo vermeye yardımcıdır.

Diş eti hastalıklarının tedavisinde etkilidir.

Kan şekerini düşürür.

Yağ asidi ve kolesterol seviyesini düşürür.

Uyku sorunlarını çözer.

Depresyon sürecinde kullanılabilir.

Kefirin yapılışı

Kefir tanelerini büyük marketlerden veya aktarlardan temin edebilirsiniz.

Malzemeler:

1 litre süt

1 yemek kaşığı kefir tanesi

Cam kavanoz

Plastik süzgeç

Not: Faydaları saymakla bitmeyen kefirin aşırı tüketimi, zararlı olabilmektedir. Bu tür durumlarda, kefiri mutlaka doktorunuza danışarak tüketmeniz önerilir.

Ayrıca şeker hastalarının, hamile veya emziren kadınların, 1 yaşını doldurmamış bebeklerin tüketmemesi tavsiye edilmektedir.