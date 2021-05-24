Susuzluğu gidermek için en iyi 10 besin

Susuzluğu gidermek için en iyi 10 besin

Hava sıcaklıklarının arttığı bu günlerde vücudunuzu susuz bırakmamak hem bağışıklık hem de vücut fonksiyonlarının düzgün çalışması için büyük önem taşıyor. İşte susuzluğunuzu bastırabilecek 10 besin.

Vücudunuzu sulu tutmak, özellikle sıcaklığın ve nemin yükseldiği yaz aylarında önemlidir. İçme suyu vücudunuzu sulu tutmak için çok önemlidir, ancak sadece bardağınızın içindekilerle değil tabağınızdakilerle de vücudunuzu sulu tutabileceğinizi biliyor muydunuz?

Su kaybının hafiften şiddetliye kadar değişen birçok belirtisi vardır. En yaygın görülen 3 belirtisi yorgunluk, artan susuzluk, ağız ve dil kuruluğudur. Diğer hafif semptomlar arasında idrara çıkmada azalma, daha az gözyaşı üretimi, kuru cilt, kabızlık, baş dönmesi ve baş ağrısı yer alır. Şiddetli susuzluk, aşırı susama, ter üretimi eksikliği, düşük tansiyon, hızlı kalp atışı, hızlı nefes alma, çökmüş gözler, buruşuk cilt ve koyu renkli idrar gibi semptomlara neden olabilir. Şiddetli semptomlar, acil tıbbi yardım gerektirebilir.

Sıcak havalarda sağlıklı sulu yiyecekler yemek, su seviyenizi yüksek tutmanıza ve çeşitli besinler almanıza yardımcı olabilir. Aşağıdaki yiyecekler sadece su içeriği bakımından zengin değildir, aynı zamanda vücudunuzun hastalıklarla savaşmasına yardımcı olacak besinlerle de doludur.

Bu 10 sulu gıda en az yüzde 88 oranında su içerir ve bu da onları su ihtiyaçlarınızı karşılamak için harika bir seçim haline getirir.

MARUL

Marul hafiftir, ferahlatıcıdır, yüksek miktarda su içerir ve sağlığı geliştiren birçok özelliğe sahiptir. Kilo verme diyetindeyseniz, sulu ve tok kalmanıza yardımcı olacak en iyi sebzelerden biridir. 1 su bardağı kadar marul sadece 10 kalori içerir. Bu sulu gıda, kemiklerinizi ve bağışıklık sisteminizi sağlıklı tutmanıza yardımcı olabilecek K vitamini, A vitamini ve folat açısından zengindir.

Hafif ve lezzetli salatalar yapmak için diyetinize marul ekleyebilirsiniz.

Su içeriği: %96

SALATALIK

Salatalıkların neredeyse tamamı sudan oluşur. Ancak aynı zamanda potasyum, magnezyum ve K vitamini gibi besinleri de sağlarlar.

Salatalık, su zengini diğer sebzelere kıyasla kalori bakımından da çok düşüktür. 52 gramlık bir salatalık porsiyonunda sadece 8 kalori vardır. Ayrıca yüksek su içeriği nedeniyle çok ferahlatıcıdırlar.

Kilo verme yolculuğundaysanız, bu nemlendirici ve ferahlatıcı yiyecekleri salatalara, çorbalara ve sandviçlere ekleyerek diyetinize dahil edebilirsiniz.

Su içeriği: %95

DOMATES

Domateslerin su içeriği yüksektir. Domateslerdeki yüksek su miktarı, 1 orta boy domates porsiyonda sadece 32 kalori içerir. Ayrıca, çeşitli hastalıklara karşı faydalı olan bağışıklığı güçlendirici A ve C vitaminleri ve antioksidanlar dahil olmak üzere önemli miktarda vitamin ve mineral sağlarlar. Domatesler ayrıca çok önemli bir antioksidan olan likopen içerirler.

Salatalarınıza, soslarınıza, çorbalarınıza, turşulara ve daha birçok tarife ekleyerek domateslerin tadını çıkarabilirsiniz.

Su içeriği: %94

KARPUZ

Karpuz düşük kalorili, tatlı ve ferahlatıcı bir yaz meyvesidir. Vücudunuza sağlık yararları sağlayan ve kronik hastalık riskini azaltan, nemlendirici, besleyici yoğun bir meyvedir.

Karpuz, likopen de dahil olmak üzere güçlü antioksidanlar açısından zengindir. Bu bileşik, kalp hastalığı ve diyabet gibi hastalıklarla bağlantılı olan hücrelere oksidatif hasarı azaltma yeteneği ile bilinir.

Bu sulu meyvenin kalorisi oldukça düşüktür ve 1 su bardağı başına 24 kalori içerir ve bu da onu mükemmel bir atıştırmalık haline getirir.

Su içeriği: %92

KARNABAHAR

Karnabahar, önemli miktarda su ve lif içeren mükemmel bir sebzedir. 1 su bardağı kadar karnabahar sadece 25 kalori içerir.

Bu nemlendirici gıda, beyin sağlığını ve metabolizmayı destekleyen 15'ten fazla farklı vitamin ve mineral içerir.

Su içeriği: %92

LAHANA

Lahana yemek, sulu kalmak da dahil olmak üzere sağlığa çeşitli yönlerle yardımcı olabilir. Bunun nedeni su, besin ve antioksidan içeriğidir. Lahana düşük kalorilidir, ancak etkileyici derecede sağlıklı bir sebzedir. İltihabı azaltmaya yardımcı olduğu iyi bilinen C vitamini açısından zengindir ve ayrıca diyabet ve kalp hastalıkları gibi kronik hastalıkların riskini azaltabilir.

Su içeriği: %92

DOLMALIK BİBER

Dolmalık biber, inanılmaz derecede sağlıklı bir sebzedir. B vitamini, C vitamini, potasyum, lif ve çeşitli mineraller bakımından zengindir. Dolmalık biber, diğer meyve ve sebzelere kıyasla en yüksek miktarda C vitamini içeren besindir ve günlük ihtiyacınızın yüzde 317'sini tek bir kapta karşılar.

Dolmalık biberin kalorisi çok düşüktür ve 1 su bardağı başına sadece 46 kalori içerir. Kilo vermek istiyorsanız, bu sulu ve gevrek sebzeyi suçluluk hissetmeden yiyebilirsiniz.

Çıtır çıtır salatalara, lezzet için soslara ve birçok tarite kullanarak diyetinize dolmalık biber ekleyebilirsiniz.

Su içeriği: %92

ÇİLEK

Çilekler tatlı, keskin ve lezzetlidir. Hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından sevilirler. Ayrıca çok sağlıklıdırlar ve su içeriği yüksektir. Çilek yemek, günlük su alımınıza katkıda bulunabilir çünkü ağırlıklarının yaklaşık yüzde 91'i sudan gelir.

Çilekler ayrıca lif, hastalıklarla savaşan antioksidanlar, C vitamini, folat ve manganez sağlarlar. Bu nemlendirici yiyeceği düzenli olarak yemenin iltihabı azalttığı ve bunun da kalp hastalığı, diyabet, Alzheimer ve çeşitli kanser türlerine karşı korunmaya yardımcı olabileceği gösterilmiştir.

Çilekleri smoothie'lere, salatalara, sade yoğurda ve hatta soslara ekleyerek diyetinize dahil edin.

Su içeriği: %91

KAVUN

Kavun son derece besleyicidir ve sağlığınızı çeşitli şekillerde artırabilir. Bu su zengini meyve, aynı zamanda tokluk sağlamak ve iştahınızı azaltmak için yüksek su içeriği ile birlikte çalışan lif içerir.

Kavun ayrıca bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye ve vücudunuzu enfeksiyonlara karşı korumaya yardımcı olabilecek A vitamini açısından da zengindir. Kavunu direkt yiyebilir veya smoothie, yoğurt ve salatalara ekleyebilirsiniz.

Su içeriği: %90

PORTAKAL

Portakal harika bir C vitamini, lif ve antioksidan kaynağıdır. Düşük kalorili ve oldukça besleyici bir narenciye türüdür.

C vitamini ve potasyum içeriğiyle, bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye ve kalp sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir. Ek olarak, flavonoidler de dahil olmak üzere hastalıkla savaşan antioksidanların varlığı, iltihabı azaltarak hücre hasarını önleyebilir. Portakal ayrıca tokluğu artıran yüksek su içeriği sayesinde iştahınızı kontrol altında tutmanıza yardımcı olur.

Su içeriği: %88