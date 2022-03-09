Süte keçiboynuzu ekleyip 2 ay için! Bakın nelere şifa oluyor

Süte keçiboynuzu ekleyip 2 ay için! Bakın nelere şifa oluyor

Uzmanlar, faydaları saymakla bitmeyen keçiboynuzunun süte karıştırıldığında birçok sağlık sorununa iyi geldiğini belirtiyor. İşte keçiboynuzu ve süt karışımının faydalarını sizler için derledik.

Baklagiller familyasına ait, tatlı ve oldukça sert bir bitki olan keçiboynuzu, içerdiği çözünmez posa, polifenoller ve taninler sayesinde birçok sağlık problemine iyi geliyor.

İçerisinde bol miktarda potasyum, sodyum, magnezyum ve demir mineralleri bulunan keçiboynuzunun, toplam posa miktarının da oldukça yüksek olduğu biliniyor.

Türkiye’de ağırlıklı olarak Anadolu’nun güney kesimlerinde yetişen keçiboynuzunu düzenli olarak tüketmek, kalp damar sağlığını koruyor ve sindirim sistemine de destek oluyor.

Ayrıca iyi bir kalsiyum kaynağı olan keçiboynuzunun özellikle kadınlar ve çocuklar tarafından tüketilmesi önem arz ediyor.

Kadınlarda osteoporoza karşı önlem alınmasını sağlayan bu mucizevi bitki, çocukların kemik gelişimine de destek oluyor.

Uzmanlar, keçiboynuzunun faydalarından daha iyi yararlanmak için sütle birlikte tüketilmesini tavsiye ediyor. Sütün yanı sıra su veya yoğurt ile de karıştırılması önerilen bu bitkinin 2 ay tüketilmesi ise muhteşem sonuçlar doğuruyor.

Peki 2 ay boyunca keçiboynuzu ve süt karışımı içmek ne işe yarar? İşte antioksidan özelliğe sahip olan keçiboynuzu ve süt karışımının faydalarını sizler için derledik.

KEÇİBOYNUZLU SÜT İÇMENİN FAYDALARI

Kan kolesterol düzeyinin normalin üzerinde olduğu durumda düzenli olarak keçiboynuzu tozu tüketilmesi üzerine bir çalışma yapıldı.

Bu çalışma sonucunda, kan kolestrol düzeyi ve LDL kolestrolü üzerine olumlu sonuçlar elde edildi.

Keçiboynuzunun su, süt veya yoğurda karıştırılıp 2 ay tüketilmesi sonucunda değerlerin normale döndüğü gözlendi.

Benzer çalışmalarda da keçiboynuzunun kalp damar hastalığı riski taşıyan kişilerde koruyucu ve tedavi edici olarak kullanılabildiği tespit edildi.

İşte süte keçiboynuzu ekleyip içmenin faydaları: