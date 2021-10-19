Sütüm yetmiyor diye üzülmeyin! İşte anne sütünü artıran 15 besin

Bir bebeğin büyüme ve gelişme döneminde alması gereken en önemli besin olan anne sütü, kimi durumlarda yetersiz kalabiliyor. İşte sütünüzü artırmak için tüketebileceğiniz en iyi 15 besin...

Bir bebeğin büyüme ve gelişme döneminde alması gereken en önemli besinin, anne sütü olduğunu bilmeyenimiz yoktur.

Hamilelik döneminizde, bebeğinizin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesi için düzgün beslenmeye ne kadar özen gösterdiyseniz, yeterli miktarda ve nitelikte süt üretebilmek için emzirme döneminizde de beslenmenize dikkat etmeniz gerekiyor.

Emzirme döneminde doğru seçilmiş gıdalarla hazırlanan beslenme tedavisi, kilo kontrolünüze yardımcı olup sizi iyileştirirken bebeğinizin kaliteli beslenip sağlıklı gelişmesini de sağlıyor.

Peki anne sütünü artıran besinler nelerdir? İşte anne sütünün daha besleyici olması için tüketebileceğiniz en iyi 15 besin…

SU

Emzirme döneminde olan bir annenin, sütünü artırmak için günlük olarak 2,5-3 litre su içmesi gerekiyor. Bebeğinizi emzirirken sarf ettiğiniz efor nedeniyle kaybettiğiniz elektrolitlerinizi ise günde 1 tane maden suyu ile geri kazanabilirsiniz.

YOĞURT

Yoğurt, içerisinde yer alan kalsiyum ve fosfor oranı ile vazgeçilmez bir besin olarak öne çıkıyor. Yoğurt, annenin bebeği ile paylaştığı mineral depolarını doldurmasının yanı sıra bebeğin kemik ve diş sağlığının gelişmesinde önemli rol üstleniyor. Emziren bir annenin enerji ihtiyacına göre, günde 2 ya da 3 bardak yoğurt tüketmesi gerekiyor.

SÜT VE AYRAN

Anne sütünü artırmanın ilk yolu, sıvı tüketimini artırmaktan geçiyor. Bu sıvıların başında ise en önemli protein kaynağı olan ve içerisinde bolca kalsiyum barındıran süt ve ayran geliyor. Emziren bir annenin yağsız süt ve yağsız ve tuzsuz ayran tüketmesi gerekiyor.

Bunun yanı sıra kefir, içerdiği probiyotikler sayesinde bebeğin ve annenin bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı oluyor. Bu nedenle emizren annelerin haftada en az 3-4 bardak kefir içmeye özen göstermesi gerekiyor.

YUMURTA

Yumurta içerisinde bulunan zengin A, C, E vitamini; iyot, fosfor ve çinko gibi minerallerle en kaliteli protein kaynaklarından biri. Bu nedenle yumurtanın, bebeğinizin beyin gelişimine katkıda bulunurken sütünüzün kalitesine destek çıkan en değerli besin olduğunu söyleyebiliriz.

YULAF

Bu kompleks karbonhidrat, daha enerjik hissetmenizi sağlarken süt miktarınızın artmasına yardımcı oluyor. Bitkisel protein ve posadan zengin olan yulaf ezmesi, sindirim sistemini düzenleyen besinler arasında yer alıyor. Yulafı, akşam yemeğinden sonra yoğurt ile gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.

SOMON

Omega-3 ve protein bakımından oldukça zengin olan somon, bebeğin beyin gelişimini destekler ve emzirme döneminde, annenin stres yönetimine destek sağlar.

BUĞDAY

Düşük glisemik indeks değerlerine ve yüksek posa oranına sahip olan karabuğday ve buğday, kan şekerinin kontrol altına alınmasını sağlıyor ve sindirim sistemi fonksiyonlarını iyileştirmeye yardımcı oluyor. Karabuğdayı sebze yemeklerinde, salatalarınızda veya pilav olarak tüketebilirsiniz.

YAĞLI TOHUMLAR

Fındık, ceviz, badem gibi yağlı tohumlar, zengin yağ asidi, vitamin ve mineral bileşimine sahiptir. Annenin beslenmesinde yağ asidi bileşimine önem vermesi, sütün daha kaliteli salgılanmasını sağlarken bebeğin sinirsel gelişimine destek oluyor.

ÇEMEN TOHUMU

Süt üretimini artıran hormonların sentezini artırdığı bilinen çemen tohumunun, vitamin ve protein içeriği ile besleyici destek sağladığı belirtiliyor. Tavuk ve et yemeklerinizin lezzetini tavana çıkaran çemen tohumu, aynı zamanda sütünüzü de artıracaktır.

DEMİR İÇEREN GIDALAR

Emzirme döneminizde, bebeğiniz ve sizin için gerekli olan demir, kalsiyum ve folik asit içeren besinlerin tüketimi oldukça önemli. Bu nedenle ıspanak, pazı, dereotunu çiğ veya az pişmiş olarak tüketebilir ve ayrıca yemeklerin içinde kullanabilirsiniz.

MAŞ FASULYESİ

Maş fasulyesi ve börülce gibi besinler, B grubu vitaminleri ve posadan zengin besinler arasında yer alıyor. Bol miktarda bitkisel protein içeren bu besinler, sindirim sistemini düzenleyip kan şekeri kontrolünü sağlıyor. Bu besinleri haşladıktan sonra koyu yeşil yapraklı sebzelerle karıştırıp salata şeklinde tüketebilirsiniz.

REZENE

Rezenenin anne sütünü artırıcı özelliğinin yanı sıra yatıştırıcı ve rahatlatıcı bir etkisi bulunuyor. Anne ve bebekte gaz, şişkinlik, iştah kaybı gibi önemli sindirim sorunları üzerinde de oldukça etlili olduğu biliniyor. Rezene, özellikle bebek koliklerinde yararlı bir besin olarak öne çıkıyor.

KUŞKONMAZ

A vitamini, potasyum ve posadan zengin olan kuşkonmaz, içerisinde emziren annelerin süt üretimi için gerekli vitamin ve mineralleri bolca barındırıyor. Kuşkonmazı sebze yemeği olarak veya ızgara etlerin yanında kullanabilirsiniz.

BALKABAĞI

Balkabağı, zengin karoten içeriğiyle sütünüzü artırmaya yardımcı olan bir besindir. Balkabağını tatlı olarak tüketmeniz hem tatlı isteğinizi azaltmanızı hem de sütünüzü artırmanızı sağlayacaktır.

SOĞAN

İçerisinde süt üretimine yardımcı bileşikleri barından sarımsak ve soğan, anne sütünü artıran en iyi besinler arasında yer alıyor. Bu nedenle yemeklerinizde ve salatalarınızda bol bol sarımsak ve soğan kullanmaya özen gösterin.