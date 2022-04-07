Tadına doyamayacaksınız: Limonlu cheesecake topları

Diyet yapanların yüzünü güldürecek, gerçeğini aratmayacak lezzette bir tatlı tarifimiz var...

Ramazan ayının gelişiyle birlikte tatlılara olan ilgi de bir hayli arttı.

Biz de sizler için 'iftarda tatlı olarak ne yapsam?' sorusuna cevap aradık ve limonlu cheesecake toplarını bulduk.

Yapımı oldukça basit bu cheesecake topları, tatlı krizlerinizi hafif atlatmanızı sağlayacak.

Şeker hastaları gönül rahatlığıyla tüketebilir

Şeker hastalarının gönül rahatlığıyla tüketebileceği gibi glüten intoleransı olanlar için de oldukça cazip bir tarif.

Kuru meyve ve yemişlerle de istediğiniz gibi zenginleştirebilir, ara öğünlerinizi daha keyifli hale getirebilirsiniz.

Limonlu cheesecake topları tarifi

Yapılışı

1. Suyu tamamen süzülmüş labne peynirini bir kabın içerisine alın.

2. Üzerine Hindistan cevizi, toz badem, limon kabuğu rendesi, limon suyu ve balı ekleyin.

3. Bütün malzemeleri homojen bir şekilde karıştırıp üzerini streç film ile kaplayın ve buzdolabında 30 dakika kadar dinlendirin.

4. Ardından harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve elinizle yuvarlayarak şekil verin.

5. Dilerseniz Hindistan cevizine bulayarak servis edin. Afiyet olsun...