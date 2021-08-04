Tam aşılı kişilerin koronavirüse yakalanma riski 3 kat daha az

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre iki doz aşı olmuş kişilerin olmayanlara göre virüse yakalanma riski 3 kat daha fazla.

İngiltere’de Imperial College London ve Ipsos MORI tarafından iki doz aşı olmuş kişilerin olmayanlara göre koronavirüse yakalanma olasılıkları üzerine yeni bir araştırma yapıldı.

98 binden fazla gönüllü üzerinde gerçekleştirilen çalışmada, iki doz aşı olan kişilerin aşı olmayanlara koronavirüs yakalanma olasılığının üç kat daha az olduğu açıklandı.

TAM AŞILI KİŞİLERİN BAŞKALARINA VİRÜS BULAŞTIRMA RİSKİ DAHA AZ

PCR testleri üzerinden yapılan analizde ise, iki doz aşı olan kişilerin koronavirüsü başkalarına bulaştırma riskinin de aşısızlardan daha düşük olduğu belirtilirken, iki doz aşı yaptıran kişilerde viral yükün daha düşük olduğunun altı çizildi.

ENFEKTE RİSKİ HALA VAR

React adı verilen çalışmayı yürüten direktör Paul Elliot araştırma sonrasında çıkan sonuçlar ile ilgili, “Bu çalışma iki doz aşının enfekte olmaya karşı iyi bir koruma sağladığına ilişkin eski çalışmaları doğruluyor” derken, “Bununla birlikte hiçbir aşı yüzde 100 etkili olmayacağı için enfekte olma riski hala var. Bu nedenle normalleşmeye girilse de kişisel olarak dikkatli davranmalıyız” diye konuştu.

İKİ DOZ AŞI YÜZDE 91 KORUMA SAĞLIYOR

Daha önce ABD’de yapılan araştırmada, iki doz koronavirüs aşısı olmuş kişilerin yeniden enfekte olma riskinin düşük olduğu belirtilmiş, ülkede kullanılan mRNA aşıları Pfizer-BioNTech ve Moderna üzerine yapılan çalışmada, iki doz aşı olmuş kişilerin hastalığa yakalanma riskinin yüzde 91 daha az olduğu tespit edilmişti.